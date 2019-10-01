3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Релакс в турецкой бане

Хамам — это круглое помещение с куполом в центре и нагретыми лежаками. Все детали интерьера облицованы мрамором, равномерно отдающим тепло. Температура здесь не такая высокая, как в русской бане или финской сауне, поэтому находиться в хамаме весьма комфортно. Теплый пар прогреет и расслабит ваше тело. После посещения турецкой бани улучшается сон и проходят мигрени. Приятным дополнением станет массаж с оливковым маслом и пилинг, глубоко очищающий кожу. А после пузырьки пены нежно окутают вас и, словно облачко, унесут на вершину блаженства.

В двухчасовой программе:

Сауна

Ментоловая парная

Пилинг и пенный массаж (20 минут)

Расслабляющий массаж (20 минут)

Соляная комната

Бассейн с лечебной грязью