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Горное сафари на квадроциклах

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Сиде
На ревущем квадроцикле вам предстоит покорить одну из трасс в Сиде, по дороге откроются потрясающие высокогорные пейзажи.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €33 за человека

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Горное сафари на квадроциклах
Горное сафари на квадроциклах

Что вы увидите

  • горные тропы и каньоны
Что вас ожидает:Для управления квадроциклом не требуются водительские права. Дети до 16 лет сидят с родителями на квадроциклах.
Не бойтесь, если вы ещё ни разу не управляли квадроциклом. Перед началом экскурсии 🧭 вас ждет инструктаж. А после мы отправится в путешествие, сидя за рулем квадроцикла!
Что входит
  • Трансфер
  • Аренда квадроцикла
  • Инструктор
  • Экипировка.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Горное сафари на квадроциклах
Горное сафари на квадроциклах
Горное сафари на квадроциклах
Горное сафари на квадроциклах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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