Экскурсия на пляж Клеопатры из Мармариса

Мы приглашаем вас отправиться в райское путешествие на остров с романтичной историей и удивительной красоты...

Мы приглашаем вас отправиться в райское путешествие на остров с романтичной историей и удивительной красоты пляжем Клеопатры, который еще называют Турецкими Мальдивами.

И это не преувеличение! Как только ваши ноги ступят на нежный песок пляжа, вас окутают ощущения блаженства и вам захочется, чтобы время остановилось.

Теплая голубая, чистейшая вода, мягкий белый песочек под ногами, а вокруг неземной красоты горные пейзажи! Остров Седир или остров Клеопатры располагается в заливе Гёкова Эгейского моря на юго-западе Турции.
Экскурсия на пляж Клеопатры из Мармариса
Экскурсия на пляж Клеопатры из Мармариса
Экскурсия на пляж Клеопатры из Мармариса
Экскурсия на пляж Клеопатры из Мармариса
Экскурсия на пляж Клеопатры из Мармариса
Экскурсия на пляж Клеопатры из Мармариса

Что вы увидите 🤩

  • Пляж Клеопатры с золотым песком
  • Руины античного города Кедраи
  • Пляж Инжекум
  • Дельфинья Бухта
  • Подводная пещера
Подробнее об экскурсии
По легенде, когда древнеримский политик и военачальник Марк Антоний преподнес остров Седир своей возлюбленной Клеопатре, царице не очень понравился песок на пляже. И тогда, готовый на все ради своей любви Антоний отправил к побережью Туниса целый флот с приказом привезти оттуда песок, чтобы Клеопатра чувствовала себя на острове как дома. Правда это или нет, наверняка мы с вами уже не узнаем, но факт остается фактом: такой песок сегодня есть только в двух местах в мире — в Тунисе и на острове Седир.
Чем же уникален этот знаменитый песок?
Золотистые песчинки внутри полые, каждая почти идеальной сферической формы, из-за этих особенностей песок не нагревается на солнце, но легко воспламенятся, если кинуть на него, например, сигарету.
Пляж Клеопатры охраняется Министерством культуры Турции как национальное достояние, поэтому установлены некоторые правила по посещению пляжа: на песок нельзя заходить в обуви, брать с собой полотенце и курить; всех посетителей острова просят принять душ перед купанием и после. Таким образом уникальный песок стараются сохранить на пляже. О том, чтобы туристам забрать горсть песка с собой «на память», речи даже не идет.
Кроме пляжа, на острове вы сможете осмотреть развалины античного города Кедраи. Кедраи в переводе с греческого означает «кедр» – высокое дерево, имеющее прочную структуру и использующееся в кораблестроении.
В давние времена Кедраи имел большую важность для Родосского государства, поэтому город защищали толстые крепостные стены. Сегодня на берегах острова вы сможете увидеть фрагменты стен и башен, а в центре развалины храма Аполлона, от которого, к сожалению, в настоящее время остался лишь фундамент. Также гостей острова впечатляет хорошо сохранившийся театр, расположенный на восточной стороне, рядом с которым открывается прекрасный вид с обрыва на голубые воды залива.
Осматривая развалины Кедраи, не забудьте совершить еще один мистический и очень романтичный ритуал — найти два каменных сердца, которые, по легендам, обладают магической силой исполнять желания о взаимной любви всех влюбленных и тех, кто мечтает встретить свою любовь.
Еще одна легенда гласит о том, что на острове есть каменная плита, на которой можно прочесть имена Марка Антония и Клеопатры, только если намочить ее водой.
Как вы уже почувствовали, остров Седир окутан духом истории и романтики. Однодневная экскурсия на Пляж Клеопатры перенесет вас в другое измерение, заставит полностью забыть о суете нашей современной жизни, расслабиться душой и телом!
Программа
Остров Клеопатры – восхитительное место, из которого вам совершенно не захочется уезжать. Здесь у вас будет около трёх часов свободного времени, чтобы позагорать, поплавать, погулять, расслабиться и просто наслаждаться видами.
После мы вернемся на яхту, где будет подан горячий обед-барбекю. Далее продолжим морское путешествие, зайдем в несколько великолепных заливов и остановимся для купания в их бирюзовых водах.
Первая остановка – Инжекум (в переводе с турецкого – «тонкий, жемчужный песок»)
Многие жители Мармариса предпочитают это место купанию в бухте Мармариса и это не случайно. Бирюзовая вода, песчаный пляж Инжекум не оставят вас равнодушными. Место идеально подходит для отдыха с детьми и служит прекрасным местом для фотоссесии.
Вторая остановка – Дельфинья Бухта
Глубина Дельфиньей бухты достигает 40-50 метров. Вокруг высокие скалы, откуда можно понырять. Также есть шанс самому искупаться с дельфином. Бухта называется дельфиньей из-за того, что весной сюда специально приплывают дельфины для размножения.
Третья остановка – Подводная пещера
Еще одна остановка будет в месте, где есть две подводные пещеры глубиной 15 метров. Говорят, там раньше пираты прятали сокровища. У вас будет возможность искупаться и понырять в этом месте.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно в отель
  • Обед на лодке
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Страховка.
 Что не входит
  • Напитки на лодке
  • Входные билеты на пляж Клеопатры
  • Личные затраты.
Время проведения: Ежедневно с 9:00 до 17:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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