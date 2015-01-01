  1. Турция
  2. Экскурсии

Дайвинг: погружение в подводный музей Сиде

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Сиде
Побывать в подводном музее Сиде — неповторимый опыт, которым может похвастаться далеко не каждый.

У вас будет возможность оказаться среди экспонатов, посвященных истории 📖 и культуре Турции, и рассмотреть скульптуры, которые со временем превратятся в коралловый риф.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €50 за человека

    Заказать экскурсию
Дайвинг: погружение в подводный музей Сиде
Дайвинг: погружение в подводный музей Сиде

Что вы увидите

  • Скульптуры турецкой истории и культуры под водой
  • рыбки
  • черепахи
  • статуи греческих Богов и животных в натуральную величину
Экспозиция в морских глубинахПодводный музей 🖼 в Сиде-Манавгат был открыт для посетителей в 2015 году. Это единственная в своем роде экспозиция, аналогов которой нет ни в Турции, ни в Европе. Экспонаты создавались таким образом, чтобы не навредить подводным обитателям.
Залов здесь, разумеется, нет, однако 110 скульптур объединены в группы, посвященные турецкой Войне за независимость, кружащимся дервишам, цветущим садам и другим темам. Материал, из которого сделаны фигуры, подходит для заселения скульптур кораллами. Ожидается, что со временем здесь образуется риф, который заселят разнообразные виды морских обитателей.
Музей расположился на глубине от 9 до 25 метров. Вне зависимости от того, насколько вы опытный дайвер, каждый сможет погрузиться под воду и полюбоваться произведениями подводного искусства. Подкрепиться можно будет в перерыве между погружениями: прямо на яхте 🛥️ вам подадут обед. Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей;
  • Прибытие в порт Сиде, отправление в море;
  • Инструктаж по дайвингу;
  • Первое погружение (5-8 метров на 15-20 минут);
  • Обед;
  • Второе погружение (5-8 метров на 15-20 минут);
  • Прибытие в порт Сиде;
  • Возвращение в отели.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, солнцезащитные очки и крем, деньги на личные расходы.
Что входит
  • услуги профессионального дайвинг инструктора
  • трансфер
  • обед в перерыве между погружениями.
Что не входит
  • видеосъёмка
  • личные расходы.
Начало
🚩 Встречаемся у Вашего отеля
Место завершения
🏁 ваш отель
Дайвинг: погружение в подводный музей Сиде
Дайвинг: погружение в подводный музей Сиде
Дайвинг: погружение в подводный музей Сиде
Дайвинг: погружение в подводный музей Сиде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Зинаида Ч. проводит ещё 6 экскурсий

Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца
188
7 часов
Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Два дня на планете Каппадокия
64
48 часов
Два дня на планете Каппадокия
Демре - Кекова - Мира: святые места южного берега Турции
38
12 часов
Демре - Кекова - Мира: святые места южного берега Турции
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
125
4 часа
Античный город Сиде, водопад Манавгат и орнаменты мечети Кулийе
Белоснежные склоны Памуккале и античный Иерополис
36
23 часа
Белоснежные склоны Памуккале и античный Иерополис
Парк аттракционов «The Land of Legends»: развлечения для всей семьи
59
10 часов
Парк аттракционов «The Land of Legends»: развлечения для всей семьи

Еще несколько необычных экскурсий в Сиде

Путешествие в Каппадокию на 2 дня
69
13 часов
Путешествие в Каппадокию на 2 дня
12 отзывов
Насыщенное знакомство с древней историей и неземной природой региона скал и пещер
Океанариум Анталии: посещение, трансфер и мини-экскурсия по городу
50
9 часов
Океанариум Анталии: посещение, трансфер и мини-экскурсия по городу
12 отзывов
Рафтинг в каньоне Копрулу
14
8 часов
Рафтинг в каньоне Копрулу
12 отзывов
На лодке по Зеленому Каньону
40
9 часов
На лодке по Зеленому Каньону
9 отзывов
Демре – Мира – Кекова
42
15 часов
Демре – Мира – Кекова
8 отзывов
Морская прогулка на яхте Starcraft
30
9 часов
Морская прогулка на яхте Starcraft
7 отзывов