Экскурсия в Стамбул из Мармариса – это замечательная возможность познать историю, традиции и культуру Турции и древней Византии. В нашем увлекательном путешествии вас ожидают захватывающие эмоции, отличное настроение, а также новые познания.

С помощью экскурсии вы сможете познакомиться с основными достопримечательностями, которые останутся в вашей памяти навсегда.

Наша экскурсия – идеальный вариант для тех, кто хочет ощутить настоящую турецкую атмосферу, окунуться в историю веков, народов и правительств.

О местах, которые мы увидим

Дворец Топкапы

Посетив Дворец Топкапы, вы узнаете о жизни султанов, увидите многочисленные коллекции сокровищ и некогда сокрытые от посторонних глаз интерьеры роскошных апартаментов.

Собор Святой Софии

Бывший патриарший Собор Константинополя, мечеть, после музей, а ныне снова мечеть. Этот Собор поразит вас своими размерами. В настоящее время он является одним из самых посещаемых в Турции и входит в список наследия ЮНЕСКО с 1985 года. Сочетая символы христианства и мусульманства, спустя многие века сохранил свою роскошь и красоту, которая не оставит вас без эмоций.

Голубая мечеть

Мечеть Султанахмет является главной достопримечательностью Стамбула. Вас удивят величество, изящество и красота прекрасного объекта. Голубая мечеть входит в список самых посещаемых и самых важных мечетей страны. Архитектура вызывает восхищение: растительные мотивы — традиционные тюльпаны, лилии, гвоздики и розы, орнаменты различных цветов на белом фоне, изникская голубая керамика и многое другое.

Ипподром

Ипподром, где каждый сможет увидеть три исторических памятника, а именно: колонну Константина Багрянородного, Египетский обелиск и змеиную колонну.

Египетский базар

Он же рынок специй, пряностей, лечебных трав, сухофруктов и многих других товаров. В дополнение можно приобрести необычайно красивые сувениры с Востока. Это место, где туристы по-настоящему могут ощутить колорит города.

Площадь Эминеню

Считается центром города, является пересечением его транспортных узлов, поэтому здесь постоянно кипит жизнь. Здесь вы сможете увидеть известные достопримечательности, которые навсегда останутся у вас в сердце.

Программа

04:00 – 05:40 Начало трансферов из отелей. Выезд из Мармариса.

Прибытие в аэропорт Даламан.

6:00 – 7:10 Аэропорт Даламан, прохождение регистрации, вылет в Стамбул.

8:30 – 8:50 Прибытие в Стамбул, прохождение таможни, встреча с гидом.

10:30 –14:50 Обзорная экскурсия на автобусе: