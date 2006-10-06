Что вас ожидает:Эта программа даст вам возможность сидеть у бассейна и даже трогать дельфинов 🐬, не опасаясь. Дельфины — очень дружелюбные существа, и они очень любят общаться и играть. Каждый сеанс встречи с дельфинами длится около тридцати минут. Есть несколько правил, которым вы должны следовать, находясь в парке 🌳. Одно из таких правил — вы не должны входить в бассейн, если наносите солнцезащитный крем, поскольку он смывается водой, в которой плавают дельфины. Кроме того, если вы употребляли алкоголь, вам следует избегать любого контакта с дельфинами. Следует отметить, что дети всех возрастов могут посещать дельфинарий, однако детям в возрасте до 3 лет не разрешается участвовать в мероприятиях с дельфинами из-за их собственной безопасности. Этот чудесный тур длится около двух часов, что более чем достаточно для знакомства с этими потрясающими существами. Полный пакет экскурсии 🧭 включает в себя трансферы из вашего отеля в Мармарисе в дельфинарий и обратно, а также билеты 🎫 в парк и встречу с дельфинами. Программа экскурсии:Отправление

Экскурсия начинается с бесплатного трансфера из вашего отеля. Вы можете выбрать наиболее удобное для вас время экскурсии.

Инструкции

Плата за вход в парк включена в стоимость тура. Когда вы войдете в дельфинарий, вас встретит тренер по дельфинам. Он расскажет о правилах и положениях, которым вы должны будете следовать. Например, вы не должны наносить любые солнцезащитные кремы и лосьоны на кожу до встречи с дельфинами, и вы должны быть осторожны с ними.

Подготовка

В парке есть многочисленные раздевалки, где вы можете переодеться в купальные костюмы. Также вам будут предоставлены спасательные жилеты для вашей собственной безопасности. Как только вы будете готовы, можно будет встретиться с дельфинами.

Встреча с дельфинами

Рядом с бассейном дельфинов есть платформы. Так что вы можете сидеть на них и общаться с дельфинами, пока наши инструкторы рассказывают вам об этих удивительных существах. Вы будете кормить их, играть с ними и смотреть, как они делают некоторые трюки. Это взаимодействие длится 30 минут.

Фотографии

Пока вы заняты встречей с дельфинами, наш профессиональный фотограф будет делать снимки и видео. Когда встреча закончится, Вы сможете купить DVD с вашими фотографиями.

Возвращение

Когда все закончится, наш водитель 🚗 отвезет вас обратно в отель 🏨. Этот трансфер бесплатный, так как он включен в стоимость тура.

Организационные детали: