Город Перге

Дата основания Перге не известна. Историки датируют это время примерно 7 веком до нашей эры (времена Троянской войны). Согласно легендам, основателем города является Калхас. Расположение города изначально было несколько странным. Обычно старались строить города в непосредственной близости от моря 🌊, чтобы вести обширную торговлю с другими странами. А Перге был расположен в 11 км от моря, чтобы избежать нападения с кораблей.

В VII в. до н. э. Перге перешел к лидийцам, а затем в VI в. до н. э. к персам. Когда в 333 году до н. э. его завоевал Александр Македонский, то город 🏙️ был уже богатым и процветающим торговым центром Памфилии. Затем он перешел под руководство Селевкидов, Пергама, и наконец со II в. до н. э. — римлян. Именно с Римской империей связан пик его расцвета и могущества.

В начале нашей эры здесь возводятся грандиозные и значимые сооружения, которые сохранились в относительно хорошем состоянии и до сегодняшних дней. Перге чеканил свою монету, а покровительницей города стала Артемида Пергская.

Потом было продолжительное господство Византии. В это время воздвигаются церкви и монастыри. Но с 7 века начинается упадок, поскольку земли вокруг города превратились в засушливую болотистую местность и было затруднено земледелие.

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