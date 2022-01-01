Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Сиде

Tunar T.
Tunar T. – Гид из Сиде
Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Сиде
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Экскурсия

$35 за человека

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Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Сиде
Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Сиде

Что вы увидите

  • ➜ Белоснежные пляжи Озеро Салда
  • ➜ Бирюзовую воду Озера Салда
  • ➜ Великолепную природу и горы
Мальдивы … Звучит так тепло … а воображение рисует белоснежные песчаные пляжи и бирюзово-прозрачные воды Индийского океана… А знали ли вы что не только Мальдивы славятся белоснежными песками и невероятного цвета водой?
На западе Турции, в горах ⛰️ Тавр, где россыпью расположены множество озер, находится невероятной красоты озеро - в народе прозвано «Турецкие Мальдивы» - Озеро Салда. Его белоснежный песок и невероятного цвета вода завораживают всех, кто хоть раз побывает здесь.
Поверхность побережья озера Салда действительно необычна, ведь она сформирована не из мелкого песка, а из отложений гидромагнезита (этим минералом богаты воды озера). Особый колорит этой смеси придают чёрные вкрапления, красиво 🤩 сияющие на солнце ☀️.
Максимальная глубина резервуара составляет 184 метра, что делает Салду самым глубоким пресноводным озером страны. С площадью резервуару повело меньше — она составляет всего 44 м².
К геологическим особенностям резервуара можно отнести и наличие у его берегов лечебной глины, насыщенной магнием. В отличие от сероводородной грязи, она не пахнет. Полезность консистенции проверена не одним отдыхающим — все так и норовят нанести себе целебную маску. Как замечено знатоками, в знойный день она ещё и невероятно освежает.
+Что входит
  • ✚ Трансфер от/до отеля
  • ✚ Услуги русскоговорящего гида
  • ✚ Завтрак (шведский стол, чай)
  • ✚ Обед (шведский стол, напитки не включены).
Что не входит
  • ▬ Напитки.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Сиде
Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Сиде
Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Сиде
Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Сиде
Филиал Мальдив в Турции - Озеро Салда из Сиде

Экскурсия проводится Каждую Пятницу (05:00 - 06:00 трансфер в регионе)

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tunar T.
Tunar T.
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