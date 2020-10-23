Как добраться до Ширнака на самолёте
В Ширнаке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Shirnak» вам не избежать
Список аэропортов Ширнака
- Ширнак NKTShirnak
Самые дешёвые билеты в Ширнак из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|2 653
|1ч 40м
|20.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 347
|18ч 10м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Коньи
|5 144
|27ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Самсуна
|5 403
|26ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|9 903
|10ч 30м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|11 671
|31ч 40м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|14 077
|25ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|14 441
|15ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Сантандера
|23 485
|37ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇶Сулеймании
|71 314
|41ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ширнака
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ширнака, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Стамбул
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