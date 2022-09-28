Трип по Турции на велосипедах

Прокатиться по Эгейскому побережью, искупаться в термальных источниках и увидеть Ликийские гробницы

Активный отдых, тёплая погода и лазурные воды Средиземного и Эгейского морей — кто с нами навстречу приключениям? Берём велосипеды и отправляемся колесить по живописным тропам вдоль мандариновых рощ, ферм и сосновых лесов.

Мы прикоснёмся к истории и побываем на развалинах древнего города Каунос, увидим знаменитые ликийские гробницы в скалах и попробуем эгейскую кухню. Протяжённость маршрута и сложность зависит от вашего уровня и желания.
Трип по Турции на велосипедах
Трип по Турции на велосипедах
Трип по Турции на велосипедах
Трип по Турции на велосипедах
Трип по Турции на велосипедах
Трип по Турции на велосипедах
Трип по Турции на велосипедах
Трип по Турции на велосипедах
Трип по Турции на велосипедах
Ближайшие даты:
1
окт
8
окт
15
окт
12
ноя
19
ноя
26
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Последовательность и длина веломаршрутов может меняться по желанию клиентов и из-за погоды.

Примерная длина маршрута в день для новичков — от 25 до 35 км, а для продвинутых на шоссейном велосипеде — 50-60 км.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Даламана или Бодрума
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

🚲На велосипеде🧳Многодневные туры5-дневные туры🧖SPAТермальные источники🍀Природа и пейзажи🚴‍♀️Велотуры

Похожие туры в Мармарисе

Лучшие панорамы Мармариса и аутентичная Акьяка на групповой экскурсии
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Сулейман
Сулейман
3.3
4 отзыва
Лучшие панорамы Мармариса и аутентичная Акьяка на групповой экскурсии
Полюбоваться зеленым побережьем, увидеть Ликийские гробницы и посетить «медленный город»
у вашего отеля в Мармарисе
28 сен
5 окт
12 окт
19 окт
29 за 1 человека
Эгейские острова из Мармариса
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии EKM
EKM
Нет отзывов
Эгейские острова из Мармариса
Летний отпуск в Турции превратится для Вас в незабываемое увлекательное путешествие
Ваш отель
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
$25 за 1 человека
Эгейские острова из Мармариса
7.5 часов
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Армаган
Армаган
Нет отзывов
Эгейские острова из Мармариса
Отправиться на двухпалубной лодке к сказочным островам, искупаться и насладиться чарующими пейзажами
у вашего отеля
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
30 за 1 человека
Эгейские острова - морская прогулка с ужином на необитаемом острове
5 часов
🛥 На яхте
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
Нет отзывов
Эгейские острова - морская прогулка с ужином на необитаемом острове
Отправляйтесь в путешествие на яхте к необитаемым островам
По договоренности или ваш отель
$25 за 1 человека
Круиз по реке Дальян: грязевые ванны и Черепаший пляж
12 часов
🚌 На автобусе
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
🛳 Круизы
Круиз
Организатор экскурсии Роман
Роман
Нет отзывов
Круиз по реке Дальян: грязевые ванны и Черепаший пляж
На этой экскурсии каждый найдет для себя предпочтительный вид отдыха
По договоренности или ваш отель
$30 за 1 человека
Сафари на лошадях в Мармарисе
1 час
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии EKM
EKM
Нет отзывов
Сафари на лошадях в Мармарисе
Если, находясь в Турции, Вы хотите необычно и интересно провести время
ваш отель
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
$25 за 1 человека
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии EKM
EKM
4
1 отзыв
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
Ваш отель
23 сен
27 сен
30 сен
4 окт
$45 за 1 человека
Дальян из Мармариса и ловля голубых крабов
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии EKM
EKM
1
2 отзыва
Дальян из Мармариса и ловля голубых крабов
Экскурсия в Дальян из Мармариса
Ваш отель
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
$45 за 1 человека
Джип-сафари в Мармарисе
6 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Армаган
Армаган
Нет отзывов
Джип-сафари в Мармарисе
Прокатиться на открытых джипах по живописным местам и увидеть водопад Тургут
у вашего отеля
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
30 за 1 человека
Дайвинг в Мармарисе
8 часов
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Армаган
Армаган
Нет отзывов
Дайвинг в Мармарисе
Совершить два погружения с профессиональным инструктором и полюбоваться Эгейским морем
у вашего отеля
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
40 за 1 человека
Турецкая баня «Хаммам»
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
Нет отзывов
Турецкая баня «Хаммам»
Находясь в Турции, используйте возможностью побывать в знаменитой турецкой бане
По договорённости
$15 за 1 человека
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
12 часов
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Сулейман
Сулейман
Нет отзывов
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
Традиционный турецкий завтрак, полет на параплане, гробница Аминтаса и обед из свежей рыбки
у вашего отеля
26 сен
3 окт
10 окт
17 окт
104 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Мармарисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мармарисе
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ