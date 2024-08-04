скидка
19%
13 часов
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Сиде
Погрузитесь в магию Каппадокии: от пещерных домов до полета на воздушном шаре. Двухдневное путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
8 авг в 04:30
10 авг в 04:30
67€54 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Античный Сиде: путешествие сквозь века к зарождению цивилизации
Погрузитесь в мир древности с экскурсией по Античному Сиде. От храма Аполлона до водопада Манавгат - история оживает перед вашими глазами
Начало: От вашего отеля
6 авг в 16:00
7 авг в 08:00
от €120 за всё до 3 чел.
скидка
9%
8 часов
Водная прогулка
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
33€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 августа 2024Спасибо большое Светлане, что показала нам такой прекрасный античный Сиде. Мы в восторге от красоты данного города. Узнали новые факты
- ВВиктория1 августа 2024Только вернулись с экскурсии. Утро началось среди античных руин и мраморных колонн. Впечатления самые положительные,материал очень интересный, Светлана -прекрасный человек! Желаем ей успехов в дальнейшем, продвижения по работе и обучению!
- ЮЮлия1 августа 2024Благодарим Светлану за экскурсию по старинному Сиде, насладились античными красотами, интересным рассказом, посидели в красивом историческом кафе с видом на море. Получили море эмоций. Кроме того, Светлана отличный фотограф, знает все красивые локации для фото, увезли много красивых фоток!
- EElena30 июля 2024Все понравилось. Была удачная команда персонала на корабле. Обед вкусный. Много туристов, к этому будьте готовы. В остальном благоприятные впечатления
- PPolina27 июля 2024Мы были на экскурсии в 2022 году. В целом такая же как и от туроператора, но немного дешевле. Единственное, была путаница по организации - сначала привозили на маленькой маршрутке, потом рассаживали по автобусам. Второй раз поехала бы с туроператором.
- ИИрина27 июля 2024Хорошая видовая экскурсия. Теплую одежду брали зря, не понадобилась. Вода не 12-14 градусов, хорошая, свежая просто. Купались все, и взрослые
- ААнна25 июля 2024Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€ И полетали за 160€. Это очень неожиданно дёшево! Но
- ММарина24 июля 2024Начну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гид. Нам очень повезло и
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