Владислав — ваш гид в Мармарисе

25 лет в туризме. Объехал самостоятельно 65 стран, и только одну Италию посетил больше 100 раз. Организовал и провел десятки велотуров по Италии, Турции и России. Прошёл стажировки в Европе в различных образовательных велотурах для профессионалов турбизнеса. Этот опыт помог создать велотуры европейского формата для русскоязычных любителей вело-отдыха. Умею находить в любой стране мира самые интересные вело-маршруты и надёжных гидов, а также лучшие отели и рестораны, сотрудничаю с многочисленными партнёрами на местах — большими профессионалами велотуризма, страстно увлечёнными своим делом.