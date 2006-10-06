Что вас ожидает:Примерно в 19:30 за вами подъедет автобус, поэтому убедитесь, что вы готовы и ждёте. Мы также пользуемся услугами профессионального диджея, поэтому вы можете быть уверены, что музыка будет отличной. Легко провести отлично время, пока самые современные ритмы играют на заднем плане. Во время танцевальной вечеринки мы устроим пенную вечеринку, которая обычно очень любима нашими гостями.

Вы сможете весело 🥳 провести время, танцуя и прыгая в густой игристой пене. Все это организовано, чтобы вы чувствовали себя расслабленным и развлеченным. На этой вечеринке мы делаем всё, чтобы сделать вашу ночь незабываемой. В стоимость экскурсии 🧭 входит трансфер от отеля до лодки, ночной круиз, входная плата, обратный трансфер. Не забудьте забронировать место в этом крутом круизе. Программа Пенной вечеринки на пиратской яхтеОтправление

Наш водитель 🚗 заберет вас примерно в 19:30.

Обслуживание

Всё время вас будет обслуживать наша восхитительная команда, одетая как настоящие пираты. Стилизованная красочными банданами, чёрными повязками на глазах и хорошо известными шляпами–треуголками, наша команда будет в вашем полном распоряжении во время этого чудесного вечернего круиза. Если у вас есть вопрос или вы хотите напиток, вы всегда сможете найти одного из наших сотрудников поблизости.

Морское путешествие

Пиратская яхта 🛥️ будет путешествовать по турецкой береговой линии в течение нескольких часов, поэтому Вы сможете насладиться ее красотами. Мы пройдем через несколько бухт.

Пенная вечеринка

Ночью мы также устроим сенсационную вечеринку с пеной, которая является одним из любимых моментов наших гостей в этом круизе. Вы получите возможность резвиться и танцевать в облаках пены.

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