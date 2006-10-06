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Романтический лунный круиз по Средиземному морю

5
3 отзыва
Ольга К.
Ольга К. – Гид из Мармариса
Это незабываемые впечатления, круиз действительно уникальный, и мы рекомендуем его всем, кто решит посетить Мармарис летом.

В этом фантастическом и аутентичном круизе вы сможете насладиться королевскими видами.

Наш вежливый и опытный персонал, будет готов помочь вам со всем, что вам может понадобиться, и ответит на все ваши вопросы.

Кроме того, на палубе лодки будут поданы вкусные блюда турецкой кухни 🥧, а также многочисленные алкогольные и безалкогольные напитки.

Мы также договорились, чтобы диджей сотворил своё волшебство на борту и позаботился о том, чтобы у вас была отличная вечеринка.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $8 за человека

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Романтический лунный круиз по Средиземному морю
Романтический лунный круиз по Средиземному морю

Что вы увидите

  • Восточные шоу
  • Танцы живота
  • Диджей
  • Живописные виды
Что вас ожидает:Именно этот круиз наиболее популярен среди молодых пар, а также тех, кто хочет разжечь огонь страстей, из-за романтической атмосферы. Не упустите этот великолепный шанс совершить незабываемый круиз под лунным светом. Когда круиз закончится, и мы доберёмся до гавани Мармариса, наш водитель 🚗 приедет за вами и доставит вас обратно к месту вашего проживания примерно в 23:00. Программа экскурсии:Отправление
Экскурсия начинается в 19:30 с бесплатного трансфера из вашего отеля и удобной поездки в порт. Оказавшись в гавани, вы сядете на наш потрясающий просторный круизный катер, и мы отправимся в плавание. Наша круизная лодка полностью оборудована хорошо укомплектованным баром. Вам также не нужно беспокоиться о том, что лодка переполнена, так как количество гостей в круизе ограничено, а сама лодка просторная и разделена на верхнюю и нижнюю палубу.
Приятного ужина
Мармарис славится своей захватывающей ночной жизнью. От уличных артистов до многочисленных ночных клубов. Мармарис — город 🏙️ мечты для молодежи. Мы постарались привнести это разнообразие и в наш круиз. Популярная музыка, приглушенный свет, восточные шоу, танцы 💃 живота, вкусные турецкие блюда и ваши любимые напитки. Мы все продумали и сделали все, чтобы ваш круиз был максимально приятным и запоминающимся.
Приятная музыка и потрясающие виды
Позвольте себе романтический вечер королевского баловства и отличной музыки. Музыка будет постепенно переходить от медленной и тихой к громкой и веселой, но вы даже не заметите этого, потому что будете слишком заняты, развлекаясь. Как только чувственный ритм отступит, и бас начнет биться, вы почувствуете, что вас телепортировали в другое измерение. Проведите две разные вечеринки, забронировав билеты 🎫 у нас.
Кумбулук и Амос
Мы проведем один час, наслаждаясь красотами Кумбулука и Амоса. Этот пляж 🏖️ является престижным обладателем «Голубого флага» за чистейшие пляжи и воды. Мы будем использовать этот часовой перерыв, чтобы вкусно пообедать.
Трансфер обратно в отель
Круиз начинается в 19:30 и длится 3 часа. Гостиничные трансферы включены в стоимость тура, поэтому, как только тур закончится, наш водитель заберет вас из порта и отвезет обратно в отель 🏨 детали:
  • Вам понадобятся: фотоаппарат и хорошее настроение.
  • Обратите внимание: ужин не входит в стоимость
Что входит
  • Трансфер в отель (оба пути)
  • Полная страховка
  • Морская прогулка.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед (блюда турецкой кухни, стоимость 15 лир)
  • Напитки.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Романтический лунный круиз по Средиземному морю
Романтический лунный круиз по Средиземному морю
Романтический лунный круиз по Средиземному морю
Романтический лунный круиз по Средиземному морю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга К.
Ольга К.
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3 отзыва оставили туристы

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