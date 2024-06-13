Путешествие из Мармариса в Эфес и дом Девы Марии предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и религиозные традиции. В Эфесе можно увидеть руины библиотеки Цельса, амфитеатр и храм Артемиды. Дом
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение древнего Эфеса
- 🙏 Дом Девы Марии
- 🚌 Комфортабельный трансфер
- 🍽️ Завтрак и обед включены
- 🗣️ Русскоговорящий гид
Что можно увидеть
- Эфес
- Библиотека Цельса
- Амфитеатр
- Храм Артемиды
- Дом Девы Марии
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Эфес — один из самых известных античных городов в Малой Азии. В нём вы посетите развалины библиотеки Цельса, амфитеатр, древний храм Артемиды и другие археологические объекты.
Дом Девы Марии, расположенный неподалёку от Эфеса. По преданию, в этом месте жила и умерла мать Иисуса Христа. Дом является важной христианской святыней и привлекает паломников со всего мира.
Во время путешествия вы погрузитесь в богатую историю региона и узнаете о религиозных традициях этого уголка Турции.
Примерный тайминг
05:00–06:30 — сбор по отелям, выезд из Мармариса
08:00 — завтрак
11:30 — прибытие в Эфес
14:15 — обед
14:45 — дом Девы Марии
16:30 — возвращение в Мармарис, трансфер по отелям
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- В стоимость входят: трансфер из/в отель на комфортабельном автобусе, услуги русскоговорящего гида, страховка, завтрак и обед (порционные, напитки не включены в стоимость)
Дополнительные расходы
- Вход в Эфес — €40 с человека
- Дом Девы Марии — €15
- Напитки
в понедельник в 08:00, в четверг и воскресенье в 06:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€56
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, в четверг и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Мармарисе
Провели экскурсии для 2243 туристов
Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — организаторы команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям. Мы создаём экскурсии иЗадать вопрос
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