Экскурсия в Стамбул из Мармариса - это замечательная возможность познать историю, традиции и культуру...

Экскурсия в Стамбул из Мармариса – это замечательная возможность познать историю, традиции и культуру Турции и древней Византии.

В нашем увлекательном путешествии вас ожидают захватывающие эмоции, отличное настроение, а также новые познания.
В Стамбул из Мармариса
В Стамбул из Мармариса
В Стамбул из Мармариса
В Стамбул из Мармариса
В Стамбул из Мармариса
В Стамбул из Мармариса

Что вы увидите 🤩

  • Дворец Топкапы
  • Собор Святой Софии
  • Голубая мечеть
  • Ипподром
  • Египетский базар
  • Площадь Эминеню
Экскурсия в Стамбул из Мармариса – это замечательная возможность познать историю, традиции и культуру Турции и древней Византии. В нашем увлекательном путешествии вас ожидают захватывающие эмоции, отличное настроение, а также новые познания.
С помощью экскурсии вы сможете познакомиться с основными достопримечательностями, которые останутся в вашей памяти навсегда.
Наша экскурсия – идеальный вариант для тех, кто хочет ощутить настоящую турецкую атмосферу, окунуться в историю веков, народов и правительств.
О местах, которые мы увидим
Дворец Топкапы
Посетив Дворец Топкапы, вы узнаете о жизни султанов, увидите многочисленные коллекции сокровищ и некогда сокрытые от посторонних глаз интерьеры роскошных апартаментов.
Собор Святой Софии
Бывший патриарший Собор Константинополя, мечеть, после музей, а ныне снова мечеть. Этот Собор поразит вас своими размерами. В настоящее время он является одним из самых посещаемых в Турции и входит в список наследия ЮНЕСКО с 1985 года. Сочетая символы христианства и мусульманства, спустя многие века сохранил свою роскошь и красоту, которая не оставит вас без эмоций.
Голубая мечеть
Мечеть Султанахмет является главной достопримечательностью Стамбула. Вас удивят величество, изящество и красота прекрасного объекта. Голубая мечеть входит в список самых посещаемых и самых важных мечетей страны. Архитектура вызывает восхищение: растительные мотивы — традиционные тюльпаны, лилии, гвоздики и розы, орнаменты различных цветов на белом фоне, изникская голубая керамика и многое другое.
Ипподром
Ипподром, где каждый сможет увидеть три исторических памятника, а именно: колонну Константина Багрянородного, Египетский обелиск и змеиную колонну.
Египетский базар
Он же рынок специй, пряностей, лечебных трав, сухофруктов и многих других товаров. В дополнение можно приобрести необычайно красивые сувениры с Востока. Это место, где туристы по-настоящему могут ощутить колорит города.
Площадь Эминеню
Считается центром города, является пересечением его транспортных узлов, поэтому здесь постоянно кипит жизнь. Здесь вы сможете увидеть известные достопримечательности, которые навсегда останутся у вас в сердце.
Программа
04:00 – 05:40 Начало трансферов из отелей. Выезд из Мармариса.
Прибытие в аэропорт Даламан.
6:00 – 7:10 Аэропорт Даламан, прохождение регистрации, вылет в Стамбул.
8:30 – 8:50 Прибытие в Стамбул, прохождение таможни, встреча с гидом.

10:30 –14:50 Обзорная экскурсия на автобусе:

  • Ипподром
  • Голубая Мечеть
  • Дворец Топкапы
  • 15:10 – 16:00 Обед.
  • 16:10 – 18:00 Свободное время.
  • На выбор: морская прогулка по Босфору или прогулка по старому городу.
  • 18:10 – 19:00 Ужин, отправление в аэропорт.
  • 20:00 – 00:00 Возвращение: перелет в Даламан, трансфер в Мармарис, доставка туристов в отели.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Все трансферы на протяжении экскурсии
  • Авиаперелет (в обе стороны)
  • Морская прогулка по Босфору
  • Обед
  • Ужин
  • Входные билеты на протяжении всей экскурсии
 Что не входит
  • Личные расходы туриста
Время проведения: Среда с 04:00 до 00:00
  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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