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Анталья — турецкий голубой рай (страховка включена в стоимость)

4.8
6 отзывов
Насиб С.
Насиб С. – Гид из Сиде
Анталья — самый большой и популярный турецкий курорт на берегу Средиземного моря 🌊.

Здесь мягкий климат, голубое море, современные отели, кафе и рестораны.

В дополнении к курортной инфраструктуре идут исторические памятники и красивая природа.

У нас будет один день, чтобы прогуляться 👣 по улочкам старого города и насладиться видами на шумный водопад Дюден!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €30 за человека

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Анталья — турецкий голубой рай (страховка включена в стоимость)
Анталья — турецкий голубой рай (страховка включена в стоимость)

Что вы увидите

  • Водопад Дюден (Нижний)
  • Канатная дорога на гору Тюнектепе
  • Калеичи
Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Посещение водопада Дюден (Нижний);
  • Канатная дорога на гору Тюнектепе;
  • Посещение Калеичи в Анталье (Старый город);
  • Возвращение в отели.

Важная информация:

  • Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы;
  • Гид имеет право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Что входит
  • Трансфер (Мы забираем вас из вашего отеля и обратно отвозим в ваш отель)
  • Aвтобус с кондиционером
  • Страховка
  • Услуга гида
  • Входной билет в Тюнектепе фуникулёр.
Что не входит
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
  • Любые напитки во время экскурсии
  • Обед.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Анталья — турецкий голубой рай (страховка включена в стоимость)
Анталья — турецкий голубой рай (страховка включена в стоимость)
Анталья — турецкий голубой рай (страховка включена в стоимость)
Анталья — турецкий голубой рай (страховка включена в стоимость)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
Насиб С.
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6 отзывов оставили туристы

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