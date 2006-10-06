Что вас ожидает:Наш первый перерыв будет сделан на Рыбном хуторе, где вы сможете увидеть рыбу 🐟 и покормить её. Далее мы остановимся в Аквариумной бухте, где вы сможете искупаться в небесно-голубых водах.

Следующая остановка — Амос и Кумлюбюк, это самые популярные бухты вокруг Мармариса среди турецкого народа. Мы также сделаем перерыв, чтобы насладиться вкусным обедом на нашей уютной лодке ⚓. Обеденное меню включает в себя свежий салат, курицу-гриль и рис или макароны. Наша лодка оборудована хорошо укомплектованным баром со всеми местными алкогольными и безалкогольными напитками, а также широким выбором закусок.

Турунч, ещё один небольшой курорт недалеко от Мармариса, будет следующей остановкой. Там у вас будет 1, 5 часа свободного времени. Вы можете насладиться купанием на пляже или прогуляться 👣 и осмотреть этот красивый турецкий городок.

Нашей последней остановкой на обратном пути будет Зелёное море 🌊, мы остановимся здесь еще на 30 минут. Программа экскурсии:Отправление

Поездка на лодке в Мармарисе начинается с бесплатного трансфера из вашего отеля. Мы отплываем около 10:00. Наша первая короткая пауза будет на очаровательном Острове 🏝️ Небес. Этот остров популярен благодаря своей рыбной ферме. У вас будет возможность покормить некоторых экзотических видов рыб, а также сделать отличные снимки с камеры.

Бухта Аквариум

После этого мы сделаем 30-минутный перерыв на плавание в очаровательной Аквариумной бухте, известной своими прозрачными голубыми водами и золотым пляжем. Вы сможете поплавать или просто отдохнуть и порезвиться на пляже.

Фосфорная пещера

Фосфорная пещера, также известная как пещера желаний, является очень популярным местом среди туристов. В этой прекрасной пещере вода меняет цвет, и истории 📖 говорят, что если вы бросите в неё монетку и загадаете желание, то ваше желание сбудется.

Кумбулук и Амос

Мы проведем один час, наслаждаясь красотами Кумбулука и Амоса. Этот пляж 🏖️ является престижным обладателем «Голубого флага» за чистейшие пляжи и воды. Мы будем использовать этот часовой перерыв, чтобы вкусно пообедать.

Посещение Турунча

Следующая остановка — великолепная деревня Турунч, где мы проведём 1, 5 часа. Так что у вас будет достаточно времени, чтобы исследовать её сельские районы, а также пляжи. Набережная Турунча окаймлена кафетериями, поэтому вы можете просто посидеть там и насладиться видом, или отправиться в путешествие по прекрасной деревне. Турунч также является обладателем «Голубого флага».

Зелёное море

Мы сделаем наш последний перерыв у Зелёного моря, известного своими спокойными изумрудными водами и безмятежным окружением.

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