Что вас ожидает:Для управления квадроциклом не требуются водительские права. Дети до 16 лет сидят с родителями на квадроциклах.
Не бойтесь, если вы ещё ни разу не управляли квадроциклом. Перед началом экскурсии 🧭 вас ждет инструктаж. А после мы отправится в путешествие, сидя за рулем квадроцикла!
Что входит
- Трансфер
- Аренда квадроцикла
- Инструктор
- Экипировка.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
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Зинаида Ч. проводит ещё 6 экскурсий
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