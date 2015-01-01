Экспозиция в морских глубинахПодводный музей 🖼 в Сиде-Манавгат был открыт для посетителей в 2015 году. Это единственная в своем роде экспозиция, аналогов которой нет ни в Турции, ни в Европе. Экспонаты создавались таким образом, чтобы не навредить подводным обитателям.

Залов здесь, разумеется, нет, однако 110 скульптур объединены в группы, посвященные турецкой Войне за независимость, кружащимся дервишам, цветущим садам и другим темам. Материал, из которого сделаны фигуры, подходит для заселения скульптур кораллами. Ожидается, что со временем здесь образуется риф, который заселят разнообразные виды морских обитателей.

Музей расположился на глубине от 9 до 25 метров. Вне зависимости от того, насколько вы опытный дайвер, каждый сможет погрузиться под воду и полюбоваться произведениями подводного искусства. Подкрепиться можно будет в перерыве между погружениями: прямо на яхте 🛥️ вам подадут обед. Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей;

Прибытие в порт Сиде, отправление в море;

Инструктаж по дайвингу;

Первое погружение (5-8 метров на 15-20 минут);

Обед;

Второе погружение (5-8 метров на 15-20 минут);

Прибытие в порт Сиде;

Возвращение в отели.

Организационные детали: