Прикоснуться к удивительному подземному миру Турции и раскрыть его тайны
Приглашаю исследовать мистические природные сокровища Юга Турции! На комфортабельном авто мы отправимся к древним пещерам в окрестностях Мерсина.
Посмотрим со смотровой площадки на пещеру Ад, пройдём 750 ступеней вниз по каменной лестнице и попадём в пещеру Рай. Я расскажу, как они образовались и какие таинственные легенды с ними связаны.
Посмотрим со смотровой площадки на пещеру Ад, пройдём 750 ступеней вниз по каменной лестнице и попадём в пещеру Рай. Я расскажу, как они образовались и какие таинственные легенды с ними связаны.
Ближайшие даты:
30
окт
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31
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1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Завораживающий подземный мир
Мы посетим смотровую площадку со стеклянным полом над пещерой Ад и полюбуемся видом на древний разлом. А затем отправимся к открытой для посещения пещере Рай. Чтобы добраться до неё, нам предстоит спуститься по каменной лестнице из 750 ступеней. Сигналом, что мы на месте, станет церковь Девы Марии у входа в пещеру. В пещере мы погуляем под поросшими мхом влажными сводами. По желанию дойдём до ручья, впадающего в подземную реку. Обратно поднимемся на лифте.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Тайминг: 1,5 часа в пути в одну сторону и 2 часа в пещерном комплексе
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: 290 лир с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Artem — ваш гид в Мерсине
Меня зовут Артём, мне 45 лет. Я долго выбирал место для жизни и остановился на турецком Майами — Мерсине. Я весёлый и жизнерадостный человек, люблю получать яркие эмоции и делиться ими с людьми. Могу поддержать беседу на любую тему и рассказать интересные факты о моей новой родине. Часто Мерсином пугают туристов. А те, кому удалось в нем отдохнуть, его восхваляют. Я помогу вам создать собственное непредвзятое мнение. До встречи!
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