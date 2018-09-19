Ваш тур на полдня начнется в месте вашего проживания в Кушадасы или Измире с поездки на комфортабельном автомобиле класса люкс с кондиционером в античный город Эфес.

Город считается одним из самых эффектных музеев по открытым небом в Турции, который обязателен к посещению во время пребывания в Турции. Прогуляйтесь по древним мраморным улицам и полюбуйтесь потрясающим фасадом библиотеки Цельса. Взгляните на храмы Адриана и Артемиды, а также гимназию Ведиуса и бани Схоластики и фонтаны Траяна и Полио.

Полюбуйтесь потрясающими размерами Большого амфитеатра, который вмещает более 24000 зрителей, а затем отправьтесь в обратный путь в Кушадасы или Измир, где и завершится ваш тур.