Параглайдинг проводиться в Олюденизе. Это то самое развлечение, которое вы обязаны попробовать именно здесь, в одном из самых красивых мест Турции — Олюденизе.

В Олюденизе находиться самая знаменитая среди парапланеристов гора — Бабадаг. Гора Бабадаг находиться близко к морю, всего в 5 км и высота ее около 2000 м. Эти факты делают ее идеальным местом для палетов на параплане. К тому же, Олюдениз является один из самых красивых курортов Турции, и с высоты птичьего полета вам откроются незабываемые виды на Голубую лагуну, море и горы. Поэтому Олюдениз и является вторым по популярности местом сбора параланеристов в Европе.

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