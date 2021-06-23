Отзыв на: Эфес: тур на полдня из Кушадасы или Измира V Volodymyr 5 Хорошая короткая экскурсия. Гид полностью учел нашу специфику и наши пожелания.

Отзыв на: Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира S Sofia Ana Clara 5 Я очень рекомендую этот тур, наш гид был лучшим. Он нам все объяснил и много знал. Кроме того, он очень хорошо говорил по-испански.

Отзыв на: Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира K Koji 5 Тур по Эфесу был настолько отличным, что моей семье очень понравилось.

Отзыв на: Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира А Аноним 4 Все прошло гладко от бронирования до исполнения. Немецкоязычный гид был дружелюбным, полезным и мотивированным. Достопримечательности были отличными и очень рекомендуется. Что мне не понравилось, так это наличие дополнительных точек продаж, таких как кожаные изделия и ковры. Но нас также поняли бы здесь, и все было коротким.

Отзыв на: Эфес: тур на полдня из Кушадасы или Измира A Ana Graciela 5 Гид на испанском языке Эли был прекрасным, добрым, отличным историческим объяснением и дружелюбным, поправляя время к усталости и палящему солнцу. Отличный гид!