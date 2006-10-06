Что вас ожидает:Именно этот круиз наиболее популярен среди молодых пар, а также тех, кто хочет разжечь огонь страстей, из-за романтической атмосферы. Не упустите этот великолепный шанс совершить незабываемый круиз под лунным светом. Когда круиз закончится, и мы доберёмся до гавани Мармариса, наш водитель 🚗 приедет за вами и доставит вас обратно к месту вашего проживания примерно в 23:00. Программа экскурсии:Отправление

Экскурсия начинается в 19:30 с бесплатного трансфера из вашего отеля и удобной поездки в порт. Оказавшись в гавани, вы сядете на наш потрясающий просторный круизный катер, и мы отправимся в плавание. Наша круизная лодка полностью оборудована хорошо укомплектованным баром. Вам также не нужно беспокоиться о том, что лодка переполнена, так как количество гостей в круизе ограничено, а сама лодка просторная и разделена на верхнюю и нижнюю палубу.

Приятного ужина

Мармарис славится своей захватывающей ночной жизнью. От уличных артистов до многочисленных ночных клубов. Мармарис — город 🏙️ мечты для молодежи. Мы постарались привнести это разнообразие и в наш круиз. Популярная музыка, приглушенный свет, восточные шоу, танцы 💃 живота, вкусные турецкие блюда и ваши любимые напитки. Мы все продумали и сделали все, чтобы ваш круиз был максимально приятным и запоминающимся.

Приятная музыка и потрясающие виды

Позвольте себе романтический вечер королевского баловства и отличной музыки. Музыка будет постепенно переходить от медленной и тихой к громкой и веселой, но вы даже не заметите этого, потому что будете слишком заняты, развлекаясь. Как только чувственный ритм отступит, и бас начнет биться, вы почувствуете, что вас телепортировали в другое измерение. Проведите две разные вечеринки, забронировав билеты 🎫 у нас.

Кумбулук и Амос

Мы проведем один час, наслаждаясь красотами Кумбулука и Амоса. Этот пляж 🏖️ является престижным обладателем «Голубого флага» за чистейшие пляжи и воды. Мы будем использовать этот часовой перерыв, чтобы вкусно пообедать.

Трансфер обратно в отель