О местах, которые мы посетим

Озеро Салда

Входит в пятерку чистейших озер в мире и занимает почетное второе место по глубине в Турции. Побережье озера богато лечебной грязью, в состав которой входит магний. Грязевые процедуры очень полезны для людей с заболеванием кожи и опорно-двигательной системы. Озеро является местом обитания водорослей в самых глубоких точках, что позволяет жить в нем разнообразным видам рыб, которых вы сможете увидеть.

Бассейн Клеопатры

Бассейн, наполненный термальной водой, температура которой составляет около 36 °C. Вода набирается в бассейн самостоятельно из подземных источников, химический состав которых насчитывает огромное количество полезных минералов. Считается, что сама Клеопатра любила купаться в этом бассейне. И, по сей день, купание в нем очень полезно для профилактики некоторых заболеваний. Помимо пользы, впечатления от воды этого бассейна очень приятные, а главное она снимает усталость и стресс. Вы можете плавать, гулять и делать отличные фотографии на террасах Памуккале. Все это несомненно подарит вам незабываемые приятные впечатления.

Античный город Иераполис и Амфитеатр

Иераполис – античный город с богатой историей, в переводе с турецкого языка означает «священный город». Мы увидим его и руины Храма Аполлона – святилища, которое когда-то располагалось на большой площади в центре древнего города.

Древний театр – одна из самых знаменитых достопримечательностей, которая расположена на склоне холма у термального источника, основана во II веке до нашей эры. Общая высота составляет почти 100 метров. Множество раз амфитеатр страдал от землетрясений. Однако, большинство деталей впечатляющего сооружения, на которые стоит обратить внимание, сохранились.

Наш тур позволит вам окунуться в многовековую историю и посетить необычайные места. Вы также увидите Монументальную гробницу Св. Филиппа, древние бани и великолепный Некрополь Анатолии.

Программа

4:00 – 4:30 Выезд из отеля

Завтрак

Техническая остановка

Прибытие на озеро

Свободное время для купания (2 часа)

Выезд в Памуккале

Обед в Памуккале

Посещение достопримечательностей:

Бассейн Клеопатры

Амфитеатр

Античный город Иераполис

Травертины (ванны)

Возвращение в Мармарис

Техническая остановка

18:30 – 19:00 Доставка туристов в отели

Что взять с собой