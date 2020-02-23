Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира

Осмотрите руины древнего города Эфеса

4.8
15 отзывов
Входной билет
Осмотрите руины древнего города Эфеса.

Посетите дома на холме, дом Богородицы, базилику Святого Иоанна и многие другие места.

Побывайте в самом зрелищном в мире музее под открытым небом в туре с гидом из Кушадасы или Измира.
Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира
Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира
Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира
Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира
Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира
Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира
Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира
Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира
Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира
Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира
Эфес: тур на целый день из Кушадасы или Измира
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите Эфес, один из самых впечатляющих в мире музеев под открытым небом
  2. Узнайте больше об истории древнего города и изучите его руины
  3. Посетите дома на холме, где жили богатые, дом Богородицы и базилику Святого Иоанна
Встретьтесь с профессиональным гидом и отправляйтесь в поездку Эфес-Сельчук. Эфес считается одним из наиболее зрелищных музеев под открытым небом в мире и без его посещения не обходится ни одна поездка в Турцию.
Во время этого тура на весь день с гидом древний город оживет перед вашими глазами, пока вы будете гулять по его 2000-летним улицам. Полюбуйтесь библиотекой Цельса, храмом Адриана, фонтаном Траяна, храмом Домициана и не только. Осмотрите большой театр, рассчитанный на 24000 зрителей.
Посетите дома на склонах горы Бюльбюль напротив храма Адриана. Эти дома, где проживали зажиточные граждане, изнутри украшены красивыми фресками и мозаиками.
После посещения развалин Эфеса продолжите тур к дому Богородицы. Ватикан признал это небольшой дом на горе Солмиссос последней обителью Девы Марии. Когда развалины дома были впервые обнаружены, там была найдена небольшая святыня, посвященная Деве Марии.
Вашей финальной остановкой станет базилика Святого Иоанна, построенная императором Юстинианом I на месте захоронения апостола Св. Иоанна. Лежащая сейчас в руинах базилика некогда соперничала по размаху с собором Святой Софии в Стамбуле.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Лицензированный профессиональный гид (англоязычный или говорящий на другом предпочитаемом вами языке)
  • Переезды на автомобиле премиум-класса с кондиционером и профессиональным водителем
  • Трансфер в обе стороны
  • Стоимость посещения достопримечательностей, включенных в программу
Что не входит
  • Предметы личного характера
  • Любые предметы, явно не указанные выше
  • Чаевые для гида и водителя
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
  • Солнцезащитный крем
Важная информация
  • Рекомендуется надеть удобную обувь, взять головной убор от солнца и фотоаппарат
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
  • Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
4
3
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
23 фев 2020
(Австралия)
Нам с мужем очень понравился наш частный тур. Мы полностью контролировали свой день и время, проведенное на каждом сайте. Базилика Святого Иоанна была на ремонте, поэтому мы посетили только снаружи, но вместо этого нас отвезли в месуэм поблизости. Наш гид Аху был очень хорошо осведомлен и предоставил подробные исторические и религиозные объяснения на каждом сайте. Поскольку это был частный тур, мы использовали возможность сделать дополнительные остановки (в течение всего тура) и выбрать любую точку высадки в конце тура по пути в нашем отеле. Очень рекомендую этот тур!
А
1 ноя 2019
(Турция)
Все прошло гладко от бронирования до исполнения. Немецкоязычный гид был дружелюбным, полезным и мотивированным. Достопримечательности были отличными и очень рекомендуется. Что мне не понравилось, так это наличие дополнительных точек продаж, таких как кожаные изделия и ковры. Но нас также поняли бы здесь, и все было коротким.
R
6 авг 2019
(США)
Наш гид был превосходным, очень хорошо осведомлен обо всем. Нам очень понравился наш тур.

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OKEANOS TRAVEL проводит ещё 1 экскурсию

Эфес: тур на полдня из Кушадасы или Измира
Входной билет
4.9
26
4ч 30м
8 912
за 1 чел.
Эфес: тур на полдня из Кушадасы или Измира
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