Из Мармариса - в древний Эфес и к дому Девы Марии

Путешествие в древний Эфес и дом Девы Марии. Узнайте о величии античных цивилизаций и прикоснитесь к христианским святыням
Путешествие из Мармариса в Эфес и дом Девы Марии предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и религиозные традиции. В Эфесе можно увидеть руины библиотеки Цельса, амфитеатр и храм Артемиды. Дом
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Девы Марии, расположенный неподалёку, является важной христианской святыней. В экскурсию включены трансфер, услуги русскоговорящего гида, завтрак и обед. Дополнительные расходы включают входные билеты в Эфес и дом Девы Марии, а также напитки.

Экскурсия проводится в комфортабельном автобусе и подходит для всех, кто интересуется историей и религией

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Посещение древнего Эфеса
  2. 🙏 Дом Девы Марии
  3. 🚌 Комфортабельный трансфер
  4. 🍽️ Завтрак и обед включены
  5. 🗣️ Русскоговорящий гид

Что можно увидеть

  • Эфес
  • Библиотека Цельса
  • Амфитеатр
  • Храм Артемиды
  • Дом Девы Марии
Из Мармариса - в древний Эфес и к дому Девы Марии
Из Мармариса - в древний Эфес и к дому Девы Марии
Из Мармариса - в древний Эфес и к дому Девы Марии
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эфес — один из самых известных античных городов в Малой Азии. В нём вы посетите развалины библиотеки Цельса, амфитеатр, древний храм Артемиды и другие археологические объекты.

Дом Девы Марии, расположенный неподалёку от Эфеса. По преданию, в этом месте жила и умерла мать Иисуса Христа. Дом является важной христианской святыней и привлекает паломников со всего мира.

Во время путешествия вы погрузитесь в богатую историю региона и узнаете о религиозных традициях этого уголка Турции.

Примерный тайминг

05:00–06:30 — сбор по отелям, выезд из Мармариса
08:00 — завтрак
11:30 — прибытие в Эфес
14:15 — обед
14:45 — дом Девы Марии
16:30 — возвращение в Мармарис, трансфер по отелям

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • В стоимость входят: трансфер из/в отель на комфортабельном автобусе, услуги русскоговорящего гида, страховка, завтрак и обед (порционные, напитки не включены в стоимость)

Дополнительные расходы

  • Вход в Эфес — €40 с человека
  • Дом Девы Марии — €15
  • Напитки

в понедельник в 08:00, в четверг и воскресенье в 06:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€56
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, в четверг и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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