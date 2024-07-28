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очень понравился! Захотелось вернуться ещё, и не раз. Благодаря экскурсии, груда камней из археологических раскопок ожила на наших глазах. Мы представили себе древний город с его улицами и домами, людьми и их заботами. Ни один вопрос не остался без ответа. Нури прекрасно владеет русским языком, интеллигентен, образован, внимателен к людям, с хорошим чувством юмора. Мы никуда не спешили, делали остановки по пути, нас фотографировали. Надеемся ещё раз вернуться в этот город и встретиться с Нури на других экскурсионных маршрутах в гостеприимной Турции.