Экскурсия в Памуккале из Мармариса

Про красоты Памуккале можно рассказывать бесконечно, но осознать, насколько красив и необычен этот удивительный...

Про красоты Памуккале можно рассказывать бесконечно, но осознать, насколько красив и необычен этот удивительный памятник природы, можно только посетив его! Мы предлагаем совершить вам этот познавательный и увлекательный тур вместе с нами.
Экскурсия в Памуккале из Мармариса
Экскурсия в Памуккале из Мармариса
Экскурсия в Памуккале из Мармариса
Экскурсия в Памуккале из Мармариса
Экскурсия в Памуккале из Мармариса
Экскурсия в Памуккале из Мармариса

Что вы увидите 🤩

  • «Хлопковый Замок» – Памуккале
  • Древний город Иераполис
  • Бассейн Клеопатры
  • Амфитеатр
Наша экскурсия представляет повышенный интерес для всех любознательных отдыхающих, ведь многие хотят посетить самые знаменитые туристические объекты во время своего отпуска в Турции. Наша компания предлагает всем гостям совершить познавательное и зрелищное путешествие в построенный природой «Хлопковый замок» – Памуккале. Программа также включает ознакомление с руинами античного города Иераполиса, разрушенного землетрясением.
Подробнее о достопримечательностях
«Хлопковый Замок» – Памуккале
Уже подъезжая на автобусе к этому интересному месту, мы увидим высокие холмы, один из которых будет покрыт белой шапкой. Это и есть знаменитый на всю Турцию «Хлопковый замок». Когда смотришь на него издалека, кажется, что это снег или хлопок, но это и есть легендарный Памуккале. Ослепительно белые террасы возникли на склоне горы в результате отложения солей из насыщенных кальцием источников. Вода, стекающая со склонов горы, образует систему причудливых водоёмов с известняковыми стенами – травертинами. Температура этой воды достигает 36 °C. С античных времен эта местность считалась полезной, благотворно влияющей на здоровье.
Древний город Иераполис
Иераполис, название которого переводится как «священный город» – древний город-курорт, который снискал славу в том числе благодаря существующим на этой земле целебным минеральным источникам. О величии города расскажет внушительный размер сохранившегося древнего амфитеатра на территории. В здешних достопримечательностях мы увидим историю нескольких веков – Монументальную гробницу Св. Филиппа, древние бани, античный бассейн Клеопатры и великолепный Некрополь Анатолии.
Бассейн Клеопатры
Бассейн, наполненный термальной водой, температура которой составляет около 36 °C. Вода набирается в бассейн самостоятельно из подземных источников, химический состав которых насчитывает огромное количество полезных минералов. Считается, что сама Клеопатра любила купаться в этом бассейне. И по сей день купание в нем очень полезно для профилактики некоторых заболеваний. Искупавшись в бассейне, вы снимите стресс и усталость, поднимите себе настроение и зарядитесь энергией.
Программа
  • С 6:00 до 6:30 мы собираем участников экскурсии из отелей
  • В 7:30 останавливаемся на завтрак в городе Мугла
  • В 10:30 первая остановка в деревне Кале
  • В 11:15 отправляемся на прогулку по Памуккале и древнему городу Иераполису
  • В 15:00 Обедаем
  • В 16:00 отправляемся в обратный путь
  • В 17:00 небольшая остановка чтобы передохнуть
  • В 19:30 прибываем в Мармарис
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно в отель
  • Завтрак с горячими напитками
  • Обед
  • Услуги русскоговорящего профессионального гида
  • Страховка.
 Что не входит
  • Напитки на обеде
  • Входной билет в бассейн Клеопатры (по желанию, 100 лир)
  • Входной билет в Памуккале (80 лир)
  • Личные траты.
Время проведения: Ежедневно с 6:30 до 19:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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