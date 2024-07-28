8 часов
Водная прогулка
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю: уникальное приключение в Сиде
Жаждете приключений и активного отдыха? Рафтинг в каньоне Кёпрюлю в Сиде - ваш шанс на незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$18 за человека
скидка
25%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурные памятники Сиде: пешеходная экскурсия
Прогулка по древнему городу Сиде подарит вам возможность увидеть уникальные архитектурные памятники и насладиться атмосферой античности
Начало: Место встречи в античном городе Сиде
Расписание: Ежедневно в 09:00, 16:00
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
48$36 за человека
18 часов
Групповая
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Увлекательная экскурсия в Памуккале, озеро Салда и Иераполис из Сиде. Погрузитесь в историю, насладитесь природой и отдохните в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:00
8 авг в 04:00
от $54 за человека
7 часов
Круиз
Увлекательный круиз на яхте к острову Дельфинов с обедом и напитками
Отправляйтесь в круиз на яхте к устью реки Манавгат и далее к острову Дельфинов. Обед и безалкогольные напитки включены. 70% шанс увидеть черепах и дельфинов
Начало: Ваш отель в Сиде
Расписание: Пятница
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРегина28 июля 2024Замечательная экскурсия с замечательнейшим гидом. Гид - чудо. Абсолютное понимание русского языка, помимо прекрасных знаний истории, отзывчивость, пунктуальность, вежливость, эрудированность
- ЕЕлена28 июля 2024Впечатляют быстрота и размах восстановления древнего города!!! Экскурсия была очень познавательной, интересной. Наш экскурсовод Нури содержательно и увлекательно отвечал на
- ММарина24 июля 202416 июля мы с мужем и детьми посетили замечательную экскурсию по городу Сиде вместе с прекрасным экскурсоводом Нури. Город нам
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