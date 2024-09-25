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с ресторанами с вкуснейшей турецкой кухней и бронировал столик на всю компанию. Он знал куда лучше поехать, чтобы не стоять в очередях! Благодаря индивидуальному туру мы находились на объектах столько, сколько хотели и дети могли облазать все места, куда им было интересно попасть - благодаря этому дети были довольны и с 9-00 до 17 -00 мужественно ездили с нами!