О местах, которые мы увидим, и их обитателях

Наша лодка причалит к берегу уникального пляжа в дельте реки Дальян, который имеет статус заповедника. Он носит название Изтузу или Черепашья коса.

Это узкая полоска суши между Средиземным морем и широкой дельтой реки Дальян. Поэтому здесь с одной стороны пляжа можно искупаться в соленой морской воде, а с противоположного берега можно поплавать в пресной.

Ширина этой песчаной отмели в её различных участках составляет от 120 до 160 метров. А её длина насчитывает приблизительно около семи километров. Знаменитый пляж 🏖️ Изтузу не случайно называется Черепашьим берегом. Дело в том, что эта песчаная коса уже на протяжении многих тысяч лет является основным местом размножения морских черепах редчайшего вида Каретта – Каретта.

Интересные факты о черепахах Каретта-Каретта

Черепахи Каретта-Каретта откладывают свои яйца ночью, закапывая их в песок на пляже.

Люди метят место на пляже, где отложены яйца черепах, специальными знаками.

Черепахи могут отложить до 100 яиц за один раз.

Яйца черепаха откладывает всегда на том же пляже, где она сама вылупилась.

Примерно через 70 дней из яиц вылупляются детеныши.

Вылупившись, малыши сначала лежат в песке неподвижно, потом выкапываются и двигаются к морю, многие из них воды так и не достигнут.

Через долгое время, после многолетнего плавания, черепахи вернутся к месту своего появления на свет для размножения.

Эти гигантские черепахи считаются единственными представителями исчезающего рода Логгерхед, который занесен в Красную книгу и охраняется законом Турции.

Также, на острове 🏝️ Изтузу водятся большие Голубые крабы, мясо которых является известным деликатесом. Вы можете сами их ловить, чтобы заказать в приготовленном виде к вашему обеду.

Дальян – небольшой городок с численность около 8 тысяч человек, который расположен на одноименной реке Дальян, соединяющей озеро с пресной водой Кейджеиз с Эгейским морем. Дальян также называют «Турецкой Венецией» из-за многочисленных рек и каналов, по которым люди передвигаются посредством маленьких моторных лодок.

Стоит также отметить, что Дальян располагается в зоне комфортного климата, где зимой температура редко опускается ниже +12 °C, а летом — поднимается выше + 29 °C. С реки всегда веет прохладой, поэтому английские и немецкие пенсионеры очень любят останавливаться здесь.

В связи с особенным климатом в окрестностях Дальяна произрастает около ста видов пальм 🌴, а также редкое в природе Амбровое дерево 🌲.

Подробнее о программе и маршруте

Дальян находится в провинции Мула всего в 5 километрах от берега моря. Располагается в 29 километрах от аэропорта Даламан и в 85 километрах от курортного города Мармарис, всего в 2, 5 часах от Мармариса, если Вы отправитесь на экскурсию ⛳ на корабле 🛳️.

Наш корабль имеет две палубы и вмещает до 300 человек.

Первая палуба имеет теневую сторону и оснащена столами и сиденьями. На второй палубе есть лежаки. В то время, когда корабль идет из Мармариса в Дальян, Вы можете наслаждаться прекрасными видами на берега Эгейского моря и принимать солнечные ванны.

В пути у Вас будет одна сорокаминутная остановка для купания в открытом море 🌊. Вы сможете освежиться после солнечных ванн и продолжить Ваше путешествие.

Экскурсии 🧭 из Мармариса в Дальян в летний сезон отправляются каждый день. В 8:30 утра наш трансфер встретит Вас у Вашего отеля и доставит на причал. Спустя некоторое время корабль отправится в путешествие. До прибытия в Дальян вы успеете пообедать (барбекю), после будете доставлены на маленькие деревянные моторные лодочки и продолжите Ваше путешествие на них по каналам реки Дальян.

Вы посетите Черепаховый пляж 🏖️ с чистым песком протяженностью 7 км. У Вас также будет 1, 5 часа свободного времени для того, чтобы насладиться чистейшим морем и приобрести золотистый загар. Если Вам улыбнется удача, Вы сможете увидеть удивительных и редких черепах, плавающих неподалеку от корабля.

Дальян также известен величественными гробницами ликийских царей.

Ликия – древняя страна на юге Малой Азии, которая находилась на территории современных турецких провинций Мула и Анталия. В то время, когда Вы будете путешествовать на деревянных моторных лодках, у Вас появится прекрасная возможность увидеть своими глазами гробницы на фасадах гор ⛰️. Вы сделаете остановку и сможете сделать прекрасные фотографии, а наш гид расскажет Вам удивительную историю этих мест.

Грязевые ванны и сероводородные источники

Далее Вы отправитесь по реке к грязевым ваннам и сероводородным источникам. Стоит отметить, что по прибытии в Спа на открытом воздухе Вы почувствуете запах, похожий на запах протухших яиц. Этот запах свидетельствует о высоком содержании серы, но ванны являются лечебными и помогают справиться с болезнями кожи и ревматизмом. Вода в термальных источниках всегда держится в пределах +39 °C.

Такие грязевые ванны безумно любят дети, обмазываясь в грязи с головы до пят. Вы, пользуясь случаем, сможете сделать забавные фотографии!