За городом и природа – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Сиде, цены от €30, скидки до 19%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
На автобусе
скидка
19%
137 отзывов
13 часов
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Сиде
Погрузитесь в магию Каппадокии: от пещерных домов до полета на воздушном шаре. Двухдневное путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
8 авг в 04:30
10 авг в 04:30
6754 за человека
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
На яхте
скидка
9%
45 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
3330 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
На квадроциклах
Багги
4 отзыва
6 часов
Водная прогулка
Сафари на багги / квадроцикле + рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
Приключение ждет: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне. Адреналин и красоты природы в одном пакете
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
7 авг в 08:45
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    3 августа 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Сегодня съездили на данную экскурсию. Всё очень понравилось. Забрали из отеля вовремя, привезли обратно вовремя. Каньон супер красивый, впечатления и фотографии отличные. Рекомендую!
    Сегодня съездили на данную экскурсию. Всё очень понравилось. Забрали из отеля вовремя, привезли обратно вовремя. КаньонСегодня съездили на данную экскурсию. Всё очень понравилось. Забрали из отеля вовремя, привезли обратно вовремя. КаньонСегодня съездили на данную экскурсию. Всё очень понравилось. Забрали из отеля вовремя, привезли обратно вовремя. КаньонСегодня съездили на данную экскурсию. Всё очень понравилось. Забрали из отеля вовремя, привезли обратно вовремя. КаньонСегодня съездили на данную экскурсию. Всё очень понравилось. Забрали из отеля вовремя, привезли обратно вовремя. КаньонСегодня съездили на данную экскурсию. Всё очень понравилось. Забрали из отеля вовремя, привезли обратно вовремя. Каньон
  • E
    Elena
    30 июля 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Все понравилось. Была удачная команда персонала на корабле. Обед вкусный. Много туристов, к этому будьте готовы. В остальном благоприятные впечатления
  • P
    Polina
    27 июля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Мы были на экскурсии в 2022 году. В целом такая же как и от туроператора, но немного дешевле. Единственное, была путаница по организации - сначала привозили на маленькой маршрутке, потом рассаживали по автобусам. Второй раз поехала бы с туроператором.
  • А
    Анна
    25 июля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€ И полетали за 160€. Это очень неожиданно дёшево! Но
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    фотки отличные с полёта получатся только у тех, кто будет стоять в корзине в углах. У остальных не очень. Даже у тех, кто поехал на джипа и на смотровую- фотки классные! Но полетать, кто не летал- рекомендую! У нас была группа русских и поляков. С нами было 2 гида. Сердар- спасибо за весёлые моменты, интересно преподнесённую информацию и заботу о своих туристах!

    Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€Очень понравилась экскурсия! Как было заявлено- всё так и было! За 54€
  • М
    Марина
    24 июля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Начну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гид. Нам очень повезло и
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    у нас гидом был Султан, он хорошо говорит на русском языке, имеет историческое образование, знает много о своей стране, чем с удовольствием делится. Рассказывает интересно, увлекательно с шутками, дорога с остановками, поэтому проходит легко. По дороге заезжали в несколько локаций, пещеры, храм, обзорные площадки. К сожалению, вечером мы узнали, что шары на завтра отменили. Решили идти по плану В, то есть остаться еще на день уже самостоятельно без группы и все-таки прокатиться на шарике. Султан просто золото, во всем помог, был на связи, такое чуткое отношение к туристам я еще не видела! Султан, если Вы читаете мой отзыв, большой Вам Респект! Так держать! Пусть ваша компания процветает! Вы делаете хорошее дело, знакомите туристов с культурой Турции, показываете ее глубину и прекрасные виды. А главное - вы дарите от всей души эмоции!

    Начну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гидНачну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гидНачну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гидНачну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гидНачну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гидНачну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гидНачну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гидНачну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гидНачну сначала. Забирают из Сиде в 4 утра, затем пересадка в большой автобус, куда присоединяется гид
  • А
    Арина
    4 июня 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    Экскурсия была интересной. Если вы любите активно проводить время, то я бы могла советовать эту экскурсию. Организатор вежливая, отвечала на
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    все вопросы, с бронированием экскурсии сложностей не возникло. Однако некоторые моменты испортили впечатление. Во-первых, указано, что экскурсия на русском языке. В реальности же как повезет, мы были в одной из последних групп на рафтинге, и нам русскоязычного гида не досталось. Один гид говорил на Английском, другой на немецком. Хорошо, что в нашей команде был человек, кто нам с немецкого переводил слова гида, так что, если бы не этот отдыхающий, то никто бы из нашей группы ничего не понимал. Во-вторых, эту же экскурсию люди из нашей группы покупали у других организаторов (кто в интернете, кто в агентствах на улице) и за эту же цену (35евро) у них был включен еще и зиплайн. У нас же был включен только рафтинг и багги. А за зиплайн надо было заплатить еще 10 евро. Организация именно на самой экскурсии тоже была довольно сумбурная, никто ничего не объяснял, перед багги техника безопасности и все остальное только на Английском, никто ничего не понимал. В целом, опыт был положительным, но есть моменты, которые можно улучшить.

  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
    Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    все было отлично, как и заявлено в описании

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «За городом и природа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
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  3. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
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  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Античный город
  5. Акведук
  6. Храм Аполлона
  7. Водопад Манавгат
  8. Археологический музей
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Площадь Агора
Сколько стоит экскурсия по Сиде в августе 2024
Сейчас в Сиде в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 54 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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