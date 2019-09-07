3 отзыва оставили туристы

Прогулка на яхте Из Сиде вас отвезут в Манавгат, где начнется прогулку 👣 на яхте 🛥️ по реке. Возле песчаной косы между морем и рекой будет остановка для купания и занятий водными видами спорта (по желанию и за дополнительную плату). Затем вы отправитесь в морское путешествие вдоль береговой линии Сиде. По пути сможете сфотографировать знаковые достопримечательности 🏛️ с прекрасных ракурсов: античные постройки и храм Аполлона. А еще одна, финальная остановка для купания вас будет ждать на обратном пути в Манавгат. Во время плавания вам будет предложен сетный обед.
Бухта черепах и остров 🏝️ дельфинов Во время круиза мы навестим бухту очаровательных черепах Каретта-Каретта и остров дельфинов 🐬, а также побываем в красивой бухте Карабурун. В лазурно-голубой воде будут сверкать черепашьи панцири, после снова прячась в морской глубине.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, обед на яхте
Оплачивается дополнительно: алкогольные и безалкогольные напитки, мороженое, фото (по желанию)
Что взять с собой: фотоаппарат, солнцезащитный крем, головной убор, купальный костюм, полотенце
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Экскурсия проводится в среду и воскресенье в 08:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 70 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!