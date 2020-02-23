Встретьтесь с профессиональным гидом и отправляйтесь в поездку Эфес-Сельчук. Эфес считается одним из наиболее зрелищных музеев под открытым небом в мире и без его посещения не обходится ни одна поездка в Турцию.

Во время этого тура на весь день с гидом древний город оживет перед вашими глазами, пока вы будете гулять по его 2000-летним улицам. Полюбуйтесь библиотекой Цельса, храмом Адриана, фонтаном Траяна, храмом Домициана и не только. Осмотрите большой театр, рассчитанный на 24000 зрителей.

Посетите дома на склонах горы Бюльбюль напротив храма Адриана. Эти дома, где проживали зажиточные граждане, изнутри украшены красивыми фресками и мозаиками.

После посещения развалин Эфеса продолжите тур к дому Богородицы. Ватикан признал это небольшой дом на горе Солмиссос последней обителью Девы Марии. Когда развалины дома были впервые обнаружены, там была найдена небольшая святыня, посвященная Деве Марии.

Вашей финальной остановкой станет базилика Святого Иоанна, построенная императором Юстинианом I на месте захоронения апостола Св. Иоанна. Лежащая сейчас в руинах базилика некогда соперничала по размаху с собором Святой Софии в Стамбуле.