в среду и пятницу в 09:00

Экскурсия - обман. Я предупредил "гида Елену", что напишу отзыв о том, как все было на самом деле, и теперь сама экскурсия исчезла из перечня возможных экскурсий, не работает и ссылка на профиль "гида Елены". Ну ничего, текст сохраним поставим себе напоминание в календарь.



Было обещано: группа 10-15 человек с русскоязычным гидом (да, возможно, с англоязычным, если русской группы не набирается), яхта, купание на т. н. пляже Клеопатры, подъем на обзорную площадку у древней крепости с вида окрестностей с высоты 250 м, обед, пещеры, банановые плантации.



Получили:

1. немецко-говорящую группу и гида-полиглота Мехмета, который вроде бы и говорил по-английски, но понять, где у него кончается немецкий и начинается английский возможно было не всегда;

2. на яхту набили человек 100, причем мы ждали последнюю группу более часа под палящим солнцем. Вспомнил наши маршрутки, которые не едут от метро, пока все места не заполнятся;

3. пляж Клеопатры нам показали издали, "вот он там, и он прекрасен";

4. крепость - "вон там на холме". Гид мне прямо сказал: привезем на площадку - не привезли в итоге;

5. потом ресторан типа "кормоцех" на горной речке.

6. ни на яхте, ни, тем более в ресторане, о ковид, походе не слышали. Пока ходил в туалет мыть руки, прошел мимо цеха по подготовке "хрючева" (они, кстати, рядом, разделены стенкой), и аппетит у меня пропал;

7. потом пещера Дим. Вот это меня поразило, стоит увидеть, но лучше добирайтесь без таких экскурсий. Гид собрал за вход по 2 евро с носа, не понял, это "ремонт провала" или в самом деле на билеты, входили - тип какой-то сидел на стульчике у входа, выходили - никакого билетного контроля не видел;

8. по поводу какой-то информации от гида смешно говорить, конечно, но почему-то он большое внимание уделал банановым плантациям (по факту большие и маленькие теплицы, которые там и правда на каждом шагу). Частота упоминания слова "banana" в речи прямо поразила, говорить "гиду" больше не о чем;

9. по пути назад спросил у гида, почему не работает кондей. Отирая пот со лба, он потрогал дефлектор и сообщил мне, что все работает. Тогда я показал ему на открытое водительское окно. Включили кондей, но то ли он не исправен был, то ли это какой-то не доступный моему пониманию вид экономии, не знаю, все равно ехали, обливаясь потом;

10. ну думаем, уж теперь на пляж и к крепости, тем более, что и организатор Елена, предупреждала - обязательно возьмите купальные принадлежности. На вопрос о пляже гид ответил - купайтесь в отеле, а это экскурсия, и вот вам "базар" в центре города, и вот вам два часа времени на покупки и поедем уже назад, тем более что и времени уже 16-00, а до городского пляж я вам дорогу покажу, это примерно 15 минут ходьбы и примерно вон там;



Ну тут уж взял я такси за 30 евро и поехали мы в отель. Кондей в такси работал).