Погружение в атмосферу восточного релакса гарантировано! Вначале вы посетите сауну и джакузи, что подготовит кожу к основным процедурам. Затем перейдёте в хаммам - огромную мраморную комнату, подогреваемую изнутри. Здесь вас

ждут мыльный массаж и пилинг рукавицей кесе. Финальным аккордом станет расслабляющий масляный массаж. В стоимость включены все услуги: индивидуальный трансфер из отеля и обратно, сауна, джакузи, пилинг, пенный и масляный массаж. Насладитесь отдыхом и прикоснитесь к таинству древних процедур

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Ольга и Максим Ваш представитель в Мармарисе

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вначале вы проведёте время в сауне и джакузи, подготовив кожу к основным процедурам. Затем перейдёте непосредственно в хаммам — огромную мраморную комнату, подогреваемую изнутри. Здесь вас ждут мыльный массаж и пилинг. Финальным аккордом станет расслабляющий масляный массаж.

Организационные детали

В стоимость всё включено: индивидуальный трансфер из отеля и обратно, сауна, джакузи, пилинг, пенный и масляный массаж.