Насиб С. – Гид из Сиде

Анталья — самый большой и популярный турецкий курорт на берегу Средиземного моря 🌊.



Здесь мягкий климат, голубое море, современные отели, кафе и рестораны.



В дополнении к курортной инфраструктуре идут исторические памятники и красивая природа.



У нас будет один день, чтобы прогуляться 👣 по улочкам старого города и насладиться видами на шумный водопад Дюден!