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Морская прогулка с рыбалкой на индивидуальной яхте

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Сиде
Индивидуальная яхта 🛥️ в Сиде предоставляет свои услуги туристам и путешественникам.

Снять яхту в Сиде и встретить день рождение в узком кругу или провести романтический вечер в море 🌊 можно в любой день недели круглый год.

Проплыть вдоль берегов турецкой жемчужины с семьёй или друзьями и порыбачить — прекрасное времяпрепровождение в период вашего отпуска.

Вы искупаетесь в кристально чистой воде вдали от толп туристов, а капитан приготовит вкуснейшую закуску на мангале из экологически чистых местных продуктов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €288 за экскурсию

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Морская прогулка с рыбалкой на индивидуальной яхте
Морская прогулка с рыбалкой на индивидуальной яхте

Что вы увидите

  • Виды с моря на Сиде
  • Дельфиний остров
  • Рыбалка
  • Морские черепахи
Что вас ожидает:Мы предлагаем утреннюю и вечернюю морские прогулки. Вас заберут на машине из отеля и доставят в порт Сиде. Там вы пересядете на частную яхту и отправитесь на воду. Вас ждут восхитительные виды на город-курорт с моря 🌊 время экскурсии 🧭 вы побываете на Дельфиньем острове 🏝️. Рыбалка 🐟 происходит в открытом море. На яхте 🛥️ есть все необходимые приспособления: удочки, сетки, наживка. Пойманную рыбу вы вряд ли возьмёте с собой в отель 🏨, поэтому капитан приготовит свежевыловленную сразу.
Если повезёт, то вы увидите средиземноморских дельфинов 🐬 и черепах, которые часто встречаются в здешних местах недалеко от берега.
Что входит
  • Услуги капитана
  • Меню: курица, рыба, котлеты, салат, закуски, овощи
  • Аренда мангала
  • Безалкогольные напитки: вода, кока-кола, фанта, спрайт
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Рыболовные снасти.
Что не входит
  • Алкогольные напитки: домашнее вино, пиво и др.
  • Дополнительная программа.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Морская прогулка с рыбалкой на индивидуальной яхте
Морская прогулка с рыбалкой на индивидуальной яхте
Морская прогулка с рыбалкой на индивидуальной яхте
Морская прогулка с рыбалкой на индивидуальной яхте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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