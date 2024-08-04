Все – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Сиде, цены от €30, скидки до 19%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
На автобусе
скидка
19%
137 отзывов
13 часов
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Сиде
Погрузитесь в магию Каппадокии: от пещерных домов до полета на воздушном шаре. Двухдневное путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
8 авг в 04:30
10 авг в 04:30
6754 за человека
Античный Сиде: зарождение цивилизации
На машине
72 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Античный Сиде: путешествие сквозь века к зарождению цивилизации
Погрузитесь в мир древности с экскурсией по Античному Сиде. От храма Аполлона до водопада Манавгат - история оживает перед вашими глазами
Начало: От вашего отеля
6 авг в 16:00
7 авг в 08:00
от 120 за всё до 3 чел.
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
На яхте
скидка
9%
45 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
3330 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 августа 2024
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Спасибо большое Светлане, что показала нам такой прекрасный античный Сиде. Мы в восторге от красоты данного города. Узнали новые факты
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    для себя о Турции и городе Сиде. Светлана очень доступно доводит информацию. Заинтересовывает даже детей. Были на экскурсии с 8-летками. Не бежит, не торопит. С пониманием относится что хочется где-то остановиться подольше. Отдельное спасибо за отличные локации фото, именно их также показывает Светлана. Сами мы бы такие кадры не привезли. И маршрут выстроен отлично. Время просто пролетело! Еще раз спасибо! Успехов Вам в этом деле! И благодарных туристов!

  • В
    Виктория
    1 августа 2024
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Только вернулись с экскурсии. Утро началось среди античных руин и мраморных колонн. Впечатления самые положительные,материал очень интересный, Светлана -прекрасный человек! Желаем ей успехов в дальнейшем, продвижения по работе и обучению!
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  • Ю
    Юлия
    1 августа 2024
    Античный Сиде: зарождение цивилизации
    Благодарим Светлану за экскурсию по старинному Сиде, насладились античными красотами, интересным рассказом, посидели в красивом историческом кафе с видом на море. Получили море эмоций. Кроме того, Светлана отличный фотограф, знает все красивые локации для фото, увезли много красивых фоток!
  • E
    Elena
    30 июля 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Все понравилось. Была удачная команда персонала на корабле. Обед вкусный. Много туристов, к этому будьте готовы. В остальном благоприятные впечатления
  • P
    Polina
    27 июля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Мы были на экскурсии в 2022 году. В целом такая же как и от туроператора, но немного дешевле. Единственное, была путаница по организации - сначала привозили на маленькой маршрутке, потом рассаживали по автобусам. Второй раз поехала бы с туроператором.
  • И
    Ирина
    27 июля 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Хорошая видовая экскурсия. Теплую одежду брали зря, не понадобилась. Вода не 12-14 градусов, хорошая, свежая просто. Купались все, и взрослые
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    и дети. На лодке русского гида Русскоговорящих тоже особо. Включали аудио для русских м сообщением. В принципе все понятно. На обед поднимались по длинной лестнице в горку (может кому понадобится), старым людям тяжеловато. Фото, видео очень красивые вышли

    Хорошая видовая экскурсия. Теплую одежду брали зря, не понадобилась. Вода не 12-14 градусов, хорошая, свежая простоХорошая видовая экскурсия. Теплую одежду брали зря, не понадобилась. Вода не 12-14 градусов, хорошая, свежая простоХорошая видовая экскурсия. Теплую одежду брали зря, не понадобилась. Вода не 12-14 градусов, хорошая, свежая простоХорошая видовая экскурсия. Теплую одежду брали зря, не понадобилась. Вода не 12-14 градусов, хорошая, свежая просто
  • А
    Анна
    25 июля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€ И полетали за 160€. Это очень неожиданно дёшево! Но
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    фотки отличные с полёта получатся только у тех, кто будет стоять в корзине в углах. У остальных не очень. Даже у тех, кто поехал на джипа и на смотровую- фотки классные! Но полетать, кто не летал- рекомендую! У нас была группа русских и поляков. С нами было 2 гида. Сердар- спасибо за весёлые моменты, интересно преподнесённую информацию и заботу о своих туристах!

    Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€
  • М
    Марина
    24 июля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Начну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гид. Нам очень повезло и
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    у нас гидом был Султан, он хорошо говорит на русском языке, имеет историческое образование, знает много о своей стране, чем с удовольствием делится. Рассказывает интересно, увлекательно с шутками, дорога с остановками, поэтому проходит легко. По дороге заезжали в несколько локаций, пещеры, храм, обзорные площадки. К сожалению, вечером мы узнали, что шары на завтра отменили. Решили идти по плану В, то есть остаться еще на день уже самостоятельно без группы и все-таки прокатиться на шарике. Султан просто золото, во всем помог, был на связи, такое чуткое отношение к туристам я еще не видела! Султан, если Вы читаете мой отзыв, большой Вам Респект! Так держать! Пусть ваша компания процветает! Вы делаете хорошее дело, знакомите туристов с культурой Турции, показываете ее глубину и прекрасные виды. А главное - вы дарите от всей души эмоции!

    Начну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гидНачну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гидНачну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гидНачну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гидНачну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гидНачну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гидНачну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гидНачну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гидНачну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гид

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
  2. Античный Сиде: зарождение цивилизации
  3. Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Античный город
  4. Памуккале
  5. Акведук
  6. Храм Аполлона
  7. Водопад Манавгат
  8. Археологический музей
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Площадь Агора
Сколько стоит экскурсия по Сиде в августе 2024
Сейчас в Сиде в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 120 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 254 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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