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Античный Перге: встреча с Древним Римом

Sinan E.
Sinan E. – Гид из Сиде
Приглашаю вас на прогулку 👣 по руинам древнего города Перге.

Этот музей 🖼 под открытым небом – находка для любого ценителя античной истории 📖 и артефактов.

Мы с вами посмотрим на развалины амфитеатра и храма Артемиды, увидим то, что осталось от римских терм, стадиона и ворот.

Я расскажу вам, кому принадлежал этот город 🏙️ в разные эпохи и какие события разворачивались в его непростом прошлом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 📜История и культура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €125 за экскурсию

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Античный Перге: встреча с Древним Римом
Античный Перге: встреча с Древним Римом

Что вы увидите

  • Перге
Город Перге
Дата основания Перге не известна. Историки датируют это время примерно 7 веком до нашей эры (времена Троянской войны). Согласно легендам, основателем города является Калхас. Расположение города изначально было несколько странным. Обычно старались строить города в непосредственной близости от моря 🌊, чтобы вести обширную торговлю с другими странами. А Перге был расположен в 11 км от моря, чтобы избежать нападения с кораблей.
В VII в. до н. э. Перге перешел к лидийцам, а затем в VI в. до н. э. к персам. Когда в 333 году до н. э. его завоевал Александр Македонский, то город 🏙️ был уже богатым и процветающим торговым центром Памфилии. Затем он перешел под руководство Селевкидов, Пергама, и наконец со II в. до н. э. — римлян. Именно с Римской империей связан пик его расцвета и могущества.
В начале нашей эры здесь возводятся грандиозные и значимые сооружения, которые сохранились в относительно хорошем состоянии и до сегодняшних дней. Перге чеканил свою монету, а покровительницей города стала Артемида Пергская.
Потом было продолжительное господство Византии. В это время воздвигаются церкви и монастыри. Но с 7 века начинается упадок, поскольку земли вокруг города превратились в засушливую болотистую местность и было затруднено земледелие.

Важно знать:

  • Экскурсия индивидуальная, а значит, она проводится только для вас и вашей компании.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (если выбран этот вариант)
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель в Анталии
Античный Перге: встреча с Древним Римом
Античный Перге: встреча с Древним Римом
Античный Перге: встреча с Древним Римом
Античный Перге: встреча с Древним Римом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Sinan E.
Sinan E.
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