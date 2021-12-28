Что вы можете увидеть 🤩
Водопад Манавгат
Храм Аполлона
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом.
Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите прекрасно сохранившийся амфитеатр Турции
Полюбуйтесь Храмом Аполлона на побережье Сиде
Побывайте у водопада Манавгата и оцените первозданную красоту окружающей природы
Ответы на вопросы
Что входит
Обед
Профессиональный гид
Трансфер от/до отеля
Что не входит
Входные билеты в Апендос
Входные билеты на водопад Манавгат
Напитки
Когда и сколько длится
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Солнцезащитный крем
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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