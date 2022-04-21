Параглайдинг проводиться в Олюденизе. Это то самое развлечение, которое вы обязаны попробовать именно здесь, в одном из самых красивых мест Турции — Олюденизе.
В Олюденизе находиться самая знаменитая среди парапланеристов гора — Бабадаг. Гора Бабадаг находиться близко к морю, всего в 5 км и высота ее около 2000 м. Эти факты делают ее идеальным местом для палетов на параплане. К тому же, Олюдениз является один из самых красивых курортов Турции, и с высоты птичьего полета вам откроются незабываемые виды на Голубую лагуну, море и горы. Поэтому Олюдениз и является вторым по популярности местом сбора параланеристов в Европе.
Что вас ждет:
На комфортабельном трансфере вас из Мармариса отвезут в Олюдениз, где вы совершите свой первый полет с инструктором и увидите красоты Турции. Далее вас ждет обед, который включен в стоимость, и возвращение в отель.
Ответы на вопросы
Что входит
Страховка
Услуги гида
Обед
Трансфер (из Мармариса в Олюдениз)
Что не входит
Личные расходы
Фото и видео
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, четверг, воскресенье 8:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вторник, четверг, воскресенье 8:30
Роман — ваш гид в Олюденизе
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них