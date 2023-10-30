Пещеры Ад и Рай: путешествие из Мерсина

Прикоснуться к удивительному подземному миру Турции и раскрыть его тайны

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Ответы на вопросы
Приглашаю исследовать мистические природные сокровища Юга Турции! На комфортабельном авто мы отправимся к древним пещерам в окрестностях Мерсина.

Посмотрим со смотровой площадки на пещеру Ад, пройдём 750 ступеней вниз по каменной лестнице и попадём в пещеру Рай. Я расскажу, как они образовались и какие таинственные легенды с ними связаны.
Пещеры Ад и Рай: путешествие из Мерсина
Пещеры Ад и Рай: путешествие из Мерсина
Пещеры Ад и Рай: путешествие из Мерсина
Пещеры Ад и Рай: путешествие из Мерсина
Пещеры Ад и Рай: путешествие из Мерсина
Пещеры Ад и Рай: путешествие из Мерсина
Пещеры Ад и Рай: путешествие из Мерсина
Пещеры Ад и Рай: путешествие из Мерсина
Пещеры Ад и Рай: путешествие из Мерсина
Пещеры Ад и Рай: путешествие из Мерсина
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
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ноя
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Завораживающий подземный мир

Мы посетим смотровую площадку со стеклянным полом над пещерой Ад и полюбуемся видом на древний разлом. А затем отправимся к открытой для посещения пещере Рай. Чтобы добраться до неё, нам предстоит спуститься по каменной лестнице из 750 ступеней. Сигналом, что мы на месте, станет церковь Девы Марии у входа в пещеру. В пещере мы погуляем под поросшими мхом влажными сводами. По желанию дойдём до ручья, впадающего в подземную реку. Обратно поднимемся на лифте.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Тайминг: 1,5 часа в пути в одну сторону и 2 часа в пещерном комплексе
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: 290 лир с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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