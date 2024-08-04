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у нас гидом был Султан, он хорошо говорит на русском языке, имеет историческое образование, знает много о своей стране, чем с удовольствием делится. Рассказывает интересно, увлекательно с шутками, дорога с остановками, поэтому проходит легко. По дороге заезжали в несколько локаций, пещеры, храм, обзорные площадки. К сожалению, вечером мы узнали, что шары на завтра отменили. Решили идти по плану В, то есть остаться еще на день уже самостоятельно без группы и все-таки прокатиться на шарике. Султан просто золото, во всем помог, был на связи, такое чуткое отношение к туристам я еще не видела! Султан, если Вы читаете мой отзыв, большой Вам Респект! Так держать! Пусть ваша компания процветает! Вы делаете хорошее дело, знакомите туристов с культурой Турции, показываете ее глубину и прекрасные виды. А главное - вы дарите от всей души эмоции!