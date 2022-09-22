Тандемный полет на параплане - незабываемые впечатления

Олюдениз расположен рядом с крутым пиком горы Бабадаг

Олюдениз расположен рядом с крутым пиком горы Бабадаг, который поднимается прямо из глубин голубого Средиземного моря. Это место уникально тем, что имеет высоту 1900 м и захватывающий вид.

Вот почему взлетать мы будем именно отсюда! Вы насладитесь великолепными пейзажами Олюдениза и почувствуете себя свободной птицей.
Тандемный полет на параплане - незабываемые впечатления
Тандемный полет на параплане - незабываемые впечатления
Тандемный полет на параплане - незабываемые впечатления
Тандемный полет на параплане - незабываемые впечатления
Тандемный полет на параплане - незабываемые впечатления
Тандемный полет на параплане - незабываемые впечатления
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Что вас ожидает 🤩

  • Пик горы Бабадаг
  • Море
  • Горы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Тандемный полет

Без сомнений для любого пассажира полет на параплане — это волнительное и веселое приключение. Высота 2000 метров — это более чем достаточно! Все, что нужно будет сделать, это сесть поудобнее в подвеску (кресло) и сказать пилоту что делать (двигаться ровно, кружиться, качаться из стороны в сторону, подниматься и опускаться на воздушных потоках и т. д.). Именно вы решаете, сколько будет длиться полет, выбирая спокойное парение или акробатические трюки. В спокойном парении, вы сможете насладиться прекрасными ландшафтами Олюдениза.

Важная информация:

  • Для полета вам понадобятся кроссовки, удобная повседневная одежда, бутылка воды и солнцезащитные очки.
  • С момента, когда вы садитесь в наш транспорт, до момента приземления на пляж, вы полностью застрахованы.
  • Весь опыт, включая подъем на гору, подготовку на вершине и весь полет, займет около 1 часа 30 минут. Сам полет длится примерно 20-45 минут.
  • Мы встретимся в офисе перед полетом и отправимся на гору Бабадаг на удобной машине с кондиционером. Время в пути будет составлять 30 минут.

каждый день недели в 08:00, 10:00, 12:30, 14:30 и 16:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Траспорт до горы Бабадаг
  • Вход на гору
  • Страховка
  • Налог
  • Трансфер из отеля
Что не входит
  • Личные расходы
  • Фото и видео, которые пилот делает в воздухе (25$)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день недели в 08:00, 10:00, 12:30, 14:30 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Способы оплаты:
  • Оплата производится в нашем офисе перед полетом в день полета. Принимаются как наличные, так и карты (VISA&MasterCard). Но за фото- и видеосъемку принимаются только наличные, так как оплата производится непосредственно вашему пилоту. Наличными мы можем принять турецкую лиру, евро, фунт стерлингов и доллар США. Обменный курс будет соответствовать текущему курсу по отношению к лире.
  • Что надеть и взять с собой в полет:
  • Для полета вам понадобятся кроссовки, удобная повседневная одежда, бутылка воды и солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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