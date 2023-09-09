Побывать на необитаемых островах, насладиться нетронутой природой и полюбоваться живописными бухтами
Это ещё и много новых впечатлений, так как каждый день мы будем посещать разные бухты, острова и заливы. Вы вдоволь накупаетесь и сможете изучить подводный мир, ныряя с маской. Попробуете традиционную кухню в аутентичных ресторанах, желающие порыбачат.
А ещё вас ждут прогулки по горам, покрытым ароматными соснами, знакомство с античной архитектурой и прогулка по старому городу Мармариса.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Встреча, переход до бухты Чифтлик, прогулка и ужин в ресторане
Встречаемся в марине города Мармарис. Вы разместитесь в уютных каютах яхты, и после закупки продуктов выходим в море. Совершим переход до бухты Чифтлик недалеко от Мармариса и бросим якорь в этом живописном месте с чистой водой, песчаным пляжем и живописной береговой линией. Погуляем по окрестностям и посетим ресторан, где вы пробуете традиционные блюда за первым ужином на берегу Эгейского моря!
Переход в залив Гёджек
Позавтракав на яхте или в ресторане, отправляемся в залив Гёджек. Пройдём залив Мармариса, реку Дальян, разделяющую Эгейское и Средиземное моря, посмотрим с воды на город Даламан. Только представьте: будучи ещё утром в Эгейском море, вечером окажемся уже в Средиземном! По прибытии остановимся в дикой бухте, прогуляемся по сосновому лесу и насладимся тишиной и единением с природой.
Залив и пляж Сарсала
Утром насладимся морем: искупаемся, позагораем и исследуем подводный мир. После обеда перейдём в бухту Сарсала с красивейшим пляжем в районе Даламана. Пышная зелень, прозрачная изумрудно-бирюзовая вода и живописные холмы, обрамляющие залив — ваша реальность на сегодня! А ещё здесь есть ресторан, где, по слухам, готовят самые вкусные блюда из баранины. Проверим!
Острова Яссыджа
Сегодня вас ждут необитаемые острова Яссыджа в Измирском заливе. Архипелаг, состоящий из 5 небольших островов, славится нетронутой природой и отсутствием цивилизации. Проведём здесь целый день, наслаждаясь красотой вокруг и уединением.
Бухта Капи Крик
Яхта — это свобода перемещения, а наш девиз: «Новый день — новое место». Поэтому сегодня, ближе к обеду, направимся в бухту Капи Крик. По прибытии поднимемся по тропе в гору, где, вероятно, встретим гуляющих коз, и насладимся чарующим видом на Скопеа Лимани и залив Фетхие. А завершим день вкусным ужином в ресторане, где подают огромные порции.
Остров Гемилер
Утром совершим переход до острова Гемилер с живописными невысокими скалами и множеством зелени, попасть на который можно только по воде. А когда-то здесь кипела жизнь, что подтверждают остатки пристаней и зданий, церквей и монастыря, построенных в 4-6 веках. Археологи обнаружили фрески на стенах храма с изображением лика Николая Мирликийского, известного у славянских народов как Николай Чудотворец. Поэтому остров также называют островом Святого Николая. Вы посмотрите на древний город и познакомитесь с памятниками античной архитектуры.
Вода в этом месте кристально чистая, поэтому ещё будем много купаться и изучать подводный мир.
Возвращение в Мармарис
Сегодня держим путь обратно в Мармарис, где прогуляемся по старому городу и поужинаем в ресторане или на яхте.
Отъезд
После заключительного завтрака на яхте прощаемся и разъезжаемся по домам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мармарис, марина, 16:00Завершение: Мармарис, марина, 10:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.