Что вас ожидает:Эфес расположен недалеко от прекрасного города Мармарис. Эта экскурсия ⛳ — фантастическая возможность узнать некоторые действительно удивительные и захватывающие факты об исторической и культурной жизни Эфеса в древности. Наши профессиональные русскоговорящие гиды будут рядом с вами, чтобы помочь вам и ответить на все ваши вопросы.

На второй день мы посетим великолепный Памуккале. Как только мы приедем, у вас будет возможность насладиться удивительно красивым видом. Памуккале, знаменитый своими белыми травертинами и омолаживающими термальными источниками, является настоящим чудом природы. Памуккале на самом деле означает «Хлопковый замок». Он получил такое название из-за своих великолепных белых террас. Памуккале также внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Программа экскурсии:Отправление

Экскурсия начинается в 6:30 утра, поэтому мы организовали вкусный завтрак в очаровательном местном ресторане в Мугле. Вы также получите освежающий напиток или чашку чая или кофе. Завтрак включен в стоимость тура.

Сельчук

Одной из наших первых остановок будет посещение прекрасного маленького городка Сельчук. Здесь вы сможете воспользоваться туалетами и попробовать традиционные турецкие сладости. По приезду в город 🏙️ Сельчук запланирована 20-минутная остановка в торговом центре, где вы сможете приобрести изделия из оливкового масла и турецкие сладости.

Фосфорная пещера

Фосфорная пещера, также известная как пещера желаний, является очень популярным местом среди туристов. В этой прекрасной пещере вода меняет цвет, и истории 📖 говорят, что если вы бросите в неё монетку и загадаете желание, то ваше желание сбудется.

Эфес

Визит продлится около двух часов, в течение которых вы сможете прогуляться 👣 по прошлому одной из величайших древних цивилизаций, известных человечеству. Наши гиды расскажут вам многочисленные истории и легенды, а также некоторые увлекательные исторические факты.

Обед «шведский стол»

Как только наше посещение Эфеса закончится, у нас будет открытый шведский стол в модном ресторане неподалеку.

Посещение Дома Девы Марии

Когда наш обеденный перерыв закончится, у вас будет свободное время в очаровательном городке Сельчук. В течение этого времени вы можете расслабиться и выпить 🍹 в местном кафе или посетить другие исторические места, такие как музеи 🖼 или Дом Девы Марии. Наш гид предоставит вам подробную информацию об этих уникальных местах, но в конечном итоге выбор за вами. Входные билеты 🎫 в дом Девы Марии и музей оплачиваются дополнительно.

Прибытие в Памуккале

В конце первого дня мы прибудем в наш отель 🏨 в Памуккале. У вас будет возможность отдохнуть и расслабиться. В каждом номере есть кондиционер и телевизор. Вы также можете поплавать в бассейне отеля или принять горячую ванну-джакузи с термальными водами Памуккале.

2 ДЕНЬ

У нас будет открытый завтрак. После него мы отправимся на белые скалы Памуккале, которые находятся в нескольких минутах езды от отеля.

Памуккале

Наши опытные гиды предоставят вам всю информацию о достопримечательностях 🏛️ Памуккале, чтобы вы могли выбрать куда хотите отправиться. Вы можете посетить белые травертины, Иераполис, Некрополь, бассейн Клеопатры и многое другое. Когда наше четырёхчасовое свободное время закончится, мы сядем в автобус и отправимся обратно.

Сувенирная лавка

Через 15 минут после отправления из Памуккале вы сделаете остановку в сувенирной лавке, где можно будет приобрести изделия из султанита и серебра и сувениры 🎁 о Памуккале.

Обед

После того, как это фантастическое путешествие по истории закончится, мы сядем в уютный автобус и отправимся до маленькой деревни Памуккале. Там насладимся восхитительным обедом «шведский стол» в местном ресторане.

Возвращение

В 18:30 наши водители доставят вас обратно в отели Мармариса и Ичмелера или остановятся в ближайшем возможном месте на центральной улице.

Организационные детали: