Наша экскурсия представляет повышенный интерес для всех любознательных отдыхающих, ведь многие хотят посетить самые знаменитые туристические объекты во время своего отпуска в Турции. Наша компания предлагает всем гостям совершить познавательное и зрелищное путешествие в построенный природой «Хлопковый замок» – Памуккале. Программа также включает ознакомление с руинами античного города Иераполиса, разрушенного землетрясением.

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«Хлопковый Замок» – Памуккале

Уже подъезжая на автобусе к этому интересному месту, мы увидим высокие холмы, один из которых будет покрыт белой шапкой. Это и есть знаменитый на всю Турцию «Хлопковый замок». Когда смотришь на него издалека, кажется, что это снег или хлопок, но это и есть легендарный Памуккале. Ослепительно белые террасы возникли на склоне горы в результате отложения солей из насыщенных кальцием источников. Вода, стекающая со склонов горы, образует систему причудливых водоёмов с известняковыми стенами – травертинами. Температура этой воды достигает 36 °C. С античных времен эта местность считалась полезной, благотворно влияющей на здоровье.

Древний город Иераполис

Иераполис, название которого переводится как «священный город» – древний город-курорт, который снискал славу в том числе благодаря существующим на этой земле целебным минеральным источникам. О величии города расскажет внушительный размер сохранившегося древнего амфитеатра на территории. В здешних достопримечательностях мы увидим историю нескольких веков – Монументальную гробницу Св. Филиппа, древние бани, античный бассейн Клеопатры и великолепный Некрополь Анатолии.

Бассейн Клеопатры

Бассейн, наполненный термальной водой, температура которой составляет около 36 °C. Вода набирается в бассейн самостоятельно из подземных источников, химический состав которых насчитывает огромное количество полезных минералов. Считается, что сама Клеопатра любила купаться в этом бассейне. И по сей день купание в нем очень полезно для профилактики некоторых заболеваний. Искупавшись в бассейне, вы снимите стресс и усталость, поднимите себе настроение и зарядитесь энергией.

Программа