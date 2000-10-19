Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

Сафари на багги и квадроциклах в Мармарисе

Сафари на багги и квадроциклах - захватывающее приключение, обеспечивающее вам экстрим и веселье

Сафари на багги и квадроциклах – захватывающее приключение, обеспечивающее вам экстрим и веселье.

Это незабываемый тур для смелых сердец! Без сомнения, стоит обязательно побывать на этом фантастическом развлечении, если вы приедете в Мармарис.
Сафари на багги и квадроциклах в Мармарисе
Сафари на багги и квадроциклах в Мармарисе
Сафари на багги и квадроциклах в Мармарисе
Сафари на багги и квадроциклах в Мармарисе
Сафари на багги и квадроциклах в Мармарисе
Сафари на багги и квадроциклах в Мармарисе
О программе тура
Удобные и бесплатные трансферы из отеля и обратно являются частью нашего сафари-тура. Как только мы заберём вас из вашего отеля или апартаментов, мы доберемся до места проведения нашего развлечения в течение 20 минут, оно находится в 15 километрах от города, в северной части Мармариса.
В начале тура участники информируются о курсе и инструкциях по технике безопасности, которые необходимо соблюдать в туре. Транспорт, на котором вы будете двигаться, можно выбрать по желанию.
Затем следует демонстрационная поездка или так называемый тест-драйв, чтобы ознакомиться с этими специальными транспортными средствами. Полный курс нашего сафари проходит в лесной зоне вдали от общественного движения.
Нет необходимости получать водительские права на прогулку на багги и квадроциклах.
Пока вы наслаждаетесь катанием, наша профессиональная команда снимает ваши фотографии и видео. В конце тура у вас есть возможность купить их в качестве туристических сувениров.
Наш специальный универсальный трек разработан, чтобы предложить вам острые ощущения и отличное развлечение на всем протяжении сафари. Вот увидите, катание по вездеходной трассе с грязными склонами, ручьями и пыльными дорожками нисколько вас не смутят, а наоборот, подарят одни из самых незабываемых моментов в вашей жизни!
Дети могут также сопровождать своих взрослых в этом захватывающем путешествии.
Мы уверены, что вы придете в восторг от нашего приключения, запомните этот тур надолго и порекомендуете то же самое своим друзьям!
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Полное страхование
  • Инструктаж
  • Оборудование для обеспечения безопасности.
 Что не входит
  • Напитки
  • DVD
  • Личные расходы.
Время проведения: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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