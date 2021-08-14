Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте главные места Аланьи в рамках тура на целый день с профессиональным гидом
Совершите панорамный круиз по крепости Аланьи
Отведайте вкусный обед в Dim Fall и оцените свежие фрукты на банановой ферме
Осмотрите интересные для вас места в центре Аланьи за 2 часа
Оцените пещеру Дамлаташ
Откройте для себя Аланью в рамках тура на день из Сиде на автобусе с кондиционером. Посетите замок Аланьи, исследуйте гавань во время круиза, проведите свободное время в городе и полюбуйтесь на пещеру Дамлаташ.
Встретьтесь с местным гидом, владеющим разными языками, в вашем отеле в Сиде, а затем отправляйтесь в Аланью. Сперва сделайте остановку в крепости Аланьи, которая датируется 1226 годом. Сфотографируйте панорамные виды на Аланью и отправляйтесь в гавань для круиза вокруг замка.
Затем восстановите ваши энергетические ресурсы, пообедав в Dim Fall. Также полюбуйтесь видами на реку Дим-Чай. После обеда возвращайтесь в центр Аланьи и в течение 2 часов осмотрите город. Посетите красную башню, общественный рынок и другие места рядом с гаванью Аланьи.
Воссоединитесь с группой и следуйте в пещеру Дамлаташ, широко известную целебными свойствами для астматиков. В конце тура сделайте остановку в банановом саду и оцените выращенные там фрукты. После этого вас доставят к отелю.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля
Обед
Лодочный круиз
Профессиональный гид
Туристическая страховка
Что не входит
Напитки
Стоимость посещения пещеры Дамлаташ
Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Солнцезащитный крем
Наличные
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Трансфер возможен только от отелей в Сиде, Турция
Пожалуйста, ожидайте у входа в отель за 5 минут до времени сбора
В автобусе или на судне отсутствуют зарезервированные места. Рассадка проходит в случайном порядке
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
R
Rebecca
14 авг 2021
(Германия)
Было хорошо.
A
Alaattin
8 июля 2021
Гиды были очень хорошими … места, которые стоит посетить … на мой взгляд, в группе слишком много людей
M
Mekselina
2 июля 2021
(Германия)
Это была очень приятная красивая экскурсия. Морская прогулка была хорошей, и гид Мехмет рассказал нам все, что стоит знать о городе и достопримечательностях. Я могу только рекомендовать это. Спасибо за информацию и приятное путешествие.
А
Аноним
25 июня 2021
Хорошая экскурсия, есть на что посмотреть.
А
Аноним
10 июня 2021
(Германия)
Как всегда, с бронированием все прошло отлично. Транспорт был вовремя, и гид был очень хорошим. Экскурсия прошла в соответствии с описанием. С удовольствием снова!
J
Judith
26 фев 2020
очень красивый тур в Аланью. Отличная прогулка на лодке по побережью с небольшим обедом на реке Дим. Тогда достаточно времени, чтобы сделать покупки или прогуляться по Аланье. Без рекламы и назойливых распродаж
Jennifer
31 авг 2019
Сначала 10-минутный фото-перерыв на банановых растениях, затем 15-минутный фото-перерыв в крепости, у пещеры у вас было всего 30 минут, а затем мы отправились в горы на прогулку на лодке. Мы были полностью выбиты, и моя дочь хотела вернуться в отель. Это было более чем стрессом, и вы даже не могли с комфортом купить мороженое в пещере и сесть. Спрайт на лодке стоил 4 евро. Место в обеденное время было очень круто. Вы можете плавать там. Полдень был не для нас. Все холодно. Наконец, у вас было 2 часа свободного времени на рынке. Нам хватило часа.
А
Аноним
15 авг 2019
(Германия)
Автобус не нашел наш отель, поэтому мы были забраны слишком поздно, что перешло к оживленным временам соответствующих мест. Все обрабатывается за один раз. К сожалению, вы чувствуете себя продуктом карьеры.
А
Аноним
14 окт 2021
(Турция)
Оригинал (de)
Это была отличная поездка. Вы смогли увидеть основные достопримечательности Аланьи и успели успеть на остановках. Гид был очень приятным и полезным и смог много рассказать о культуре.
G
Gracia
9 окт 2019
(Великобритания)
Оригинал (en)
Прекрасная поездка! Нам очень понравился рынок и прогулка на лодке! Наш гид был очень дружелюбным и услужливым. Тщательно рекомендую!
А
Аноним
6 окт 2019
(Германия)
Оригинал (de)
Было славно. Очень хорошо синхронизирован. Было весело, но ничего особенного.
Emre
17 сен 2019
(Германия)
Оригинал (de)
Досуг и сталактитовая пещера была тупой. Все остальное хорошо организовано и стоит поездки
T
Thomas
19 июня 2019
(Германия)
Оригинал (de)
Очень хорошие гиды, отличная программа, даже если 9 часов - не так много времени для Алании, вы много видели! У нас была поездка с 7Tours. Снова поеду с ними в путешествие в любое время!
D
Daniel
1 июня 2019
(Германия)
Оригинал (de)
Эта экскурсия определенно предназначена для людей, которые хотят многое испытать, хотят увидеть и хотят испытать немецкоязычный менеджмент.