Что ещё посмотреть – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Сиде, цены от €60, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Турецкие Мальдивы - из Сиде
На яхте
3 отзыва
9 часов
Водная прогулка
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Остров Сулуада, известный как Турецкие Мальдивы, предлагает уникальные пляжи и кристально чистую воду. Насладитесь обедом на яхте и потрясающими видами
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00
7 авг в 06:00
10 авг в 06:00
60 за человека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
На машине
скидка
10%
7 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
11 авг в 08:30
13 авг в 08:30
461415 за всё до 4 чел.
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
На автобусе
На яхте
5 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Отправьтесь в захватывающее путешествие из Сиде, чтобы увидеть затонувший город Кекова, руины Миры и церковь Николая Чудотворца. История и приключения ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:45
7 авг в 04:45
11 авг в 04:45
100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    2 августа 2024
    Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
    Нашим гидом была Виктория. Она грамотный экскурсовод, интересно рассказывала нам о стране и местах нашего пребывания. Дорога также не показалась утомительной, автобус был удобный Если будете брать эту экскурсию то лучше с Викторией
  • Р
    Роман
    19 июня 2024
    Турецкие Мальдивы - из Сиде
    Всем привет! Если желаете побалдеть в лазурных морях - можете брать смело) Обед вкусный, всё классно)
    Всем привет! Если желаете побалдеть в лазурных морях - можете брать смело) Обед вкусный, всё классно)Всем привет! Если желаете побалдеть в лазурных морях - можете брать смело) Обед вкусный, всё классно)
  • В
    Виктория
    16 мая 2024
    Турецкие Мальдивы - из Сиде
    красота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивы. по пути туда на яхте встречались не менее красивые и завораживающие виды. рекомендую тем, кто хочет на спокойную экскурсию, без особого движа. за плейлист музыкальный на яхте отдельный плюсик)
    красота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивыкрасота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивыкрасота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивыкрасота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивыкрасота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивыкрасота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивыкрасота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивыкрасота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивы
  • О
    Ольга
    29 июня 2022
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
    Посетили с Угуром экскурсию в Анталью 22.06.22. Остались довольны: экскурсия состоялась в удобное нам время, прогулка по старому городу пришлась
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    на утренние часы, когда жара ещё не столь сильна. Мы смогли увидеть красивые места, услышать их историю, посетили музей этнографии. Виды на водопад Дюден - впечатляют! Хочу отдельно отметить отзывчивость гида - из-за форс-мажора мы были вынуждены перенести экскурсию на несколько дней, сообщив об этом гиду в последний момент. Угур с пониманием отнёсся к нашей ситуации, помог с переносом экскурсии, предлагал помощь в сложившейся ситуации.

  • И
    Иван
    10 июня 2022
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
    Угур - прекрасный экскурсовод, рассказчик, собеседник и организатор… экскурсия была интересной и познавательной… даже детям все очень понравилось, хотя их заинтересовать историей и этнографией очень непросто…)) также много узнали и о современной Турции… спасибо, Угур!!
  • М
    Мария
    7 ноября 2021
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
    Очень понравилась экскурсия и наш гид Угур: забрал из отеля на своей машине, показал самые красивые места Антальи, рассказал о современной жизни в городе и его истории. Водопад и Калеичи потрясающе красивы))! Спасибо!
  • А
    Артур
    19 октября 2019
    Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
    Единственно, что может показаться сложным в этой экскурсии - большие расстояния. Утренняя дорога по побережью заняла более 6 часов. В
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    остальном же - выше всяких похвал, гид прекрасно знает материал, рассказывала умно и со вкусом. В иконной лавке при церкви Николая, куда вас приведут сначала, цены очень высокие (на всё!!), а обхаживать будут как самых дорогих гостей. Но на территории самой церкви есть лавочка с куда более гуманным прайсом, имейте это в виду, если не хотите больших трат, а сувенир привезти хочется. Питание довольно скромное, шведский стол без мяса и рыбы, но это не самое ведь важное. А поездка - интересная очень и очень.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Турецкие Мальдивы - из Сиде
  2. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
  3. Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Античный город
  4. Памуккале
  5. Акведук
  6. Храм Аполлона
  7. Водопад Манавгат
  8. Археологический музей
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Площадь Агора
Сколько стоит экскурсия по Сиде в августе 2024
Сейчас в Сиде в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 415 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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