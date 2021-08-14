Откройте для себя Аланью в рамках тура на день из Сиде на автобусе с кондиционером. Посетите замок Аланьи, исследуйте гавань во время круиза, проведите свободное время в городе и полюбуйтесь на пещеру Дамлаташ.

Встретьтесь с местным гидом, владеющим разными языками, в вашем отеле в Сиде, а затем отправляйтесь в Аланью. Сперва сделайте остановку в крепости Аланьи, которая датируется 1226 годом. Сфотографируйте панорамные виды на Аланью и отправляйтесь в гавань для круиза вокруг замка.

Затем восстановите ваши энергетические ресурсы, пообедав в Dim Fall. Также полюбуйтесь видами на реку Дим-Чай. После обеда возвращайтесь в центр Аланьи и в течение 2 часов осмотрите город. Посетите красную башню, общественный рынок и другие места рядом с гаванью Аланьи.

Воссоединитесь с группой и следуйте в пещеру Дамлаташ, широко известную целебными свойствами для астматиков. В конце тура сделайте остановку в банановом саду и оцените выращенные там фрукты. После этого вас доставят к отелю.