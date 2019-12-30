Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прокатитесь по Таврским горам на кабриобусе
Совершите круиз по Зеленому озеру на катамаране
Отобедайте в местном ресторане рядом с озером
Осмотрите местные деревни в Таврских горах
Совершите путешествие по потрясающему Зеленому каньону (плотина Оймапинар)
После трансфера из вашего отеля около 09:00 направляйтесь к Таврским горам и проведите день, полный незабываемых приключений.
Отправляйтесь в горы, проезжая мимо благоухающих апельсиновых садов, на специально разработанном автобусе с панорамным видом на сельские пейзажи и все прекрасные места, в которых вы побываете по пути. Узнайте о богатой истории региона и его культурном наследии от опытного гида.
Оказавшись на озере, прокатитесь на катамаране в умиротворяющем 2,5-часовом круизе и полюбуйтесь красивой природой, окружающей вас, с нового ракурса. Затем отобедайте в местном ресторане рядом с озером, обед включен в стоимость тура. Садитесь в кабриобус, чтобы не спеша вернуться назад в Сиде.
На обратном пути посетите деревенскую мечеть и узнайте больше о религиозных традициях Турции. По желанию посетите небольшой зоопарк за дополнительную плату. Наконец, полюбуйтесь прекрасным водопадом на реке Манавгат перед возвращением в отель около 18:00.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер из любого отеля в Сиде, Кумкой, Евренсеки, Чолаклы, Гюндогду, Титрейенгёль, Соргун и Дженнетлер
Сафари на кабриобусе
Поездка на катамаране
Обед
Страховка
Что не входит
Напитки
Фото/видео (по желанию)
Стоимость входа в зоопарк
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Raphael
30 дек 2019
(Германия)
Несмотря на плохую погоду, тур состоялся. Ехал на обычном автобусе вместо кабриолета. Поездка на катамаране была заменена поездкой на лодке. Это был неизменно успешный тур с вкусным обедом. Гид прекрасно говорил по-немецки с баварским акцентом. Он говорит, что жил в Германии 24 года. Я бы сделал этот тур снова в любое время.
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Calogero
1 авг 2018
(Бельгия)
Супер интересный визит! И катание на катамаране было отличным! С возможностью купания в зеленом озере! Кроме того, полуденная еда была очень хорошей! Я очень рекомендую! Я не ставлю 5 звезд, потому что комфорт автобуса мог бы быть лучше, и посещение апельсинового сада было не очень полезным, это всего лишь стенд, где владельцы только сжимали апельсины, не объясняя свою торговлю ежедневно в этом саду
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said
4 авг 2019
(Марокко)
это была очень хорошая и хорошо организованная экскурсия. пунктуальный транспорт, хорошо управляемый водитель и приятный и современный лидер Юсефа. Просто катание на катамаране немного коротко. удачи