После трансфера из вашего отеля около 09:00 направляйтесь к Таврским горам и проведите день, полный незабываемых приключений.

Отправляйтесь в горы, проезжая мимо благоухающих апельсиновых садов, на специально разработанном автобусе с панорамным видом на сельские пейзажи и все прекрасные места, в которых вы побываете по пути. Узнайте о богатой истории региона и его культурном наследии от опытного гида.

Оказавшись на озере, прокатитесь на катамаране в умиротворяющем 2,5-часовом круизе и полюбуйтесь красивой природой, окружающей вас, с нового ракурса. Затем отобедайте в местном ресторане рядом с озером, обед включен в стоимость тура. Садитесь в кабриобус, чтобы не спеша вернуться назад в Сиде.

На обратном пути посетите деревенскую мечеть и узнайте больше о религиозных традициях Турции. По желанию посетите небольшой зоопарк за дополнительную плату. Наконец, полюбуйтесь прекрасным водопадом на реке Манавгат перед возвращением в отель около 18:00.