Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Сиде, цены от $35, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
На автобусе
скидка
24%
37 отзывов
17 часов
Групповая
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
Посетите белоснежные травертины Памуккале, древний Иераполис, искупайтесь в Бассейне Клеопатры и отдохните на пляже Озера Салда
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:30
7 авг в 04:30
46$35 за человека
Классическая Сиде: пешеходная экскурсия в мини группе
Пешая
скидка
25%
12 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурные памятники Сиде: пешеходная экскурсия
Прогулка по древнему городу Сиде подарит вам возможность увидеть уникальные архитектурные памятники и насладиться атмосферой античности
Начало: Место встречи в античном городе Сиде
Расписание: Ежедневно в 09:00, 16:00
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
48$36 за человека
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Сиде
На автобусе
скидка
20%
14 отзывов
15 часов
Водная прогулка
Путешествие по древней Ликии: Мира, Св. Николай и Кекова из Сиде
Приглашаем вас в путешествие по времени и культуре древней Турции. Откройте величие античных городов, тайны скальных захоронений и мистику затонувших поселений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
7 авг в 04:00
11 авг в 04:00
50$40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Регина
    28 июля 2024
    Классическая Сиде: пешеходная экскурсия в мини группе
    Замечательная экскурсия с замечательнейшим гидом. Гид - чудо. Абсолютное понимание русского языка, помимо прекрасных знаний истории, отзывчивость, пунктуальность, вежливость, эрудированность
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    и знание ответов на все вопросы по теме и истории страны в целом. Прекрасный специалист. Экскурсия интересная, небанально-историческая. Прошлись по всем главным памятным местам старого Сиде. Нет перегруза от информации, все наиболее чем понятно и интересно. Всё и вся информация в действительности увлекательно и запоминающе. Абсолютная рекомендация и друзьям и знакомым, а также соискателям на сайте!

  • Е
    Елена
    28 июля 2024
    Классическая Сиде: пешеходная экскурсия в мини группе
    Впечатляют быстрота и размах восстановления древнего города!!! Экскурсия была очень познавательной, интересной. Наш экскурсовод Нури содержательно и увлекательно отвечал на
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    все вопросы и откликался на наши желания. Нури профессионал, который помогает узнать не только историю древнего Сиде, но и жизнь современной Турции. Очень благодарны за незабываемые впечатления! Однозначно рекомендуем экскурсию по Сиде с НУРИ!!!

  • М
    Марина
    24 июля 2024
    Классическая Сиде: пешеходная экскурсия в мини группе
    16 июля мы с мужем и детьми посетили замечательную экскурсию по городу Сиде вместе с прекрасным экскурсоводом Нури. Город нам
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    очень понравился! Захотелось вернуться ещё, и не раз. Благодаря экскурсии, груда камней из археологических раскопок ожила на наших глазах. Мы представили себе древний город с его улицами и домами, людьми и их заботами. Ни один вопрос не остался без ответа. Нури прекрасно владеет русским языком, интеллигентен, образован, внимателен к людям, с хорошим чувством юмора. Мы никуда не спешили, делали остановки по пути, нас фотографировали. Надеемся ещё раз вернуться в этот город и встретиться с Нури на других экскурсионных маршрутах в гостеприимной Турции.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
  2. Классическая Сиде: пешеходная экскурсия в мини группе
  3. 3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Сиде
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Античный город
  4. Памуккале
  5. Акведук
  6. Храм Аполлона
  7. Водопад Манавгат
  8. Археологический музей
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Площадь Агора
Сколько стоит экскурсия по Сиде в августе 2024
Сейчас в Сиде в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 40 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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