3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Хамам: расслабиться по-турецки

Проверить на себе все достоинства турецкой бани

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
Хамам любят и уважают во всем мире.

Предлагаем и вам оценить его лечебный эффект.

Горячий пар прогреет ваше тело, массаж поможет снять напряжение в мышцах, грязевые ванны и пилинг поухаживают за кожей.

А воздух в соляной комнате и ментоловой парной окажет благотворное воздействие на дыхательные пути и нервную систему.
14 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии3 отзыва
3.67
Хамам: расслабиться по-турецки
Хамам: расслабиться по-турецки

Что вас ожидает

Релакс в турецкой бане
Хамам — это круглое помещение с куполом в центре и нагретыми лежаками. Все детали интерьера облицованы мрамором, равномерно отдающим тепло. Температура здесь не такая высокая, как в русской бане или финской сауне, поэтому находиться в хамаме весьма комфортно. Теплый пар прогреет и расслабит ваше тело. После посещения турецкой бани улучшается сон и проходят мигрени. Приятным дополнением станет массаж с оливковым маслом и пилинг, глубоко очищающий кожу. А после пузырьки пены нежно окутают вас и, словно облачко, унесут на вершину блаженства.

В двухчасовой программе:
Сауна
Ментоловая парная
Пилинг и пенный массаж (20 минут)
Расслабляющий массаж (20 минут)
Соляная комната
Бассейн с лечебной грязью

Организационные детали

  • С собой рекомендуем взять купальные принадлежности (купальник или плавки, тапочки, полотенца), а также деньги для оплаты дополнительных услуг (по желанию).
  • Указанные в программе процедуры входят в стоимость сеанса.
  • Время посещения хамама: каждый день с 10:00 до 17:00. Предпочтительное время уточняйте в переписке.
  • Трансфер на экскурсию следует ожидать на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
  • Время трансфера зависит от расположения вашего отеля и будет указано в ваучере, который высылается после бронирования.
  • Для туристов из отелей в районах Кызылот и Кызылач возможна доплата 5$ к стоимости экскурсии.
  • Хамам противопоказан людям с сосудисто-сердечными заболеваниями, с воспалительными процессами в активной стадии, а также с онкологическими болезнями.
  • Программа не предусматривает сопровождения гида.
Хамам: расслабиться по-турецки
Хамам: расслабиться по-турецки
Хамам: расслабиться по-турецки
Хамам: расслабиться по-турецки
Хамам: расслабиться по-турецки
Хамам: расслабиться по-турецки
Хамам: расслабиться по-турецки
Хамам: расслабиться по-турецки

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 октября 2019
В хамам все было отлично, правда гида в глаза не видели и следовательно рассказов тоже не слышали. Водитель забрал в отеле и водитель вернул обратно.
29 мая 2019
Все, супер! Главное во время остановиться, а то папу раскрутили еще на 45$ за дополнительный массаж.. типа защемление и мы сейчас все исправим за один раз...))) развод!
26 мая 2019
Если вы не очень щепетильны и особенно если это не первый ваш опыт с турецким банным сервисом, возможно, вам удастся расслабиться. Принимающая сторона экономит на обходительности, усердии и даже чувстве такта, также как вы пытаетесь сэкономить на тратах. Само заведение средней руки, вывеска VIP PRESTIGE HAMAM, видимо, рассчитан на самых наивных VIPов. Вот что самое неприятное, и вам нужно это знать, если это ваш первый хамам в Турции: во время массажа вам устроят небольшой спектакль с целью развести на деньги, будут вытирать про проблемы со спиной, которые решит специальный массаж за дополнительные деньги. Нужно просто заранее решить для себя, готовы ли вы заплатить за полноценный массаж полнокровную туристическую плату (и расслабиться) или будете более или менее твердо отнекивается (лицом вниз на массажном столе) и удовлетворитесь эконом-вариантом.

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