Что вас ожидает:Мы предлагаем утреннюю и вечернюю морские прогулки. Вас заберут на машине из отеля и доставят в порт Сиде. Там вы пересядете на частную яхту и отправитесь на воду. Вас ждут восхитительные виды на город-курорт с моря 🌊 время экскурсии 🧭 вы побываете на Дельфиньем острове 🏝️. Рыбалка 🐟 происходит в открытом море. На яхте 🛥️ есть все необходимые приспособления: удочки, сетки, наживка. Пойманную рыбу вы вряд ли возьмёте с собой в отель 🏨, поэтому капитан приготовит свежевыловленную сразу.

Если повезёт, то вы увидите средиземноморских дельфинов 🐬 и черепах, которые часто встречаются в здешних местах недалеко от берега.