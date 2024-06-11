Погружение в атмосферу восточного релакса гарантировано! Вначале вы посетите сауну и джакузи, что подготовит кожу к основным процедурам. Затем перейдёте в хаммам - огромную мраморную комнату, подогреваемую изнутри. Здесь вас
6 причин купить эту экскурсию
- 🧖♂️ Полный релакс в хаммаме
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🛁 Сауна и джакузи
- 🧼 Мыльный массаж
- 🧴 Масляный массаж
- 🧽 Пилинг рукавицей кесе
Что можно увидеть
- Хаммам
- Сауна
- Джакузи
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вначале вы проведёте время в сауне и джакузи, подготовив кожу к основным процедурам. Затем перейдёте непосредственно в хаммам — огромную мраморную комнату, подогреваемую изнутри. Здесь вас ждут мыльный массаж и пилинг. Финальным аккордом станет расслабляющий масляный массаж.
Организационные детали
В стоимость всё включено: индивидуальный трансфер из отеля и обратно, сауна, джакузи, пилинг, пенный и масляный массаж.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€31
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Мармарисе
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — организаторы команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям. Мы создаём экскурсии иЗадать вопрос
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