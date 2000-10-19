Параглайдинг в Олюденизе

Параглайдинг проводиться в Олюденизе

В группе
до 5 чел.
Параглайдинг проводиться в Олюденизе.

Это то самое развлечение, которое вы обязаны попробовать именно здесь, в одном из самых удивительных мест Турции — Олюденизе.

Олюдениз является один из самых красивых курортов Турции, и с высоты птичьего полета вам откроются незабываемые виды на Голубую лагуну, море и горы.
Параглайдинг в Олюденизе
Параглайдинг в Олюденизе
Параглайдинг в Олюденизе
Параглайдинг в Олюденизе
Параглайдинг в Олюденизе
Параглайдинг в Олюденизе

Что вы увидите 🤩

  • Пляж Олюдениза
  • Море
  • Горы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Параглайдинг проводиться в Олюденизе. Это то самое развлечение, которое вы обязаны попробовать именно здесь, в одном из самых красивых мест Турции — Олюденизе.
В Олюденизе находиться самая знаменитая среди парапланеристов гора — Бабадаг. Гора Бабадаг находиться близко к морю, всего в 5 км и высота ее около 2000 м. Эти факты делают ее идеальным местом для палетов на параплане. К тому же, Олюдениз является один из самых красивых курортов Турции, и с высоты птичьего полета вам откроются незабываемые виды на Голубую лагуну, море и горы. Поэтому Олюдениз и является вторым по популярности местом сбора параланеристов в Европе.

Что вас ждет:

  • На комфортабельном трансфере вас из Мармариса отвезут в Олюдениз, где вы совершите свой первый полет с инструктором и увидите красоты Турции. Далее вас ждет обед, который включен в стоимость, и возвращение в отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Услуги гида
  • Обед
  • Трансфер (из Мармариса в Олюдениз)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Фото и видео
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, четверг, воскресенье 8:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, четверг, воскресенье 8:30

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

👥Групповые⚙️Необычные🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Мармарисе

Параглайдинг в Олюденизе
В группе
до 5 чел.
$110
за 1 чел.
Параглайдинг в Олюденизе
Параглайдинг проводиться в Олюденизе
Вторник, четверг, воскресенье 8:30

Роман Ю. проводит ещё 12 экскурсий

Поездка на райский остров Клеопатры
В группе
до 40 чел.
8ч 30м
$30
за 1 чел.
Поездка на райский остров Клеопатры
⛴ Водные
Экскурсия на остров Клеопатры - прекрасная возможность внести разнообразие в ваш пляжный отдых в Мармарисе
Ежедневно с 09:30–18:00
Эгейские острова - морская прогулка с ужином на необитаемом острове
В группе
до 10 чел.
$25
за 1 чел.
Эгейские острова - морская прогулка с ужином на необитаемом острове
⛴ Водные
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Отправляйтесь в путешествие на яхте к необитаемым островам
с 09:00 до 16:00
Дайвинг-тур с профессиональным инструктором
В группе
до 20 чел.
$25
за 1 чел.
Дайвинг-тур с профессиональным инструктором
⛴ Водные
Предлагаем вам испытать по-настоящему захватывающее приключение, отправившись на дайвинг в Мармарисе
Ежедневно с 09:30 до 17:30
Рафтинг по реке Даламан
В группе
до 10 чел.
$35
за 1 чел.
Рафтинг по реке Даламан
⛴ На теплоходе
Рафтинг - это не только состязание с природой, это преодоление себя
14 дек
16 дек
21 дек
ещё...
Вторник и четверг в 7.30
Билет в аквапарк «Аква Дрим» с трансфером
Входной билет
$15
за 1 чел.
Билет в аквапарк «Аква Дрим» с трансфером
👣 Пешеходная
Когда хочется адреналина, веселья, приключений и просто чего-то нового - отправляйтесь в Аквапарк АкваДрим в Мармарисе
Ежедневно с 10-19.00
Круиз по реке Дальян: грязевые ванны и Черепаший пляж
Круиз
в группе до 40 чел.
4
12
12ч
$25
за 1 чел.
Круиз по реке Дальян: грязевые ванны и Черепаший пляж
🚌 На автобусе
⛴ Водные
⛴ На теплоходе
На этой экскурсии каждый найдет для себя предпочтительный вид отдыха
Ежедневно с 08:30 до 18:00
Джип-сафари: пейзажи Анатолии и турецкая деревня
В группе
до 20 чел.
6ч 30м
$15
за 1 чел.
Джип-сафари: пейзажи Анатолии и турецкая деревня
Джип сафари в Мармарисе пользуется большой популярностью среди активных туристов
Ежедневно с 09:30 до 17:00
Путешествие на лошадях
В группе
до 15 чел.
$15
за 1 чел.
Путешествие на лошадях
🐴 Конные прогулки
Возможно, Вы всю жизнь мечтали покататься на лошади, но никогда не обучались верховой езде
Ежедневно, каждый час с 09:45 до 13:45
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
В группе
до 20 чел.
$25
за 1 чел.
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
🛻 На квадроциклах
Трёхчасовая экскурсия по диким просторам за пределами Мармариса
Ежедневно в 10:00 и 14:00
Турецкая баня «Хаммам»
В группе
до 10 чел.
$15
за 1 чел.
Турецкая баня «Хаммам»
Находясь в Турции, используйте возможностью побывать в знаменитой турецкой бане
Каждый день
Турецкая ночь в Мармарисе
В группе
до 10 чел.
$25
за 1 чел.
Турецкая ночь в Мармарисе
В историческом ресторане Мармариса с национальной турецкой кухней вы отведайте знаменитые турецкие блюда, попробуйте
Каждый день в 19:30
Рыбалка в Мармарисе
В группе
до 12 чел.
$15
за 1 чел.
Рыбалка в Мармарисе
Рыбалка будет проходить вдали от шума курортного города
Ежедневно в 9:30 и 14:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Мармарисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мармарисе
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ