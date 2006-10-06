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Круиз по самым красивым бухтам Мармариса

5
4 отзыва
Ольга К.
Ольга К. – Гид из Мармариса
Экскурсия ⛳ по бухте Мармариса — это именно то, что вам нужно.

Насладитесь прекрасным спокойным круизом по изумрудным водам Эгейского моря 🌊 и полюбуйтесь очаровательными, успокаивающими пейзажами вокруг.

Поездка на лодке ⚓ по системе «Всё включено» начинается с бесплатного трансфера из вашего отеля, после чего следует короткая поездка в порт Мармариса.

Там Вы сядете в нашу двухэтажную лодку и отправитесь в путешествие.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $25 за человека

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Круиз по самым красивым бухтам Мармариса
Круиз по самым красивым бухтам Мармариса

Что вы увидите

  • Рыбный хутор
  • Аквариумная бухта
  • Амос и Кумлюбюк
  • Турунч
  • Зеленое море
Что вас ожидает:Наш первый перерыв будет сделан на Рыбном хуторе, где вы сможете увидеть рыбу 🐟 и покормить её. Далее мы остановимся в Аквариумной бухте, где вы сможете искупаться в небесно-голубых водах.
Следующая остановка — Амос и Кумлюбюк, это самые популярные бухты вокруг Мармариса среди турецкого народа. Мы также сделаем перерыв, чтобы насладиться вкусным обедом на нашей уютной лодке ⚓. Обеденное меню включает в себя свежий салат, курицу-гриль и рис или макароны. Наша лодка оборудована хорошо укомплектованным баром со всеми местными алкогольными и безалкогольными напитками, а также широким выбором закусок.
Турунч, ещё один небольшой курорт недалеко от Мармариса, будет следующей остановкой. Там у вас будет 1, 5 часа свободного времени. Вы можете насладиться купанием на пляже или прогуляться 👣 и осмотреть этот красивый турецкий городок.
Нашей последней остановкой на обратном пути будет Зелёное море 🌊, мы остановимся здесь еще на 30 минут. Программа экскурсии:Отправление
Поездка на лодке в Мармарисе начинается с бесплатного трансфера из вашего отеля. Мы отплываем около 10:00. Наша первая короткая пауза будет на очаровательном Острове 🏝️ Небес. Этот остров популярен благодаря своей рыбной ферме. У вас будет возможность покормить некоторых экзотических видов рыб, а также сделать отличные снимки с камеры.
Бухта Аквариум
После этого мы сделаем 30-минутный перерыв на плавание в очаровательной Аквариумной бухте, известной своими прозрачными голубыми водами и золотым пляжем. Вы сможете поплавать или просто отдохнуть и порезвиться на пляже.
Фосфорная пещера
Фосфорная пещера, также известная как пещера желаний, является очень популярным местом среди туристов. В этой прекрасной пещере вода меняет цвет, и истории 📖 говорят, что если вы бросите в неё монетку и загадаете желание, то ваше желание сбудется.
Кумбулук и Амос
Мы проведем один час, наслаждаясь красотами Кумбулука и Амоса. Этот пляж 🏖️ является престижным обладателем «Голубого флага» за чистейшие пляжи и воды. Мы будем использовать этот часовой перерыв, чтобы вкусно пообедать.
Посещение Турунча
Следующая остановка — великолепная деревня Турунч, где мы проведём 1, 5 часа. Так что у вас будет достаточно времени, чтобы исследовать её сельские районы, а также пляжи. Набережная Турунча окаймлена кафетериями, поэтому вы можете просто посидеть там и насладиться видом, или отправиться в путешествие по прекрасной деревне. Турунч также является обладателем «Голубого флага».
Зелёное море
Мы сделаем наш последний перерыв у Зелёного моря, известного своими спокойными изумрудными водами и безмятежным окружением.
Возвращение
Экскурсия заканчивается в 16:00. Наш водитель 🚗 встретит вас и отвезёт в отель 🏨 детали:
  • Вам понадобятся: полотенце, купальники, головной убор, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и фотоаппарат;
  • Экскурсия включает 4 остановки для купания;
  • Экскурсия интересна любителям покупаться и позагорать, а также тем, кто любит восхищаться невероятными пейзажами.
Что входит
  • Трансфер в отель (оба пути)
  • Обед
  • Полная страховка
  • Безалкогольные напитки
  • Алкогольные напитки.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Круиз по самым красивым бухтам Мармариса
Круиз по самым красивым бухтам Мармариса
Круиз по самым красивым бухтам Мармариса
Круиз по самым красивым бухтам Мармариса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга К.
Ольга К.
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4 отзыва оставили туристы

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