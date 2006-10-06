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Встреча с дельфинами в Мармарисе

4.7
11 отзывов
Ольга К.
Ольга К. – Гид из Мармариса
Если вы ищете новый и веселый опыт для лучшего отдыха этим летом, то Дельфинарий в Мармарисе — это то, что вам нужно.

Во время нашей экскурсии 🧭 «Встреча с дельфинами» у вас будет возможность прикоснуться к дельфинам, поцеловать их и посмотреть, как они танцуют 💃.

Дельфинарий открыт весь летний сезон, и вы можете посетить его во время вашего отпуска.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $75 за человека

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Встреча с дельфинами в Мармарисе
Встреча с дельфинами в Мармарисе

Что вы увидите

  • Дельфинарий
Что вас ожидает:Эта программа даст вам возможность сидеть у бассейна и даже трогать дельфинов 🐬, не опасаясь. Дельфины — очень дружелюбные существа, и они очень любят общаться и играть. Каждый сеанс встречи с дельфинами длится около тридцати минут. Есть несколько правил, которым вы должны следовать, находясь в парке 🌳. Одно из таких правил — вы не должны входить в бассейн, если наносите солнцезащитный крем, поскольку он смывается водой, в которой плавают дельфины. Кроме того, если вы употребляли алкоголь, вам следует избегать любого контакта с дельфинами. Следует отметить, что дети всех возрастов могут посещать дельфинарий, однако детям в возрасте до 3 лет не разрешается участвовать в мероприятиях с дельфинами из-за их собственной безопасности. Этот чудесный тур длится около двух часов, что более чем достаточно для знакомства с этими потрясающими существами. Полный пакет экскурсии 🧭 включает в себя трансферы из вашего отеля в Мармарисе в дельфинарий и обратно, а также билеты 🎫 в парк и встречу с дельфинами. Программа экскурсии:Отправление
Экскурсия начинается с бесплатного трансфера из вашего отеля. Вы можете выбрать наиболее удобное для вас время экскурсии.
Инструкции
Плата за вход в парк включена в стоимость тура. Когда вы войдете в дельфинарий, вас встретит тренер по дельфинам. Он расскажет о правилах и положениях, которым вы должны будете следовать. Например, вы не должны наносить любые солнцезащитные кремы и лосьоны на кожу до встречи с дельфинами, и вы должны быть осторожны с ними.
Подготовка
В парке есть многочисленные раздевалки, где вы можете переодеться в купальные костюмы. Также вам будут предоставлены спасательные жилеты для вашей собственной безопасности. Как только вы будете готовы, можно будет встретиться с дельфинами.
Встреча с дельфинами
Рядом с бассейном дельфинов есть платформы. Так что вы можете сидеть на них и общаться с дельфинами, пока наши инструкторы рассказывают вам об этих удивительных существах. Вы будете кормить их, играть с ними и смотреть, как они делают некоторые трюки. Это взаимодействие длится 30 минут.
Фотографии
Пока вы заняты встречей с дельфинами, наш профессиональный фотограф будет делать снимки и видео. Когда встреча закончится, Вы сможете купить DVD с вашими фотографиями.
Возвращение
Когда все закончится, наш водитель 🚗 отвезет вас обратно в отель 🏨. Этот трансфер бесплатный, так как он включен в стоимость тура.

Организационные детали:

  • Не забудьте: фотоаппарат, полотенце, купальники, головной убор.
Что входит
  • Трансфер в отель (оба пути)
  • Вход в дельфинарий
  • Полная страховка
  • Программа «Встреча с дельфинами».
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки и еда
  • DVD
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Встреча с дельфинами в Мармарисе
Встреча с дельфинами в Мармарисе
Встреча с дельфинами в Мармарисе
Встреча с дельфинами в Мармарисе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга К.
Ольга К.
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11 отзывов оставили туристы

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