Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Последовательность и длина веломаршрутов может меняться по желанию клиентов и из-за погоды.
Примерная длина маршрута в день для новичков — от 25 до 35 км, а для продвинутых на шоссейном велосипеде — 50-60 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Аэропорт Даламана или Бодрума
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Мармарисе
25 лет в туризме. Объехал самостоятельно 65 стран, и только одну Италию посетил больше 100 раз. Организовал и провел десятки велотуров по Италии, Турции и России. Прошёл стажировки в Европе в различных образовательных велотурах для профессионалов турбизнеса. Этот опыт помог создать велотуры европейского формата для русскоязычных любителей вело-отдыха. Умею находить в любой стране мира самые интересные вело-маршруты и надёжных гидов, а также лучшие отели и рестораны, сотрудничаю с многочисленными партнёрами на местах — большими профессионалами велотуризма, страстно увлечёнными своим делом.