Тандемный полет

Важная информация:

Для полета вам понадобятся кроссовки, удобная повседневная одежда, бутылка воды и солнцезащитные очки.

С момента, когда вы садитесь в наш транспорт, до момента приземления на пляж, вы полностью застрахованы.

Весь опыт, включая подъем на гору, подготовку на вершине и весь полет, займет около 1 часа 30 минут. Сам полет длится примерно 20-45 минут.

Мы встретимся в офисе перед полетом и отправимся на гору Бабадаг на удобной машине с кондиционером. Время в пути будет составлять 30 минут.

Без сомнений для любого пассажира полет на параплане — это волнительное и веселое приключение. Высота 2000 метров — это более чем достаточно! Все, что нужно будет сделать, это сесть поудобнее в подвеску (кресло) и сказать пилоту что делать (двигаться ровно, кружиться, качаться из стороны в сторону, подниматься и опускаться на воздушных потоках и т. д.). Именно вы решаете, сколько будет длиться полет, выбирая спокойное парение или акробатические трюки. В спокойном парении, вы сможете насладиться прекрасными ландшафтами Олюдениза.