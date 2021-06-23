Экскурсии Сельчука

Все экскурсии в Сельчуке

Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира
Входной билет
4.7
15
7ч 30м
10 617
за 1 чел.
Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира
🚌 На автобусе
Осмотрите руины древнего города Эфеса
Эфес: тур на полдня из Кушадасы или Измира
Входной билет
4.9
26
4ч 30м
8 912
за 1 чел.
Эфес: тур на полдня из Кушадасы или Измира
🚌 На автобусе
Оцените тур на полдня в древний город Эфес с выездом из Кушадасы
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сельчуке – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 41 ⭐ отзыв, цены от 8912₽. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сельчуке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Турции на 📅 декабрь, январь и февраль

Последние отзывы «Экскурсии Сельчука»

  • Отзыв на: Эфес: тур на полдня из Кушадасы или Измира
    V
    Volodymyr
    23 июня 2021
    5
    Хорошая короткая экскурсия. Гид полностью учел нашу специфику и наши пожелания.
  • Отзыв на: Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира
    S
    Sofia Ana Clara
    19 февраля 2020
    5
    Я очень рекомендую этот тур, наш гид был лучшим. Он нам все объяснил и много знал. Кроме того, он очень хорошо говорил по-испански.
  • Отзыв на: Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира
    K
    Koji
    3 января 2020
    5
    Тур по Эфесу был настолько отличным, что моей семье очень понравилось.
  • Отзыв на: Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира
    А
    Аноним
    1 ноября 2019
    4
    Все прошло гладко от бронирования до исполнения. Немецкоязычный гид был дружелюбным, полезным и мотивированным. Достопримечательности были отличными и очень рекомендуется. Что мне не понравилось, так это наличие дополнительных точек продаж, таких как кожаные изделия и ковры. Но нас также поняли бы здесь, и все было коротким.
  • Отзыв на: Эфес: тур на полдня из Кушадасы или Измира
    A
    Ana Graciela
    27 июня 2019
    5
    Гид на испанском языке Эли был прекрасным, добрым, отличным историческим объяснением и дружелюбным, поправляя время к усталости и палящему солнцу. Отличный гид!
  • Отзыв на: Эфес: тур на полдня из Кушадасы или Измира
    S
    Stu
    21 августа 2018
    5
    Моя дочь (11) и я имели удовольствие сегодня утром совершить поездку в Эфес с Огузом. Весь опыт был профессиональным, непринужденным и интересным. Огуз прекрасно знал Эфес и водил нас по летней толпе. Его способность передавать информацию мне и маленькой дочери позволила нам обоим насладиться исторической стороной Эфеса. Я очень рекомендую
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