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В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре

4.7
6 отзывов
Насиб С.
Насиб С. – Гид из Сиде
Увидев неземные ландшафты Каппадокии вы почувствуете, словно оказались на другой планете.

Благодаря «скалам-грибам», которые местные жители называют «Трубами фей», эти места прославились за пределами Турции и были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прикоснитесь к древней истории 📖 и культуре во время экскурсии 🧭 по святым местам и природным достопримечательностям Каппадокии.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 36 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €76 за человека

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В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре
В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре

Что вы увидите

  • Каппадокия

Экскурсионная программа:

    1 ДЕНЬ
    • Сбор туристов из отелей по регионам;
    • Остановка на завтрак;
    • Посещение подземного города Саратлы;
    • Прибытие на территорию Каппадокии;
    • Обед;
    • Посещение долины Любви;
    • Посещение музея под открытым небом Гёреме;
    • Посещение церкви Святого Василия;
    • Посещение Яблочной церкви;
    • Посещение церкви Святой Варвары;
    • Посещение Змеиной церкви;
    • Посещение церкви с Пряжкой (Токалы Килисе);
    • Посещение часовни Святой Екатерины;
    • Посещение магазина изделия из оникса;
    • Обзорная экскурсия ⛳ по городу Аваносу;
    • Остановка возле Красной реки (Kızılırmak);
    • Размещение в отеле 4* Stone Concept;
    • Ужин в отеле;
    • Шоу Каппадокийской ночи.
    2 ДЕНЬ
    • Полет на воздушном шаре (по желанию);
    • Завтрак в отеле;
    • Посещение гончарной мастерской;
    • Посещение долины Голубей;
    • Посещение долины Монахов (Пашабаг);
    • Посещение долины Дервент (розовая) (Долина фантазий);
    • Возвращение в отели.
    Какие достопримечательности 🏛️ можно посещать в Каппадокии
    Музей под открытым небом в Гёреме
    Гёреме, в переводе с турецкого языка это название означает «невидимый». На территории национальном парке 🌳 находится, церковь ⛪ святого Василия, Елмалы (Яблочная) церковь, церковь святой Варвары, Йыланлы (Змеиная) церковь и Чарыклы (Сандальная) церковь, Каранлык (Тёмная) Церковь.
    Самые распространенные фрески в церквях Каппадокии
    • Моление
    • Путешествие в Вифлеем
    • Рождение
    • Поклонение трех мудрецов
    • Бегство в Египет
    • Крещение
    • Воскрешение Лазаря
    • Преображение
    • Вход в Иерусалим
    • Тайная вечеря
    • Предательство и Распятие
    Великие Каппадокийцы
    Василий Великий (кессарийский), Григорий Нисский и Григорий Назианзин (богослов). Эти святые поощряли создание в Каппадокии монастырских комплексов и храмов. Они жили в 4-ом веке в Каппадокии
    Подземные города в Каппадокии
    Туф в Каппадокии с одной стороны прочный, а с другой очень легко поддается обработке. 4 тысячи лет назад Хеттам не трудно было это понять и они строили подземные города. После гибели государства, они также использовались в защитных целях. Известно даже, что армия Александра Македонского останавливалась в одном из таких городов. А первые христиане скрывались тут от своих гонителей. На территории кападокии находится больше 200 подземных городов. Каждый был рассчитан примерно на 50 семей и могли находиться там в течение 3 месяцев, даже не поднимаясь на поверхность! В подземных городах в Каппадокии были запасы пищи, воды, винодельни, жилые комнаты, кухни 🥧. Самые большие подземные города в Каппадокии Деринкую, Каймаклы, Озконак, Саратлы.
    Полет на воздушном шаре в Каппадокии
    Вас забирают с отеля 5 часов и привозят обратно около 08:00. Воздушные шары стали символом Каппадокии. Поехать в Каппадокии и не летать на воздушном шаре это равно поехать в Париж и не посетить Эйфелеву башню. Полет на воздушном шаре стоит 180€-230€ (по желанию)
    Как образовалась Каппадокия
    8 миллионов лет назад, в результате тектонических движений извергались 3 вулкана в центральной Анатолии — Эрджиес, Хасан и Мелендиз. А до этого в треугольнике между вулканами было плато. После извержения вулканов пепел и лава покрыли плато ровным слоем. Менялся климат, и застывшая лава преобразовалась в базальт, а пепел — в туф. Дуют ветра, текут реки, идут дожди, а туф и базальт при этом потихоньку разрушаются. Таким образом получаются удивительные природные образования. Мы называем их «грибы-скалы», а местные жители — «Трубы фей» (пери баджалары). Так вот, «ножка» гриба — из туфа, а «шляпка» — из базальта, так как базальт плотнее туфа и разрушается медленнее.
    Каппадокийская Ночь
    Наше представление начинается в 20:30, и заканчивается в 23:00. Вы увидите удивительные танцы 💃 дервишей, танцы различных народностей Турции. Вам будут предложены напитки местного производства в неограниченных количествах. К напиткам местного производства относятся: фанта, кола, вино 🍷 красное и белое, пиво, вода.
    Танец Дервишей
    Единения с Богом дервиши достигали в ходе своего экстатического танца, кружась на одном месте вокруг своей оси. Танец, который называется «сема» совершался в помещении «семахан» и состоял из трех частей. Первая часть символизирует видение Бога, вторая — познание Бога, третья — единение с Богом. Ощущали себя дервиши как бы между небом и землей, ни в мире живых, ни мертвых. Начинали они свой танец в положении скрестив руки на груди — положение усопшего. А потом раскрывались, правая рука поднималась вверх, левая опускалась вниз, что символизировало то, дервиш забирает божественную благодать с небес и пропускает её через себя. Каждый предмет их одежды что-то символизирует: белый цвет одежды символизирует смерть, саван — это одежда усопшего. Черное покрывало, которое они скидывают после 3 вращений — это захоронение. Душа как бы возносится и освобождается от своей могилы. И шапка из войлока символизирует надгробный камень.
    Какие города проезжаете во время экскурсии 🧭 Каппадокии
    Конья (Konya)
    Население Коньи больше 2 миллиона жителей и самый большой город 🏙️ по площади среди Турецких городов. Конья была основана ещё в византийские времена и назывался «Икониум» — «город, где делают иконы». В XIII веке город стал столицей ⭐️ империи Селджуков. Сельджуки стали называть её Конья. Сейчас — это крупный промышленный центр.

    Важная информация:

    • Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
    • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
    Вы также можете заказать эту экскурсию со стартом в Каппадокии здесь
    Что входит
    • Входной билет в подземный город Саратлы
    • Входной билет в национальный парк Гёреме
    • Трансфер из отеля/в отель
    • Aвтобус с кондиционером
    • Страховка
    • Услуги гида
    • Завтрак в первый день
    • Размещение в Каппадокии (отель 4* Stone Conсept)
    • Ужин и завтрак в отеле.
    Что не входит
    • Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
    • Напитки во время экскурсии
    • Шоу «Каппадокийская ночь» (30$)
    • Обеды (по 10$)
    • Полет на воздушном шаре (180€-230€)
    • Доплата за одноместный номер (15$).
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель
    В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре
    В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре
    В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре
    В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Насиб С.
    Насиб С.
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    6 отзывов оставили туристы

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