Экскурсия в Дальян из Мармариса

Armagan
Armagan – Гид из Мармариса
Экскурсия ⛳ в Дальян из Мармариса — это возможность увидеть много интересного и уникального всего за одну поездку.

Заповедник Дальян знаменит тем, что здесь живут несколько видов гигантских черепах, которые занесены в Красную книгу.

У вас будет возможность поплавать рядом с ними или покормить их.

Путешествуя по водам реки Дальян вы также увидите древние гробницы, вырубленные в высокой скале.

Сможете искупаться одновременно и в соленой морской, и в пресной воде реки Дальян.
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Экскурсия

$25 за человека

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Экскурсия в Дальян из Мармариса
Экскурсия в Дальян из Мармариса

Что вы увидите 🤩

  • Дальян
  • Ликийские гробницы
  • Пляж Изтузу
  • Сероводородные источники
О местах, которые мы увидим, и их обитателях
Наша лодка причалит к берегу уникального пляжа в дельте реки Дальян, который имеет статус заповедника. Он носит название Изтузу или Черепашья коса.
Это узкая полоска суши между Средиземным морем и широкой дельтой реки Дальян. Поэтому здесь с одной стороны пляжа можно искупаться в соленой морской воде, а с противоположного берега можно поплавать в пресной.
Ширина этой песчаной отмели в её различных участках составляет от 120 до 160 метров. А её длина насчитывает приблизительно около семи километров. Знаменитый пляж 🏖️ Изтузу не случайно называется Черепашьим берегом. Дело в том, что эта песчаная коса уже на протяжении многих тысяч лет является основным местом размножения морских черепах редчайшего вида Каретта – Каретта.
Интересные факты о черепахах Каретта-Каретта
  • Черепахи Каретта-Каретта откладывают свои яйца ночью, закапывая их в песок на пляже.
  • Люди метят место на пляже, где отложены яйца черепах, специальными знаками.
  • Черепахи могут отложить до 100 яиц за один раз.
  • Яйца черепаха откладывает всегда на том же пляже, где она сама вылупилась.
  • Примерно через 70 дней из яиц вылупляются детеныши.
  • Вылупившись, малыши сначала лежат в песке неподвижно, потом выкапываются и двигаются к морю, многие из них воды так и не достигнут.
  • Через долгое время, после многолетнего плавания, черепахи вернутся к месту своего появления на свет для размножения.
  • Эти гигантские черепахи считаются единственными представителями исчезающего рода Логгерхед, который занесен в Красную книгу и охраняется законом Турции.
  • Также, на острове 🏝️ Изтузу водятся большие Голубые крабы, мясо которых является известным деликатесом. Вы можете сами их ловить, чтобы заказать в приготовленном виде к вашему обеду.
  • Дальян – небольшой городок с численность около 8 тысяч человек, который расположен на одноименной реке Дальян, соединяющей озеро с пресной водой Кейджеиз с Эгейским морем. Дальян также называют «Турецкой Венецией» из-за многочисленных рек и каналов, по которым люди передвигаются посредством маленьких моторных лодок.
  • Стоит также отметить, что Дальян располагается в зоне комфортного климата, где зимой температура редко опускается ниже +12 °C, а летом — поднимается выше + 29 °C. С реки всегда веет прохладой, поэтому английские и немецкие пенсионеры очень любят останавливаться здесь.
  • В связи с особенным климатом в окрестностях Дальяна произрастает около ста видов пальм 🌴, а также редкое в природе Амбровое дерево 🌲.
Подробнее о программе и маршруте
Дальян находится в провинции Мула всего в 5 километрах от берега моря. Располагается в 29 километрах от аэропорта Даламан и в 85 километрах от курортного города Мармарис, всего в 2, 5 часах от Мармариса, если Вы отправитесь на экскурсию ⛳ на корабле 🛳️.
Наш корабль имеет две палубы и вмещает до 300 человек.
Первая палуба имеет теневую сторону и оснащена столами и сиденьями. На второй палубе есть лежаки. В то время, когда корабль идет из Мармариса в Дальян, Вы можете наслаждаться прекрасными видами на берега Эгейского моря и принимать солнечные ванны.
В пути у Вас будет одна сорокаминутная остановка для купания в открытом море 🌊. Вы сможете освежиться после солнечных ванн и продолжить Ваше путешествие.
Экскурсии 🧭 из Мармариса в Дальян в летний сезон отправляются каждый день. В 8:30 утра наш трансфер встретит Вас у Вашего отеля и доставит на причал. Спустя некоторое время корабль отправится в путешествие. До прибытия в Дальян вы успеете пообедать (барбекю), после будете доставлены на маленькие деревянные моторные лодочки и продолжите Ваше путешествие на них по каналам реки Дальян.
Вы посетите Черепаховый пляж 🏖️ с чистым песком протяженностью 7 км. У Вас также будет 1, 5 часа свободного времени для того, чтобы насладиться чистейшим морем и приобрести золотистый загар. Если Вам улыбнется удача, Вы сможете увидеть удивительных и редких черепах, плавающих неподалеку от корабля.
Дальян также известен величественными гробницами ликийских царей.
Ликия – древняя страна на юге Малой Азии, которая находилась на территории современных турецких провинций Мула и Анталия. В то время, когда Вы будете путешествовать на деревянных моторных лодках, у Вас появится прекрасная возможность увидеть своими глазами гробницы на фасадах гор ⛰️. Вы сделаете остановку и сможете сделать прекрасные фотографии, а наш гид расскажет Вам удивительную историю этих мест.
Грязевые ванны и сероводородные источники
Далее Вы отправитесь по реке к грязевым ваннам и сероводородным источникам. Стоит отметить, что по прибытии в Спа на открытом воздухе Вы почувствуете запах, похожий на запах протухших яиц. Этот запах свидетельствует о высоком содержании серы, но ванны являются лечебными и помогают справиться с болезнями кожи и ревматизмом. Вода в термальных источниках всегда держится в пределах +39 °C.
Такие грязевые ванны безумно любят дети, обмазываясь в грязи с головы до пят. Вы, пользуясь случаем, сможете сделать забавные фотографии!
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно в отель
  • Входные билеты на грязевые источники и Черепаший берег
  • Обед на лодке
  • Услуги русско-говорящего профессионального гида
  • Полная страховка.
 Что не входит
  • Напитки на лодке
  • Голубые крабы
  • Личные затраты.
Экскурсия в Дальян из Мармариса
Экскурсия в Дальян из Мармариса
Экскурсия в Дальян из Мармариса
Экскурсия в Дальян из Мармариса
Время проведения: Ежедневно с 8:30 до 18:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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