Экскурсионная программа:

1 ДЕНЬ

Сбор туристов из отелей по регионам;

Остановка на завтрак;

Посещение подземного города Саратлы;

Прибытие на территорию Каппадокии;

Обед;

Посещение долины Любви;

Посещение музея под открытым небом Гёреме;

Посещение церкви Святого Василия;

Посещение Яблочной церкви;

Посещение церкви Святой Варвары;

Посещение Змеиной церкви;

Посещение церкви с Пряжкой (Токалы Килисе);

Посещение часовни Святой Екатерины;

Посещение магазина изделия из оникса;

Обзорная экскурсия ⛳ по городу Аваносу;

Остановка возле Красной реки (Kızılırmak);

Размещение в отеле 4* Stone Concept;

Ужин в отеле;

Шоу Каппадокийской ночи.

2 ДЕНЬ

Полет на воздушном шаре (по желанию);

Завтрак в отеле;

Посещение гончарной мастерской;

Посещение долины Голубей;

Посещение долины Монахов (Пашабаг);

Посещение долины Дервент (розовая) (Долина фантазий);

Возвращение в отели.

Какие достопримечательности 🏛️ можно посещать в Каппадокии

Музей под открытым небом в Гёреме

Гёреме, в переводе с турецкого языка это название означает «невидимый». На территории национальном парке 🌳 находится, церковь ⛪ святого Василия, Елмалы (Яблочная) церковь, церковь святой Варвары, Йыланлы (Змеиная) церковь и Чарыклы (Сандальная) церковь, Каранлык (Тёмная) Церковь.

Самые распространенные фрески в церквях Каппадокии

Моление

Путешествие в Вифлеем

Рождение

Поклонение трех мудрецов

Бегство в Египет

Крещение

Воскрешение Лазаря

Преображение

Вход в Иерусалим

Тайная вечеря

Предательство и Распятие

Великие Каппадокийцы

Василий Великий (кессарийский), Григорий Нисский и Григорий Назианзин (богослов). Эти святые поощряли создание в Каппадокии монастырских комплексов и храмов. Они жили в 4-ом веке в Каппадокии

Подземные города в Каппадокии

Туф в Каппадокии с одной стороны прочный, а с другой очень легко поддается обработке. 4 тысячи лет назад Хеттам не трудно было это понять и они строили подземные города. После гибели государства, они также использовались в защитных целях. Известно даже, что армия Александра Македонского останавливалась в одном из таких городов. А первые христиане скрывались тут от своих гонителей. На территории кападокии находится больше 200 подземных городов. Каждый был рассчитан примерно на 50 семей и могли находиться там в течение 3 месяцев, даже не поднимаясь на поверхность! В подземных городах в Каппадокии были запасы пищи, воды, винодельни, жилые комнаты, кухни 🥧. Самые большие подземные города в Каппадокии Деринкую, Каймаклы, Озконак, Саратлы.

Полет на воздушном шаре в Каппадокии

Вас забирают с отеля 5 часов и привозят обратно около 08:00. Воздушные шары стали символом Каппадокии. Поехать в Каппадокии и не летать на воздушном шаре это равно поехать в Париж и не посетить Эйфелеву башню. Полет на воздушном шаре стоит 180€-230€ (по желанию)

Как образовалась Каппадокия

8 миллионов лет назад, в результате тектонических движений извергались 3 вулкана в центральной Анатолии — Эрджиес, Хасан и Мелендиз. А до этого в треугольнике между вулканами было плато. После извержения вулканов пепел и лава покрыли плато ровным слоем. Менялся климат, и застывшая лава преобразовалась в базальт, а пепел — в туф. Дуют ветра, текут реки, идут дожди, а туф и базальт при этом потихоньку разрушаются. Таким образом получаются удивительные природные образования. Мы называем их «грибы-скалы», а местные жители — «Трубы фей» (пери баджалары). Так вот, «ножка» гриба — из туфа, а «шляпка» — из базальта, так как базальт плотнее туфа и разрушается медленнее.

Каппадокийская Ночь

Наше представление начинается в 20:30, и заканчивается в 23:00. Вы увидите удивительные танцы 💃 дервишей, танцы различных народностей Турции. Вам будут предложены напитки местного производства в неограниченных количествах. К напиткам местного производства относятся: фанта, кола, вино 🍷 красное и белое, пиво, вода.

Танец Дервишей

Единения с Богом дервиши достигали в ходе своего экстатического танца, кружась на одном месте вокруг своей оси. Танец, который называется «сема» совершался в помещении «семахан» и состоял из трех частей. Первая часть символизирует видение Бога, вторая — познание Бога, третья — единение с Богом. Ощущали себя дервиши как бы между небом и землей, ни в мире живых, ни мертвых. Начинали они свой танец в положении скрестив руки на груди — положение усопшего. А потом раскрывались, правая рука поднималась вверх, левая опускалась вниз, что символизировало то, дервиш забирает божественную благодать с небес и пропускает её через себя. Каждый предмет их одежды что-то символизирует: белый цвет одежды символизирует смерть, саван — это одежда усопшего. Черное покрывало, которое они скидывают после 3 вращений — это захоронение. Душа как бы возносится и освобождается от своей могилы. И шапка из войлока символизирует надгробный камень.

Какие города проезжаете во время экскурсии 🧭 Каппадокии

Конья (Konya)

Население Коньи больше 2 миллиона жителей и самый большой город 🏙️ по площади среди Турецких городов. Конья была основана ещё в византийские времена и назывался «Икониум» — «город, где делают иконы». В XIII веке город стал столицей ⭐️ империи Селджуков. Сельджуки стали называть её Конья. Сейчас — это крупный промышленный центр.

Важная информация:

Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.

Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.

Вы также можете заказать эту экскурсию со стартом в Каппадокии здесь