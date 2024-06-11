Хаммам в Мармарисе

Погрузитесь в атмосферу восточного релакса! Вас ждут пилинг рукавицей кесе, мыльный и масляный массажи, сауна и джакузи. Отдохните душой и телом
Погружение в атмосферу восточного релакса гарантировано! Вначале вы посетите сауну и джакузи, что подготовит кожу к основным процедурам. Затем перейдёте в хаммам - огромную мраморную комнату, подогреваемую изнутри. Здесь вас
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ждут мыльный массаж и пилинг рукавицей кесе. Финальным аккордом станет расслабляющий масляный массаж.

В стоимость включены все услуги: индивидуальный трансфер из отеля и обратно, сауна, джакузи, пилинг, пенный и масляный массаж. Насладитесь отдыхом и прикоснитесь к таинству древних процедур

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🧖‍♂️ Полный релакс в хаммаме
  2. 🚗 Индивидуальный трансфер
  3. 🛁 Сауна и джакузи
  4. 🧼 Мыльный массаж
  5. 🧴 Масляный массаж
  6. 🧽 Пилинг рукавицей кесе

Что можно увидеть

  • Хаммам
  • Сауна
  • Джакузи
Хаммам в Мармарисе
Хаммам в Мармарисе
Хаммам в Мармарисе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вначале вы проведёте время в сауне и джакузи, подготовив кожу к основным процедурам. Затем перейдёте непосредственно в хаммам — огромную мраморную комнату, подогреваемую изнутри. Здесь вас ждут мыльный массаж и пилинг. Финальным аккордом станет расслабляющий масляный массаж.

Организационные детали

В стоимость всё включено: индивидуальный трансфер из отеля и обратно, сауна, джакузи, пилинг, пенный и масляный массаж.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€31
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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