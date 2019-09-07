3 отзыва оставили туристы

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На яхте вдоль берегов Сиде

Водная прогулка, купание в открытом море и пенная вечеринка

4.4
3 отзыва
Елена
Елена – экскурсионное агентство из Сиде
Небольшое путешествие на яхте 🛥️ подарит вам несколько приятных часов релакса и приключенческого настроения.

Вы покатаетесь по речке, искупаетесь в открытом море 🌊, позагораете, при желании разнообразите программу водными видами спорта и посмотрите с берега на достопримечательности 🏛️ Сиде.

На борту вас будет ждать ароматный обед и веселые развлечения для взрослых и детей.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 70 человек

  • €18 за человека

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На яхте вдоль берегов Сиде
На яхте вдоль берегов Сиде

Что вас ожидает

Прогулка на яхте
Из Сиде вас отвезут в Манавгат, где начнется прогулку 👣 на яхте 🛥️ по реке. Возле песчаной косы между морем и рекой будет остановка для купания и занятий водными видами спорта (по желанию и за дополнительную плату). Затем вы отправитесь в морское путешествие вдоль береговой линии Сиде. По пути сможете сфотографировать знаковые достопримечательности 🏛️ с прекрасных ракурсов: античные постройки и храм Аполлона. А еще одна, финальная остановка для купания вас будет ждать на обратном пути в Манавгат. Во время плавания вам будет предложен сетный обед.

Бухта черепах и остров 🏝️ дельфинов
Во время круиза мы навестим бухту очаровательных черепах Каретта-Каретта и остров дельфинов 🐬, а также побываем в красивой бухте Карабурун. В лазурно-голубой воде будут сверкать черепашьи панцири, после снова прячась в морской глубине.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, обед на яхте
  • Оплачивается дополнительно: алкогольные и безалкогольные напитки, мороженое, фото (по желанию)
  • Что взять с собой: фотоаппарат, солнцезащитный крем, головной убор, купальный костюм, полотенце
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
На яхте вдоль берегов Сиде
На яхте вдоль берегов Сиде

Экскурсия проводится в среду и воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
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3 отзыва оставили туристы

7 сентября 2019
Хорошая прогулка по морю на пиратском корабле. Купание и прыжки с борта. Нужен защитный крем т. к. целый день под солнцем.
16 августа 2019
Все отлично, только нужно убрать какое-либо упоминание об Острове Дельфинов, дети счастливы, Бухта понравилась, обед отличный, напитки можно с собой прихватить, тк на яхте они платные
17 июня 2019
Экскурсия очень понравилась, все прошло весело и эмоционально.

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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