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Белоснежные склоны Памуккале и античный Иерополис

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Сиде
Памуккале считают восьмым чудом света — вы убедитесь в этом сами! Сделав миллион снимков и налюбовавшись известняковыми травертинами, мы отправимся в древний город 🏙️.

Вы прогуляетесь 👣 по римским улицам, представите гладиаторские бои и узнаете, как жили люди античных времён.

А после отдохнете в термальном бассейне с пузырьками и целебной водой!
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  • 👥Групповая
  • 📜История и культура
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🧖SPA
  • 🕐Длительность 23 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €36 за человека

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Белоснежные склоны Памуккале и античный Иерополис
Белоснежные склоны Памуккале и античный Иерополис

Что вы увидите

  • Памуккале
  • Иерополис
Руины древнего города и секрет молодости КлеопатрыКаскады сияющих на солнце ☀️ террас, украшенных сталактитами, росли столетиями. Вам расскажут об особенностях местных вод и легендах, которыми окружено это место. А вы в это время насладитесь теплой водой бассейнов и устроите фотосессию 📷 в фантастических декорациях.
После посещение природных бассейнов Памуккале, мы направимся в Иераполис. Пройдём по нагретым каменным улицам, осмотрим храм бога Аида и прикоснемся к руинам храма Аполлона. Поговорим о том, как жили, трудились и веселились люди в те времена. Перейдем и к более поздней эпохе: вам расскажут о святом Филиппе, проповедовавшем здесь христианство и распятом за это. А ещё объяснят, как расцветал город 🏙️ и отчего пришел в упадок.
По желанию, чтобы расслабиться после жаркого дня, искупайтесь в бассейне Клеопатры или источниках красного Карахаита. Целебные воды оказывают оздоровительный эффект, который сохраняется длительное время. По пути, мы ненадолго заедем в винный магазин, где вы сможете бесплатно продегустировать местное вино 🍷. А после посетим фабрику текстиля в городе Денезли, который считается родиной текстильной промышленности — именно здесь до сих пор производят домашний текстиль высокого качества.
По желанию путешественников текстильная фабрика может быть заменена на магазин турецких ковров ручной работы. Организационные детали:• Мы выезжаем рано утром, поэтому необходимо попросить в отеле ланч-пакет и взять его с собой;
  • Возьмите с собой теплую одежду (по утрам в горах ⛰️ бывает прохладно), солнечные очки, головной убор и купальные принадлежности;
  • Будьте готовы к длительной поездке в Эгейский регион Турции.
Что входит
  • Трансфер
  • Профессиональный гид.
Что не входит
  • обед и ужин
  • входные билеты в Памуккале и Хиерополис —100 лир
  • термальном бассейне Карахаит — источник красной воды — 80 лир
  • бассейн Клеопатры — 80 лир.
Начало
🚩 точное место встречи в Сиде обсудим по телефону
Место завершения
🏁 ваш отель
Белоснежные склоны Памуккале и античный Иерополис
Белоснежные склоны Памуккале и античный Иерополис
Белоснежные склоны Памуккале и античный Иерополис
Белоснежные склоны Памуккале и античный Иерополис

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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