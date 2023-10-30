Приглашаю исследовать мистические природные сокровища Юга Турции! На комфортабельном авто мы отправимся к древним пещерам в окрестностях Мерсина. Посмотрим со смотровой площадки на пещеру Ад, пройдём 750 ступеней вниз по каменной лестнице и попадём в пещеру Рай. Я расскажу, как они образовались и какие таинственные легенды с ними связаны.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Завораживающий подземный мир

Мы посетим смотровую площадку со стеклянным полом над пещерой Ад и полюбуемся видом на древний разлом. А затем отправимся к открытой для посещения пещере Рай. Чтобы добраться до неё, нам предстоит спуститься по каменной лестнице из 750 ступеней. Сигналом, что мы на месте, станет церковь Девы Марии у входа в пещеру. В пещере мы погуляем под поросшими мхом влажными сводами. По желанию дойдём до ручья, впадающего в подземную реку. Обратно поднимемся на лифте.

Организационные детали