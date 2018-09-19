Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прогуляйтесь по 2000-летним мраморным улицам Эфеса
Узнайте об увлекательной истории города и изучите его древние руины
Полюбуйтесь потрясающим фасадом библиотеки Цельса
Полюбуйтесь Большим амфитеатром огромных размеров, в который может вместиться до 24 000 зрителей
Ваш тур на полдня начнется в месте вашего проживания в Кушадасы или Измире с поездки на комфортабельном автомобиле класса люкс с кондиционером в античный город Эфес.
Город считается одним из самых эффектных музеев по открытым небом в Турции, который обязателен к посещению во время пребывания в Турции. Прогуляйтесь по древним мраморным улицам и полюбуйтесь потрясающим фасадом библиотеки Цельса. Взгляните на храмы Адриана и Артемиды, а также гимназию Ведиуса и бани Схоластики и фонтаны Траяна и Полио.
Полюбуйтесь потрясающими размерами Большого амфитеатра, который вмещает более 24000 зрителей, а затем отправьтесь в обратный путь в Кушадасы или Измир, где и завершится ваш тур.
Ответы на вопросы
Что входит
Профессиональный лицензированный англоязычный гид
Переезды на автомобиле с кондиционером и профессиональным водителем
Трансфер в обе стороны
Стоимость посещения достопримечательностей, включенных в программу
Что не входит
Чаевые для гида и водителя
Предметы личного характера
Любые предметы, четко не указанные выше
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Солнцезащитный крем
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Видеозапись
Важная информация
Пожалуйста, не забудьте взять фотоаппарат, панаму и надеть удобную обувь для ходьбы
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
1
3
1
2
–
1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
Sue
19 сен 2018
(Великобритания)
Наш гид, Аху, была восхитительна, ее английский превосходный, а ее знания образцовые. Мы многому научились и обязательно хотели бы снова посетить Эфес. Какое потрясающее место с такой богатой историей. Поездка туда и обратно тоже была хорошей, особенно когда мы вернулись другим маршрутом. Было интересно увидеть сельское хозяйство и пейзажи за пределами Измира. Спасибо.
S
Stu
21 авг 2018
(Великобритания)
Моя дочь (11) и я имели удовольствие сегодня утром совершить поездку в Эфес с Огузом. Весь опыт был профессиональным, непринужденным и интересным. Огуз прекрасно знал Эфес и водил нас по летней толпе. Его способность передавать информацию мне и маленькой дочери позволила нам обоим насладиться исторической стороной Эфеса. Я очень рекомендую
A
Alejandro
15 авг 2018
(Испания)
Нам повезло, что мы смогли провести тур самостоятельно, и это было действительно очень хорошо. Эфес - это место, которое вы должны посетить, если хотите узнать немного больше о греко-римской культуре и Турции в целом. Мы также смогли завершить тур, посетив место, где вручную изготавливают керамику, и это был очень хороший опыт, когда мы смогли взять очень хороший сувенир за 20 лир. Аугусто, удачи в ваших планах на будущее от Сары и Алехандро из Барселоны. Восстанавливаться!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сельчука