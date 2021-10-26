Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде

Увидеть белоснежные террасы с высоты, прогуляться по Иераполису и отдохнуть в Бассейне Клеопатры

4.6
12 отзывов
Это будет незабываемый опыт: воспарив к облакам, вы взглянете на знаменитый «Хлопковый замок» с необычного ракурса, получите уникальные снимки и испытаете головокружительные эмоции.

На земле поближе рассмотрите известняковые ванны, с экскурсией исследуете руины Иераполиса, а после искупаетесь в целебных водах Бассейна Клеопатры.
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде

Что вас ожидает

Комфортная ночная поездка. В путь мы отправляемся еще в сумерках, чтобы успеть к рассвету. В комфортном автобусе вы сможете поспать.

Полет на воздушном шаре. На восходе солнца вы взлетите к облакам почти на час. Сверху открывается потрясающий вид на белоснежные травертины, античный город и его окрестности — вы сделаете удивительные кадры этой красоты. А после приземления вы отметите это событие бокалом безалкогольного шампанского и получите сертификат на память.
Желающие смогут совершить еще один 15-минутный полет на параплане, стартуя с высоты 450 метров — и испытать чуть больше экстрима.

Каскады Памуккале. После вы осмотрите это восьмое чудо света с привычного ракурса, прогуляетесь среди террас из белого известняка и искупаетесь в причудливых ваннах.

Античный Иераполис. На экскурсии по городу вы представите, каким он был 2 тысячи лет назад, услышите о важных событиях из его прошлого. Театр, фонтаны, некрополь, бани, городские ворота и руины станут еще одной фотолокацией и помогут проникнуться культурой Античности.

Бассейн Клеопатры. Его воды считаются омолаживающими — или, как минимум, оздоравливающими, а их температура круглый год сохраняется на уровне 36 градусов. И хотя легендарной царице не довелось здесь искупаться, зато у вас будет такая возможность.

Программа

23:30 — 00:30 Отправление из отелей (в регионе Сиде)
05:00 Прибытие на взлетную площадку, посадка в корзины воздушных шаров
05:30 Полет на воздушных шарах (45 минут — 1 час)
06:30 Отправление на завтрак
08:00 — 13:00 Посещение Памуккале, Иераполиса, Бассейна Клеопатры (3, 5 часов: посещение с гидом и свободное время)
13:30 Обед (шведский стол)
14:00 Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин
15:00 Отправление обратно
19:00 — 19:30 Возвращение в отели (в регионе Сиде)

Организационные детали

Полет на воздушном шаре

— На воздушном шаре могут летать только путешественники от 6 лет
— При планировании поездки учитывайте, что полет могут перенести на следующий день или отменить из-за погодных условий. Если полет отменится, экскурсия все равно состоится, но стоимость экскурсии уменьшится до 50 евро.

Как проходит экскурсия

— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от сезона)
— Экскурсия проходит без шопинга, только с посещением винного погреба
— Возьмите с собой паспорт (копию паспорта или фото в телефоне). Особенно если с вами будут дети в возрасте 7-8 лет: чтобы вход для них был бесплатный, нужно предъявить документ.
— Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— В Памуккале мы проведем 3, 5 часов в первой половине дня — в комфортное время суток без знойной жары и толп туристов
— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Полёт на воздушном шаре над Памуккале (45 мин. — 1 час)
— Трансфер туда и обратно (расстояние от центра Сиде до Памуккале 310 км)
— Входной билет в Памуккале и Иераполис (для путешественников старше 9 лет)
— Завтрак (шведский стол/турецкий завтрак, чай)
— Обед (шведский стол, напитки не включены)
— Дегустация фруктовых вин в винном погребе

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки
— Входной билет в Античный бассейн Клеопатры
для путешественников старше 12 лет: 100 TL
для путешественников 6-11 лет: 50 TL
для путешественников до 5 лет в сопровождении родителей бесплатно
— Параглайдинг в Памуккале (тандем) 450 метров, полет 10-15 минут — около 50 евро

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
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12 реальных отзывов от туристов

Г
26 окт 2021
Все прошло супер! Нас забрали из отеля и привезли в паммукале для полета на шаре! Нашим гидом был Гайрат, самый настоящий пупсик! Гайрат вёл экскурсию очень заинтересованно, постоянно делал акцент на интересных фактах, не перегружал информацией и очень классно шутил. Весь день прошёл замечательно, все было очень здорово, красиво и интересно. Гайрат просто лучший! 100 баллов из 10! Огромное спасибо!
Евгения
20 окт 2021
Хорошо организованная экскурсия. Очень понравился полёт на шаре, прекрасно провели время в Памуккале. Плюсы: трансфер приехал вовремя, гид был очень внимателен и заботлив, отличная организация полёта, хорошо кормили на завтрак и обед.
Минусы: неудобный трансфер. Т. к. ездили в октябре был микроавтобус на 17 человек, что хорошо, но совершенно без места для ног. Ехать было тяжело да ещё в ночь. Гид очень старался, но русским владеет не идеально, поэтому часть экскурсии была разрозненна. Скорее всего материалом владеет неплохо, но слушать было тяжеловато. Это нужно иметь ввиду, если вам важна именно экскурсия. Мы в целом были знакомы с историей места, важные места нам гид рассказал и был так мил, что мы не расстроились) ну и маловато времени в Памуккале. Ещё хотя бы час… но это стандартное время всех экскурсий. Зато вернулись в пол8, что было радостно.

В целом экскурсию рекомендую, т. к. очень насыщенно. Получили много впечатлений!
Татьяна
17 окт 2021
Гид Ильяс - замечательный гид! Он пунктуален. Он прекрасно владеет хорошим правильным, не засоренным языком. Излагает материал, обладая обширными знаниями, интересно и с отличной долей юмора. Да и просто Ильяс обаятельный человек:) Я порекомендовала вашу команду Трипстер и Ильяса, эту его экскурсию и другие, которые он ведет, вернувшись в Москву всем своим знакомым, на случай их поездки в Турцию. Спасибо. Эта экскурсия доставила мне истинное удовольствие.
А
1 окт 2021
Нам очень понравилась экскурсия! Автобус комфортный, гид отличный, не было навязчивого шоппинга, полёт на шаре, экскурсия, все-все на высшем уровне! Спасибо большое, буду всем советовать!
А
7 сен 2021
Коротко о плюсах и минусах экскурсии, на которой мы были вчера.

Плюсы:

1. Воздушные шары 100% стоят того, чтобы это попробовать. Это действительно чертовски интересно, восхитительный вид и непередаваемые эмоции.
2. Простое бронирование, адекватная поддержка до экскурсии.
3. Ранний приезд в Памукалле, народу меньше и не так жарко.

Минусы:

1. Гид. На сайте указана Анна, по факту нашего гида звали Гайрат. Да, он старается, но по факту говорит с очень сильным акцентом, очень непонятно, малоинформативно. В Памукалле наша экскурсия заняла от силы полчаса, остальное время мы ходили сами, а хотелось бы послушать гида. Это самый жирный минус поездки, информации я честно вынесла 0. Плюс однозначно есть фактические ошибки - например, гид нам сказал, что в городе жили 6 млн человек.
2. Очень плохая еда, особенно на обед: из мяса была пересушенная вхлам курица, а вместо говядины - соевое, блин, мясо. Ушли голодные.
3. Автобус тесноват; дорога долгая, но это мы и так знали, просто будьте к этому готовы
Дима
7 сен 2021
Все понравилось. потрясающее чувство полета на воздушном шаре. Красота неописуемая. Но хотелось бы больше рассказов гида. Знания истории подкачали. Но я ехал за впечатлениями за красивым видом и получил их.
О
1 сен 2021
Экскурсию рекомендую. Забрали на 30 минут позже, т. к. ждали туристов не вышедших к указанному времени. Но позвонили- предупредили. Все чётко. В автобусе все спали. Утром привезли к шарам, была небольшая заминка с тем как рассадить людей по корзинам - местные организаторы долго не могли посчитать. Полет стоит всех ожиданий! Приземлились, выпили "шампанского", получили сертификаты. После завтрака на развалины и Паммукале. С паммукале говорят нам повезло и вода была там где нужно. С апреля не было, т. к. чистят сушат травертины. После плавали в бассейне Клеопатры (совет: там есть более глубокая часть 3-5 м. И если уплыть направо к решётке, то там совсем другая история, там реально минеральная вода, облепляет пузырьками кожу, они лопаются, подпрыгивают над водой, в общем прикольно, там где все ходят и глубина маленькая- вообще не то). Повезли обедать и обратно. Экскурсию рекомендую, времени везде ровно сколько надо, питание норм. Ещё бы гида поинтереснее, но в целом все хорршо
А
31 авг 2021
Нам очень понравилось! Все четко, без промедлений и проволочек, отлично организованно. Помимо прекрасных видов и впечатлений (рассвет в небе над белоснежными террасами с голубой водой🤩🤩🤩) - немаловажно, что в экскурсии нет никаких рекламных заездов (винная дегустация вообще не в счёт, даже в тему и приятным финальным аккордом перед долгим обратным переездом). А то видели мы несчастные замученные лица других страдальцев от других компаний, которые только и делали, что мотались от магазина шуб у магазину сувениров))) Большое спасибо, классных фотографий и эмоций на год вперёд))
Н
17 авг 2021
Экскурсия потрясаюшая! Составлена очень интересно, по таймингу все чётко. Впечатления от полёта на шаре чудесные. Эмоции только положительные 😊
Д
10 авг 2021
Рекомендую, впечатления остались прекрасные, времени погулять предостаточно. В автобусе бесплатная вода. Цены в Памукале очень даже приемлимые.
С
30 июля 2021
Начать день с полёта на воздушном шаре и встретить рассвет в небе очень круто и совсем не страшно. Очень интересно пробродить по развалинам древнего города, хорошо сохранился амфитеатр, чудо природы бассейны Памуккале, и напоследок поправить здоровье в минеральном бассейне Клеопатры. Классно. Но нужно учитывать, что придётся много ходить по жаре, о чем неплохо бы предупреждать или предложить транспорт. Ну и что печально не повезло с гидом. Мало информации, речь не связная, много слов - паразитов. Ну а в целом я не пожалела нисколько, впечатления от тура прекрасные.
А
24 июля 2021
Маршрут интересный, экскурсовод своё дело знает, всячески туристов развлекала. Скучать не давала, но на обратном пути у нас сломался автобус, из-за чего мы на перекладных вместе с нашим гидом добирались до отеля и опоздали на 2 часа, соответственно опоздали на ужин.
Понравилось то, что мы нигде не стояли в очередях.

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