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Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Сиде
Приглашаю вас познакомится с достопримечательностями 🏛️ турецкого города Демре: античной Мирой, столицей ⭐️ великого древнего государства Лидия, и храмом Николая Чудотворца, в котором по преданию хранились мощи святого.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €188 за экскурсию

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Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца

Что вы увидите

  • Античный театр города Мира
  • ликийские скальные гробницы
  • Храм Святого Николая Чудотворца
Данный исторический объект внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Наследие античной Миры
В древнем городе Мира вас ждет путешествие на пару тысячелетий назад: вы прогуляетесь 👣 по улицам, проложенным в 5 веке до нашей эры, осмотрите скальные гробницы эпохи Ликийского союза и изучите устройство римского амфитеатра, высеченного в скале и вмещавшего 10 тысяч зрителей. Мы поговорим о том, почему именно театр был центром жизни города, обсудим античные театральные постановки, морские бои, заседания суда и жертвоприношения, которые происходили на древней арене.
Символика церкви Святого Николая в Демре
В городе Демре вы посетите церковь ⛪ Николая Чудотворца 6 века: пройдете по мозаичному полу, рассмотрите сохранившиеся фрески 11 века и услышите истории 📖 о жизни святого. На стенах встретится нетипичная для церкви символика — карточные масти: мы расскажем, какое отношение к религии имеют черви, бубны, пики и трефы и почему в христианстве игра в карты считается грехом. А у памятника Святому Николаю в образе Санта Клауса вы узнаете, откуда берет начало традиция рождественских подарков.
На яхте 🛥️ к бухтам острова Кекова
Самая приятная часть путешествия начнется в античном порту Андриаке, откуда на яхте вы отправитесь к острову Кекова. По пути вы рассмотрите остатки древнего затонувшего города Долихисте, который оказался на дне моря 🌊 после землетрясения: вы увидите руины античных бань, фрагменты жилых домов и верхушку саркофага. А после мы отправимся на берег Кекова, где вы сможете искупаться в чистейших водах Средиземного моря.
Что входит
  • В стоимость включено:
  • трансфер и услуги гида
Что не входит
  • В стоимость не включено
  • входные билеты на исторические объекты
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца
Демре: античная Мира и Храм святого Николая Чудотворца

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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4 отзыва оставили туристы

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