Насиб С. – Гид из Сиде

Квадро-сафари — экскурсия ⛳ для любителей драйва и для тех, кто уже заскучал лежать на пляже под зонтиком.



Вы научитесь управлять квадроциклом и сами будете сидеть за рулем.



Только так вы сможете доехать до некоторых турецких красот и открыть для себя живописные места!