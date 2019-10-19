3 отзыва оставили туристы

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Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции

Античные руины, святые места и прогулка на яхте

4.4
3 отзыва
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Сиде
Путешествие в мир античных развалин и религиозных центров начнется в Сиде, из которого на автобусе 🚌 вы отправитесь в порт острова Кекова.

Во время прогулки на яхте 🛥️ вы увидите остатки затонувшего города, осмотрите живописную береговую линию и, при желании, искупаетесь в море 🌊.

По пути мы расскажем об истории 📖 разрушенных городов и их значении в жизни древней Ликии.

Затем отвезем вас в одну из наиболее доступных археологических зон Турции — к остаткам города Миры.

А в Демре вы посетите паломнический центр — церковь ⛪ Николая Чудотворца, где находится легендарный мраморный саркофаг святого.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €45 за человека

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Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции

Что вас ожидает

Прогулка на яхте 🛥️ и посещение Кековы
Из Сиде на автобусе 🚌 вы поедете в порт на острове 🏝️ Кекова, откуда начнется часовое путешествие на яхте. Береговая линия невероятно богата на предметы античности: на глубине 5-6 метров вы увидите мраморные колонны, статуи, каменные лестницы, тротуары, стены домов, набережную и остатки порта, а в некоторых местах — крышки ликийских саркофагов, возвышающихся над поверхностью моря 🌊. Вы узнаете о древних этапах Кековы и временах, когда остров был спорной территорией между Италией и Турцией. На северной стороне вам откроются руины античного города Долихисте, разрушенного во 2 в. н. э. землетрясением и частично ушедшего под воду. Также вы встретите развалины древних Аперлаи, Симены и Теймуссы. А с юго-западной стороны увидите сохранившуюся апсиду разрушенной церкви. По желанию, вы сможете искупаться во время небольшой остановки.

Руины древней Миры
После прогулки на яхте вы отправитесь исследовать один из наиболее доступных археологических участков Турции — остатки древнего города Миры. Эта часть экскурсии 🧭 предназначена для самостоятельной прогулки — вы сможете рассмотреть развалины великолепного греко-римского театра, руины акрополя и высеченные в скалах гробницы. Предварительно мы коротко расскажем о своеобразии Ликийских гробниц и тех особенностях, которые делают это место уникальным, а также изложим основные исторические факты из жизни города, основанного в 5 веке до н. э.

Демре — город 🏙️ Николая Чудотворца
Далее вы отправитесь в один из центров распространения христианства — Демре. Город входит в число самых посещаемых достопримечательностей 🏛️ Турции благодаря своей связи с Николаем Чудотворцем. Здесь Николай из Патры жил и проповедовал до самой смерти. На экскурсии вы узнаете о том, какой путь прошел сын моряка, проследите непростую историю 📖 церкви, построенной в честь святого и ныне недействующей, и увидите реликвию, ради которой сюда приезжают: мраморный саркофаг, в котором предположительно находились мощи Николая Угодника до начала 10 века, когда итальянские купцы перевезли их в город Бари. Вы услышите легенды о чудесных исцелениях и обретении храмом статуса паломнического места, осмотрите рельефы и орнаменты саркофага. Также поговорим о различиях в восприятии чудотворца на Востоке и Западе. А после этого вас будет ждать обед в местном ресторане неподалеку от церкви.

Организационные детали

  • В стоимость входит транспорт, обед, все входные билеты 🎫 по программе, прогулка 👣 на яхте.
  • В стоимость не входит: напитки и личные расходы.
  • Что взять с собой: солнцезащитный крем, очки, головной убор, купальный костюм, фотоаппарат.
  • Для посещения церкви женщинам рекомендуется иметь при себе платок/косынку.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции

Экскурсия проводится в среду и воскресенье в 05:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
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3 отзыва оставили туристы

19 октября 2019
Единственно, что может показаться сложным в этой экскурсии - большие расстояния. Утренняя дорога по побережью заняла более 6 часов. В остальном же - выше всяких похвал, гид прекрасно знает материал, рассказывала умно и со вкусом. В иконной лавке при церкви Николая, куда вас приведут сначала, цены очень высокие (на всё!!), а обхаживать будут как самых дорогих гостей. Но на территории самой церкви есть лавочка с куда более гуманным прайсом, имейте это в виду, если не хотите больших трат, а сувенир привезти хочется. Питание довольно скромное, шведский стол без мяса и рыбы, но это не самое ведь важное. А поездка - интересная очень и очень.
3 июля 2019
Экскурсия хорошая, не тяжелая физически, достаточно интересная. Я бы только побольше уделила побольше времени развалинам Миры, чем паломничеству в храм Святого Николая и иконную лавку.
7 сентября 2018
Все места в которых побывали отличные!!! Экскурсовод лишь комментировал происходящее и рассказывал в какие магазины мы заедем!!! Информации о исторических фактах не было! В музеи экскурсовод с нами не ходил!

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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