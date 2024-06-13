Путешествие из Мармариса в Эфес и дом Девы Марии предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и религиозные традиции. В Эфесе можно увидеть руины библиотеки Цельса, амфитеатр и храм Артемиды. Дом

Девы Марии, расположенный неподалёку, является важной христианской святыней. В экскурсию включены трансфер, услуги русскоговорящего гида, завтрак и обед. Дополнительные расходы включают входные билеты в Эфес и дом Девы Марии, а также напитки. Экскурсия проводится в комфортабельном автобусе и подходит для всех, кто интересуется историей и религией

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Ольга и Максим Ваш представитель в Мармарисе

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эфес — один из самых известных античных городов в Малой Азии. В нём вы посетите развалины библиотеки Цельса, амфитеатр, древний храм Артемиды и другие археологические объекты.

Дом Девы Марии, расположенный неподалёку от Эфеса. По преданию, в этом месте жила и умерла мать Иисуса Христа. Дом является важной христианской святыней и привлекает паломников со всего мира.

Во время путешествия вы погрузитесь в богатую историю региона и узнаете о религиозных традициях этого уголка Турции.

Примерный тайминг

05:00–06:30 — сбор по отелям, выезд из Мармариса

08:00 — завтрак

11:30 — прибытие в Эфес

14:15 — обед

14:45 — дом Девы Марии

16:30 — возвращение в Мармарис, трансфер по отелям

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

В стоимость входят: трансфер из/в отель на комфортабельном автобусе, услуги русскоговорящего гида, страховка, завтрак и обед (порционные, напитки не включены в стоимость)

Дополнительные расходы