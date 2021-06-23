Все экскурсии в Сельчуке
Входной билет
7ч 30м
10 617₽
за 1 чел.
Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира
🚌 На автобусе
Осмотрите руины древнего города Эфеса
Входной билет
4ч 30м
8 912₽
за 1 чел.
Эфес: тур на полдня из Кушадасы или Измира
🚌 На автобусе
Оцените тур на полдня в древний город Эфес с выездом из Кушадасы
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сельчуке – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 41 ⭐ отзыв, цены от 8912₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сельчуке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Турции на 📅 декабрь, январь и февраль
Последние отзывы «Экскурсии Сельчука»
- VVolodymyr23 июня 2021Хорошая короткая экскурсия. Гид полностью учел нашу специфику и наши пожелания.
- SSofia Ana Clara19 февраля 2020Я очень рекомендую этот тур, наш гид был лучшим. Он нам все объяснил и много знал. Кроме того, он очень хорошо говорил по-испански.
- KKoji3 января 2020Тур по Эфесу был настолько отличным, что моей семье очень понравилось.
- ААноним1 ноября 2019Все прошло гладко от бронирования до исполнения. Немецкоязычный гид был дружелюбным, полезным и мотивированным. Достопримечательности были отличными и очень рекомендуется. Что мне не понравилось, так это наличие дополнительных точек продаж, таких как кожаные изделия и ковры. Но нас также поняли бы здесь, и все было коротким.
- AAna Graciela27 июня 2019Гид на испанском языке Эли был прекрасным, добрым, отличным историческим объяснением и дружелюбным, поправляя время к усталости и палящему солнцу. Отличный гид!
- SStu21 августа 2018Моя дочь (11) и я имели удовольствие сегодня утром совершить поездку в Эфес с Огузом. Весь опыт был профессиональным, непринужденным и интересным. Огуз прекрасно знал Эфес и водил нас по летней толпе. Его способность передавать информацию мне и маленькой дочери позволила нам обоим насладиться исторической стороной Эфеса. Я очень рекомендую