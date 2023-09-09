Утром совершим переход до острова Гемилер с живописными невысокими скалами и множеством зелени, попасть на который можно только по воде. А когда-то здесь кипела жизнь, что подтверждают остатки пристаней и зданий, церквей и монастыря, построенных в 4-6 веках. Археологи обнаружили фрески на стенах храма с изображением лика Николая Мирликийского, известного у славянских народов как Николай Чудотворец. Поэтому остров также называют островом Святого Николая. Вы посмотрите на древний город и познакомитесь с памятниками античной архитектуры.

Вода в этом месте кристально чистая, поэтому ещё будем много купаться и изучать подводный мир.