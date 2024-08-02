9 часов
Водная прогулка
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Остров Сулуада, известный как Турецкие Мальдивы, предлагает уникальные пляжи и кристально чистую воду. Насладитесь обедом на яхте и потрясающими видами
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00
7 авг в 06:00
10 авг в 06:00
€60 за человека
скидка
10%
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
11 авг в 08:30
13 авг в 08:30
461€415 за всё до 4 чел.
13 часов
Водная прогулка
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Отправьтесь в захватывающее путешествие из Сиде, чтобы увидеть затонувший город Кекова, руины Миры и церковь Николая Чудотворца. История и приключения ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:45
7 авг в 04:45
11 авг в 04:45
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElena2 августа 2024Нашим гидом была Виктория. Она грамотный экскурсовод, интересно рассказывала нам о стране и местах нашего пребывания. Дорога также не показалась утомительной, автобус был удобный Если будете брать эту экскурсию то лучше с Викторией
- РРоман19 июня 2024Всем привет! Если желаете побалдеть в лазурных морях - можете брать смело) Обед вкусный, всё классно)
- ВВиктория16 мая 2024красота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивы. по пути туда на яхте встречались не менее красивые и завораживающие виды. рекомендую тем, кто хочет на спокойную экскурсию, без особого движа. за плейлист музыкальный на яхте отдельный плюсик)
- ООльга29 июня 2022Посетили с Угуром экскурсию в Анталью 22.06.22. Остались довольны: экскурсия состоялась в удобное нам время, прогулка по старому городу пришлась
- ИИван10 июня 2022Угур - прекрасный экскурсовод, рассказчик, собеседник и организатор… экскурсия была интересной и познавательной… даже детям все очень понравилось, хотя их заинтересовать историей и этнографией очень непросто…)) также много узнали и о современной Турции… спасибо, Угур!!
- ММария7 ноября 2021Очень понравилась экскурсия и наш гид Угур: забрал из отеля на своей машине, показал самые красивые места Антальи, рассказал о современной жизни в городе и его истории. Водопад и Калеичи потрясающе красивы))! Спасибо!
- ААртур19 октября 2019Единственно, что может показаться сложным в этой экскурсии - большие расстояния. Утренняя дорога по побережью заняла более 6 часов. В
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Что ещё посмотреть»
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