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Пенная вечеринка на пиратской яхте и морская прогулка

4.7
3 отзыва
Ольга К.
Ольга К. – Гид из Мармариса
Это особое удовольствие для всех тех, кто является заядлыми поклонниками бурной ночной жизни, а также для тех, кто просто хочет выйти из своей зоны комфорта и посетить вечеринку.

Этот тур также довольно необычен, так как проходит на пиратской лодке ⚓, что делает его ещё более запоминающимся.

Эта вечеринка начинается с трансфера из вашего места проживания в великолепном городе Мармарис.

После короткой и приятной поездки мы доберёмся до знаменитой гавани Мармариса, где нас будет ждать роскошная пиратская вечеринка.

Чтобы сделать все еще более подлинным, все наши сотрудники будут одеты как пираты.

Дружелюбная атмосфера и общее гостеприимство характерны для турецкого народа, и всё выглядит ещё более приятным и живописным с красочными и забавными костюмами пиратов.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $18 за человека

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Пенная вечеринка на пиратской яхте и морская прогулка
Пенная вечеринка на пиратской яхте и морская прогулка

Что вы увидите

  • Пенная вечеринка на пиратской яхте
Что вас ожидает:Примерно в 19:30 за вами подъедет автобус, поэтому убедитесь, что вы готовы и ждёте. Мы также пользуемся услугами профессионального диджея, поэтому вы можете быть уверены, что музыка будет отличной. Легко провести отлично время, пока самые современные ритмы играют на заднем плане. Во время танцевальной вечеринки мы устроим пенную вечеринку, которая обычно очень любима нашими гостями.
Вы сможете весело 🥳 провести время, танцуя и прыгая в густой игристой пене. Все это организовано, чтобы вы чувствовали себя расслабленным и развлеченным. На этой вечеринке мы делаем всё, чтобы сделать вашу ночь незабываемой. В стоимость экскурсии 🧭 входит трансфер от отеля до лодки, ночной круиз, входная плата, обратный трансфер. Не забудьте забронировать место в этом крутом круизе. Программа Пенной вечеринки на пиратской яхтеОтправление
Наш водитель 🚗 заберет вас примерно в 19:30.
Обслуживание
Всё время вас будет обслуживать наша восхитительная команда, одетая как настоящие пираты. Стилизованная красочными банданами, чёрными повязками на глазах и хорошо известными шляпами–треуголками, наша команда будет в вашем полном распоряжении во время этого чудесного вечернего круиза. Если у вас есть вопрос или вы хотите напиток, вы всегда сможете найти одного из наших сотрудников поблизости.
Морское путешествие
Пиратская яхта 🛥️ будет путешествовать по турецкой береговой линии в течение нескольких часов, поэтому Вы сможете насладиться ее красотами. Мы пройдем через несколько бухт.
Пенная вечеринка
Ночью мы также устроим сенсационную вечеринку с пеной, которая является одним из любимых моментов наших гостей в этом круизе. Вы получите возможность резвиться и танцевать в облаках пены.
Возвращение
Мы должны прибыть на пирс около 23:00. Наш водитель отвезёт вас в отель 🏨 детали:
  • Вам понадобятся: фотоаппарат и хорошее настроение.
Что входит
  • Трансфер в отель (оба пути)
  • Полная страховка
  • Морская прогулка.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Пенная вечеринка на пиратской яхте и морская прогулка
Пенная вечеринка на пиратской яхте и морская прогулка
Пенная вечеринка на пиратской яхте и морская прогулка
Пенная вечеринка на пиратской яхте и морская прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга К.
Ольга К.
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3 отзыва оставили туристы

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