скидка
24%
17 часов
Групповая
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
Посетите белоснежные травертины Памуккале, древний Иераполис, искупайтесь в Бассейне Клеопатры и отдохните на пляже Озера Салда
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:30
7 авг в 04:30
46$35 за человека
скидка
25%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурные памятники Сиде: пешеходная экскурсия
Прогулка по древнему городу Сиде подарит вам возможность увидеть уникальные архитектурные памятники и насладиться атмосферой античности
Начало: Место встречи в античном городе Сиде
Расписание: Ежедневно в 09:00, 16:00
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
48$36 за человека
скидка
20%
15 часов
Водная прогулка
Путешествие по древней Ликии: Мира, Св. Николай и Кекова из Сиде
Приглашаем вас в путешествие по времени и культуре древней Турции. Откройте величие античных городов, тайны скальных захоронений и мистику затонувших поселений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
7 авг в 04:00
11 авг в 04:00
50$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРегина28 июля 2024Замечательная экскурсия с замечательнейшим гидом. Гид - чудо. Абсолютное понимание русского языка, помимо прекрасных знаний истории, отзывчивость, пунктуальность, вежливость, эрудированность
- ЕЕлена28 июля 2024Впечатляют быстрота и размах восстановления древнего города!!! Экскурсия была очень познавательной, интересной. Наш экскурсовод Нури содержательно и увлекательно отвечал на
- ММарина24 июля 202416 июля мы с мужем и детьми посетили замечательную экскурсию по городу Сиде вместе с прекрасным экскурсоводом Нури. Город нам
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в августе 2024
Сейчас в Сиде в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 40 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 63 ⭐ отзыва, цены от $35. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь