Что вас ожидает:Для управления квадроциклом не требуются водительские права. Дети до 16 лет сидят с родителями на квадроциклах.

Не бойтесь, если вы ещё ни разу не управляли квадроциклом. Перед началом экскурсии 🧭 вас ждет инструктаж. А после мы отправится в путешествие, сидя за рулем квадроцикла!