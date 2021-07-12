в среду и пятницу в 09:00

Из Сиде — в Аланью!

Пиратские пещеры, средневековая крепость и самые сладкие бананы

На обзорной экскурсии по солнечной Аланье вы осмотрите главные достопримечательности и познакомитесь с историей региона.

Во время прогулки на яхте вам откроются скалистые мысы, песчаные бухты и секретные гроты морских волков, а мы расскажем об удивительных событиях, происходивших здесь множество столетий назад.
Из Сиде — в Аланью!
Из Сиде — в Аланью!
Из Сиде — в Аланью!
Из Сиде — в Аланью!
Из Сиде — в Аланью!
Из Сиде — в Аланью!
Из Сиде — в Аланью!
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Описание

Что вас ожидает

Средиземноморский круиз
Мы начнем день с приезда в порт Аланьи и прогулки на яхте: вы увидите окруженные легендами пещеры Консанлар и Кизил Куле, где пираты прятали женщин, похищенных во время набегов, а также Ашыклар (пещера влюбленных). Мы расскажем, какое испытание здесь необходимо пройти влюбленным, чтобы никогда не расставаться.

Турецкая Ривьера
Затем отправимся на обзорную площадку древней византийской крепости, и вы услышите историю создания знаменитой Красную башню, изображенную на флаге города. С высоты 250 метров открывается живописный вид на порт. После у вас будет свободное время для отдыха на чистейшем пляже Клеопатры у подножия мыса и для обеда в аутентичном ресторане на речке Дим-чай, где подают фирменную форель.

«Пещера плачущих камней»
При желании вы можете посетить «пещеру мокрых камней» пещеру Дамлаташ, сталактиты и сталагмиты который за 15 тысяч лет создали в гроте фантастический интерьер. Внутри температура сохраняет +22 градуса при влажности 90%, поэтому воздух лечит астму и другие заболевания дыхательных путей.

Банановые джунгли
Алания — это единственный регион Турции, где выращивают бананы. Напоследок мы заглянем на плантации и полюбуемся видом окрестных гор, зеленых зарослей тропических лесов и садов. Местные бананы называют «королевскими», и, если захотите, вы сможете убедиться в их изысканности!

Организационные детали

:

  • Экскурсия проходит на комфортабельных автобусах от вашего отеля и обратно.
  • Отдельно оплачивается входной билет в пещеру Далматаш — 7, 5 лир.
  • Детям до 6-ти лет не предоставляется отдельное кресло в автобусе, за исключением случаев, когда имеются свободные места. Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 7-12 лет, плата составляет 22 евро.
  • Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель, и будет указано после бронирования.
  • Возьмите с собой: удобную легкую одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки, крем и купальные принадлежности.
  • При недоборе группы экскурсия не предполагает сопровождения русскоговорящего гида: группа может быть присоединения к туристам из Европы, в этом случае экскурсия пройдет на английском. Подробности уточняйте в переписке.

в среду и пятницу в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
— ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В
12 июля 2021
Экскурсия - обман. Я предупредил "гида Елену", что напишу отзыв о том, как все было на самом деле, и теперь сама экскурсия исчезла из перечня возможных экскурсий, не работает и ссылка на профиль "гида Елены". Ну ничего, текст сохраним поставим себе напоминание в календарь.

Было обещано: группа 10-15 человек с русскоязычным гидом (да, возможно, с англоязычным, если русской группы не набирается), яхта, купание на т. н. пляже Клеопатры, подъем на обзорную площадку у древней крепости с вида окрестностей с высоты 250 м, обед, пещеры, банановые плантации.

Получили:
1. немецко-говорящую группу и гида-полиглота Мехмета, который вроде бы и говорил по-английски, но понять, где у него кончается немецкий и начинается английский возможно было не всегда;
2. на яхту набили человек 100, причем мы ждали последнюю группу более часа под палящим солнцем. Вспомнил наши маршрутки, которые не едут от метро, пока все места не заполнятся;
3. пляж Клеопатры нам показали издали, "вот он там, и он прекрасен";
4. крепость - "вон там на холме". Гид мне прямо сказал: привезем на площадку - не привезли в итоге;
5. потом ресторан типа "кормоцех" на горной речке.
6. ни на яхте, ни, тем более в ресторане, о ковид, походе не слышали. Пока ходил в туалет мыть руки, прошел мимо цеха по подготовке "хрючева" (они, кстати, рядом, разделены стенкой), и аппетит у меня пропал;
7. потом пещера Дим. Вот это меня поразило, стоит увидеть, но лучше добирайтесь без таких экскурсий. Гид собрал за вход по 2 евро с носа, не понял, это "ремонт провала" или в самом деле на билеты, входили - тип какой-то сидел на стульчике у входа, выходили - никакого билетного контроля не видел;
8. по поводу какой-то информации от гида смешно говорить, конечно, но почему-то он большое внимание уделал банановым плантациям (по факту большие и маленькие теплицы, которые там и правда на каждом шагу). Частота упоминания слова "banana" в речи прямо поразила, говорить "гиду" больше не о чем;
9. по пути назад спросил у гида, почему не работает кондей. Отирая пот со лба, он потрогал дефлектор и сообщил мне, что все работает. Тогда я показал ему на открытое водительское окно. Включили кондей, но то ли он не исправен был, то ли это какой-то не доступный моему пониманию вид экономии, не знаю, все равно ехали, обливаясь потом;
10. ну думаем, уж теперь на пляж и к крепости, тем более, что и организатор Елена, предупреждала - обязательно возьмите купальные принадлежности. На вопрос о пляже гид ответил - купайтесь в отеле, а это экскурсия, и вот вам "базар" в центре города, и вот вам два часа времени на покупки и поедем уже назад, тем более что и времени уже 16-00, а до городского пляж я вам дорогу покажу, это примерно 15 минут ходьбы и примерно вон там;

Ну тут уж взял я такси за 30 евро и поехали мы в отель. Кондей в такси работал).

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