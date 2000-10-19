Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

О программе тура

Удобные и бесплатные трансферы из отеля и обратно являются частью нашего сафари-тура. Как только мы заберём вас из вашего отеля или апартаментов, мы доберемся до места проведения нашего развлечения в течение 20 минут, оно находится в 15 километрах от города, в северной части Мармариса.

В начале тура участники информируются о курсе и инструкциях по технике безопасности, которые необходимо соблюдать в туре. Транспорт, на котором вы будете двигаться, можно выбрать по желанию.

Затем следует демонстрационная поездка или так называемый тест-драйв, чтобы ознакомиться с этими специальными транспортными средствами. Полный курс нашего сафари проходит в лесной зоне вдали от общественного движения.

Нет необходимости получать водительские права на прогулку на багги и квадроциклах.

Пока вы наслаждаетесь катанием, наша профессиональная команда снимает ваши фотографии и видео. В конце тура у вас есть возможность купить их в качестве туристических сувениров.

Наш специальный универсальный трек разработан, чтобы предложить вам острые ощущения и отличное развлечение на всем протяжении сафари. Вот увидите, катание по вездеходной трассе с грязными склонами, ручьями и пыльными дорожками нисколько вас не смутят, а наоборот, подарят одни из самых незабываемых моментов в вашей жизни!

Дети могут также сопровождать своих взрослых в этом захватывающем путешествии.

Мы уверены, что вы придете в восторг от нашего приключения, запомните этот тур надолго и порекомендуете то же самое своим друзьям!