3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Релакс в турецкой бане
Хамам — это круглое помещение с куполом в центре и нагретыми лежаками. Все детали интерьера облицованы мрамором, равномерно отдающим тепло. Температура здесь не такая высокая, как в русской бане или финской сауне, поэтому находиться в хамаме весьма комфортно. Теплый пар прогреет и расслабит ваше тело. После посещения турецкой бани улучшается сон и проходят мигрени. Приятным дополнением станет массаж с оливковым маслом и пилинг, глубоко очищающий кожу. А после пузырьки пены нежно окутают вас и, словно облачко, унесут на вершину блаженства.
В двухчасовой программе:
Сауна
Ментоловая парная
Пилинг и пенный массаж (20 минут)
Расслабляющий массаж (20 минут)
Соляная комната
Бассейн с лечебной грязью