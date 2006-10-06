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Турецкий must have: Эфес и Памуккале

4.6
8 отзывов
Ольга К.
Ольга К. – Гид из Мармариса
Экскурсия ⛳ Эфес — Памуккале из Мармариса состоит из посещения двух невероятных и уникальных мест.

Вы получите возможность узнать больше о турецкой культуре, обычаях и сельской местности.

Мы посетим древний город 🏙️ Эфес, Дом Девы Марии в первый день, а Памуккале и очаровательные окрестности Иераполиса и Некрополя во второй день.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $80 за человека

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Турецкий must have: Эфес и Памуккале
Турецкий must have: Эфес и Памуккале

Что вы увидите

  • Сельчук
  • Эфес
  • Дом Девы Марии
  • Памуккале
Что вас ожидает:Эфес расположен недалеко от прекрасного города Мармарис. Эта экскурсия ⛳ — фантастическая возможность узнать некоторые действительно удивительные и захватывающие факты об исторической и культурной жизни Эфеса в древности. Наши профессиональные русскоговорящие гиды будут рядом с вами, чтобы помочь вам и ответить на все ваши вопросы.
На второй день мы посетим великолепный Памуккале. Как только мы приедем, у вас будет возможность насладиться удивительно красивым видом. Памуккале, знаменитый своими белыми травертинами и омолаживающими термальными источниками, является настоящим чудом природы. Памуккале на самом деле означает «Хлопковый замок». Он получил такое название из-за своих великолепных белых террас. Памуккале также внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Программа экскурсии:Отправление
Экскурсия начинается в 6:30 утра, поэтому мы организовали вкусный завтрак в очаровательном местном ресторане в Мугле. Вы также получите освежающий напиток или чашку чая или кофе. Завтрак включен в стоимость тура.
Сельчук
Одной из наших первых остановок будет посещение прекрасного маленького городка Сельчук. Здесь вы сможете воспользоваться туалетами и попробовать традиционные турецкие сладости. По приезду в город 🏙️ Сельчук запланирована 20-минутная остановка в торговом центре, где вы сможете приобрести изделия из оливкового масла и турецкие сладости.
Фосфорная пещера
Фосфорная пещера, также известная как пещера желаний, является очень популярным местом среди туристов. В этой прекрасной пещере вода меняет цвет, и истории 📖 говорят, что если вы бросите в неё монетку и загадаете желание, то ваше желание сбудется.
Эфес
Визит продлится около двух часов, в течение которых вы сможете прогуляться 👣 по прошлому одной из величайших древних цивилизаций, известных человечеству. Наши гиды расскажут вам многочисленные истории и легенды, а также некоторые увлекательные исторические факты.
Обед «шведский стол»
Как только наше посещение Эфеса закончится, у нас будет открытый шведский стол в модном ресторане неподалеку.
Посещение Дома Девы Марии
Когда наш обеденный перерыв закончится, у вас будет свободное время в очаровательном городке Сельчук. В течение этого времени вы можете расслабиться и выпить 🍹 в местном кафе или посетить другие исторические места, такие как музеи 🖼 или Дом Девы Марии. Наш гид предоставит вам подробную информацию об этих уникальных местах, но в конечном итоге выбор за вами. Входные билеты 🎫 в дом Девы Марии и музей оплачиваются дополнительно.
Прибытие в Памуккале
В конце первого дня мы прибудем в наш отель 🏨 в Памуккале. У вас будет возможность отдохнуть и расслабиться. В каждом номере есть кондиционер и телевизор. Вы также можете поплавать в бассейне отеля или принять горячую ванну-джакузи с термальными водами Памуккале.
2 ДЕНЬ
У нас будет открытый завтрак. После него мы отправимся на белые скалы Памуккале, которые находятся в нескольких минутах езды от отеля.
Памуккале
Наши опытные гиды предоставят вам всю информацию о достопримечательностях 🏛️ Памуккале, чтобы вы могли выбрать куда хотите отправиться. Вы можете посетить белые травертины, Иераполис, Некрополь, бассейн Клеопатры и многое другое. Когда наше четырёхчасовое свободное время закончится, мы сядем в автобус и отправимся обратно.
Сувенирная лавка
Через 15 минут после отправления из Памуккале вы сделаете остановку в сувенирной лавке, где можно будет приобрести изделия из султанита и серебра и сувениры 🎁 о Памуккале.
Обед
После того, как это фантастическое путешествие по истории закончится, мы сядем в уютный автобус и отправимся до маленькой деревни Памуккале. Там насладимся восхитительным обедом «шведский стол» в местном ресторане.
Возвращение
В 18:30 наши водители доставят вас обратно в отели Мармариса и Ичмелера или остановятся в ближайшем возможном месте на центральной улице.

Организационные детали:

  • Вам понадобятся: солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, фотоаппарат, удобная одежда и обувь, полотенце, купальники, головной убор, документы на детей и младенцев и деньги;
  • Эта экскурсия не подходит для туристов, имеющих трудности при ходьбе.
Что входит
  • Трансфер в отель (оба пути)
  • Завтрак "шведский стол" (x2)
  • Обед "шведский стол" (x2)
  • Ужин "шведский стол" (x1)
  • Автобус с полным кондиционером
  • Входные билеты
  • Ночь в 3* отеле
  • Русскоязычный гид
  • Полная страховка.
Что не входит
  • Напитки (обед, ужин)
  • Личные расходы
  • Бассейн Клеопатры
  • Стоимость билета в дом Девы Марии — 6$, археологический музей — 3$.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Турецкий must have: Эфес и Памуккале
Турецкий must have: Эфес и Памуккале
Турецкий must have: Эфес и Памуккале
Турецкий must have: Эфес и Памуккале

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга К.
Ольга К.
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8 отзывов оставили туристы

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