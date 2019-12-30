Из Сиде: сафари по Зеленому озеру на катамаране и кабриобусе

Полюбуйтесь прекрасными пейзажами Памфилии на юге Турции в ходе 1-дневной экскурсии к Зеленому озеру на кабриобусе

4.4
22 отзыва
В группе
до 100 чел.
Полюбуйтесь прекрасными пейзажами Памфилии на юге Турции в ходе 1-дневной экскурсии к Зеленому озеру на кабриобусе и катамаране.

Узнайте, как формировалась сельская местность, окружающая морской курорт Сиде, и совершите круиз по спокойным местным водам.
Из Сиде: сафари по Зеленому озеру на катамаране и кабриобусе
Из Сиде: сафари по Зеленому озеру на катамаране и кабриобусе
Из Сиде: сафари по Зеленому озеру на катамаране и кабриобусе
Из Сиде: сафари по Зеленому озеру на катамаране и кабриобусе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Прокатитесь по Таврским горам на кабриобусе
  2. Совершите круиз по Зеленому озеру на катамаране
  3. Отобедайте в местном ресторане рядом с озером
  4. Осмотрите местные деревни в Таврских горах
  5. Совершите путешествие по потрясающему Зеленому каньону (плотина Оймапинар)
После трансфера из вашего отеля около 09:00 направляйтесь к Таврским горам и проведите день, полный незабываемых приключений.
Отправляйтесь в горы, проезжая мимо благоухающих апельсиновых садов, на специально разработанном автобусе с панорамным видом на сельские пейзажи и все прекрасные места, в которых вы побываете по пути. Узнайте о богатой истории региона и его культурном наследии от опытного гида.
Оказавшись на озере, прокатитесь на катамаране в умиротворяющем 2,5-часовом круизе и полюбуйтесь красивой природой, окружающей вас, с нового ракурса. Затем отобедайте в местном ресторане рядом с озером, обед включен в стоимость тура. Садитесь в кабриобус, чтобы не спеша вернуться назад в Сиде.
На обратном пути посетите деревенскую мечеть и узнайте больше о религиозных традициях Турции. По желанию посетите небольшой зоопарк за дополнительную плату. Наконец, полюбуйтесь прекрасным водопадом на реке Манавгат перед возвращением в отель около 18:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из любого отеля в Сиде, Кумкой, Евренсеки, Чолаклы, Гюндогду, Титрейенгёль, Соргун и Дженнетлер
  • Сафари на кабриобусе
  • Поездка на катамаране
  • Обед
  • Страховка
Что не входит
  • Напитки
  • Фото/видео (по желанию)
  • Стоимость входа в зоопарк
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
R
30 дек 2019
(Германия)
Несмотря на плохую погоду, тур состоялся. Ехал на обычном автобусе вместо кабриолета. Поездка на катамаране была заменена поездкой на лодке. Это был неизменно успешный тур с вкусным обедом. Гид прекрасно говорил по-немецки с баварским акцентом. Он говорит, что жил в Германии 24 года. Я бы сделал этот тур снова в любое время.
C
1 авг 2018
(Бельгия)
Супер интересный визит! И катание на катамаране было отличным! С возможностью купания в зеленом озере! Кроме того, полуденная еда была очень хорошей! Я очень рекомендую! Я не ставлю 5 звезд, потому что комфорт автобуса мог бы быть лучше, и посещение апельсинового сада было не очень полезным, это всего лишь стенд, где владельцы только сжимали апельсины, не объясняя свою торговлю ежедневно в этом саду
s
4 авг 2019
(Марокко)
это была очень хорошая и хорошо организованная экскурсия. пунктуальный транспорт, хорошо управляемый водитель и приятный и современный лидер Юсефа. Просто катание на катамаране немного коротко. удачи

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