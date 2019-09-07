3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка на яхте

Из Сиде вас отвезут в Манавгат, где начнется прогулку 👣 на яхте 🛥️ по реке. Возле песчаной косы между морем и рекой будет остановка для купания и занятий водными видами спорта (по желанию и за дополнительную плату). Затем вы отправитесь в морское путешествие вдоль береговой линии Сиде. По пути сможете сфотографировать знаковые достопримечательности 🏛️ с прекрасных ракурсов: античные постройки и храм Аполлона. А еще одна, финальная остановка для купания вас будет ждать на обратном пути в Манавгат. Во время плавания вам будет предложен сетный обед.

Бухта черепах и остров 🏝️ дельфинов

Во время круиза мы навестим бухту очаровательных черепах Каретта-Каретта и остров дельфинов 🐬, а также побываем в красивой бухте Карабурун. В лазурно-голубой воде будут сверкать черепашьи панцири, после снова прячась в морской глубине.

Организационные детали