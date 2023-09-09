Из Эгейского моря в Средиземное и обратно: яхт-тур в Турции

Побывать на необитаемых островах, насладиться нетронутой природой и полюбоваться живописными бухтами

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Путешествие в Турции на яхте — это не только чистое море, ласковое солнце и красивый загар.

Это ещё и много новых впечатлений, так как каждый день мы будем посещать разные бухты, острова и заливы. Вы вдоволь накупаетесь и сможете изучить подводный мир, ныряя с маской. Попробуете традиционную кухню в аутентичных ресторанах, желающие порыбачат.

А ещё вас ждут прогулки по горам, покрытым ароматными соснами, знакомство с античной архитектурой и прогулка по старому городу Мармариса.
Из Эгейского моря в Средиземное и обратно: яхт-тур в Турции
Из Эгейского моря в Средиземное и обратно: яхт-тур в Турции
Из Эгейского моря в Средиземное и обратно: яхт-тур в Турции
Из Эгейского моря в Средиземное и обратно: яхт-тур в Турции
Из Эгейского моря в Средиземное и обратно: яхт-тур в Турции
Из Эгейского моря в Средиземное и обратно: яхт-тур в Турции
Из Эгейского моря в Средиземное и обратно: яхт-тур в Турции
Ближайшие даты:
9
сен
16
сен
23
сен
30
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переход до бухты Чифтлик, прогулка и ужин в ресторане

Встречаемся в марине города Мармарис. Вы разместитесь в уютных каютах яхты, и после закупки продуктов выходим в море. Совершим переход до бухты Чифтлик недалеко от Мармариса и бросим якорь в этом живописном месте с чистой водой, песчаным пляжем и живописной береговой линией. Погуляем по окрестностям и посетим ресторан, где вы пробуете традиционные блюда за первым ужином на берегу Эгейского моря!

Встреча, переход до бухты Чифтлик, прогулка и ужин в ресторанеВстреча, переход до бухты Чифтлик, прогулка и ужин в ресторанеВстреча, переход до бухты Чифтлик, прогулка и ужин в ресторанеВстреча, переход до бухты Чифтлик, прогулка и ужин в ресторане
2 день

Переход в залив Гёджек

Позавтракав на яхте или в ресторане, отправляемся в залив Гёджек. Пройдём залив Мармариса, реку Дальян, разделяющую Эгейское и Средиземное моря, посмотрим с воды на город Даламан. Только представьте: будучи ещё утром в Эгейском море, вечером окажемся уже в Средиземном! По прибытии остановимся в дикой бухте, прогуляемся по сосновому лесу и насладимся тишиной и единением с природой.

Переход в залив ГёджекПереход в залив ГёджекПереход в залив Гёджек
3 день

Залив и пляж Сарсала

Утром насладимся морем: искупаемся, позагораем и исследуем подводный мир. После обеда перейдём в бухту Сарсала с красивейшим пляжем в районе Даламана. Пышная зелень, прозрачная изумрудно-бирюзовая вода и живописные холмы, обрамляющие залив — ваша реальность на сегодня! А ещё здесь есть ресторан, где, по слухам, готовят самые вкусные блюда из баранины. Проверим!

Залив и пляж СарсалаЗалив и пляж СарсалаЗалив и пляж Сарсала
4 день

Острова Яссыджа

Сегодня вас ждут необитаемые острова Яссыджа в Измирском заливе. Архипелаг, состоящий из 5 небольших островов, славится нетронутой природой и отсутствием цивилизации. Проведём здесь целый день, наслаждаясь красотой вокруг и уединением.

Острова ЯссыджаОстрова ЯссыджаОстрова Яссыджа
5 день

Бухта Капи Крик

Яхта — это свобода перемещения, а наш девиз: «Новый день — новое место». Поэтому сегодня, ближе к обеду, направимся в бухту Капи Крик. По прибытии поднимемся по тропе в гору, где, вероятно, встретим гуляющих коз, и насладимся чарующим видом на Скопеа Лимани и залив Фетхие. А завершим день вкусным ужином в ресторане, где подают огромные порции.

Бухта Капи КрикБухта Капи КрикБухта Капи Крик
6 день

Остров Гемилер

Утром совершим переход до острова Гемилер с живописными невысокими скалами и множеством зелени, попасть на который можно только по воде. А когда-то здесь кипела жизнь, что подтверждают остатки пристаней и зданий, церквей и монастыря, построенных в 4-6 веках. Археологи обнаружили фрески на стенах храма с изображением лика Николая Мирликийского, известного у славянских народов как Николай Чудотворец. Поэтому остров также называют островом Святого Николая. Вы посмотрите на древний город и познакомитесь с памятниками античной архитектуры.

Вода в этом месте кристально чистая, поэтому ещё будем много купаться и изучать подводный мир.

Остров ГемилерОстров ГемилерОстров ГемилерОстров ГемилерОстров Гемилер
7 день

Возвращение в Мармарис

Сегодня держим путь обратно в Мармарис, где прогуляемся по старому городу и поужинаем в ресторане или на яхте.

Возвращение в МармарисВозвращение в МармарисВозвращение в Мармарис
8 день

Отъезд

После заключительного завтрака на яхте прощаемся и разъезжаемся по домам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мармарис, марина, 16:00
Завершение: Мармарис, марина, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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