Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Сиде (на 1 день, без шопинга)

Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Сиде

5
1 отзыв
Пройдитесь по склону горы, которую покрывает белоснежное покрывало травертин.

Ощутите минеральные воды, которые до сих пор медленно стекают по этим склонам, наполняя «аквамарином» травертиновые бассейны.

Прогуляйтесь по античному городу Иераполис, посетите огромный античный амфитеатр, который до сих пор готов давать театральные представления.

Окунитесь в целебные воды бассейнов, оздоровившись тем самым и получив максимум расслабления и умиротворения от этих вод.
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Сиде (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Сиде (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Сиде (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Сиде (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Сиде (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Сиде (на 1 день, без шопинга)
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Сиде (на 1 день, без шопинга)

Что вы увидите 🤩

  • Белоснежные травертины Памуккале, словно спустившееся на землю пушистое облако, в террасах которых можно искупаться
  • Античный Бассейн Клеопатры, с многочисленными пузырьками, словно от шаманского, температура воды которого держится постоянно 36 °C. В этих знаменитых минеральных радоновых ванных можно искупаться
  • Античный город Иераполис, некода славившийся своим величием
  • Самый большой Некрополь в Малой Азии, насчитывающий более 2000 различных захоронений
  • Хорошо сохранившийся амфитеатр вмещавший в себя около 40 000 зрителей
  • Ворота Домициана, построенные в честь Императора в 86 – 87 гг. н. э
  • Храм Мартириум – место захоронения апостола Святого Филиппа, одного из учеников Иисуса Христа
  • Храм Плутоний – языческий храм, посвященный Богу подземного царства мертвых Плутону (Аиду)
  • Рассвет в Памуккале и полет воздушных шаров над белоснежными травертинами
Чудо природы
Памуккале — потрясающий феномен, созданный самой природой! Горные породы, которые образуют современное Памуккале, от землетрясений подвиглись сдвигам и разломам, дали путь к поверхности земли множеству источников подземных вод. На протяжении тысяч лет вода, перенасыщенная минералом кальций, изливается на землю и, испаряясь под жаркими солнечными лучами, медленно осаживается на невысокий горный склон.
Так медленно возникли травертины Памуккале — белоснежная ломкая поликристаллическая порода, образовавшая замысловатые террасы и бассейны, насыщенные прозрачной водой цвета аквамарин. В 1988 году Памуккале внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фешенебельный курорт древности
Это место упоминается в святых писаниях, летописях древних историков и географов. Город Иераполис построенный во II веке до н. э. около травертин, стал популярным римским курортом и стал быстро развиваться. Минеральная термальная вода широко применялась для лечения самых различных болезней. В период наибольшего рассвета, Иераполис получил статус фешенебельного бальнеологического курорта древности.
Так как в период Рима Иераполис был крупным и богатым городом в его архитектуре присутствуют все признаки зажиточности: большой амфитеатр, множество храмов, фонтанов, бани и многие другие строения. Иераполис также известен христианам как место, где погиб один из двенадцати апостолов — Филлип. Самыми популярными являются два бассейна «Античный бассейн Клеопатры» и «Горячие источники Карахаит», которые полны полезных минеральных веществ и благоприятно влияют на нашу кожу.
Важная информация
  • Возьмите с собой: паспорт (или фото паспорта, особенно детям 7-8 лет), принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце, видео/фотокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту);
  • Ознакомитесь с температурой в регионе на время посещения и оденьтесь соответственно;
  • Расстояние от центра Сиде до Памуккале: 310 км
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входной билет в «Памуккале» (посещение Античного города Хиераполис, посещение Белоснежных травертин)
  • Завтрак (чай включен безлимитно)
  • Обед (шведский стол, напитки не включены)
  • Полет на воздушном шаре в Памуккале (45 мин - 1 час).
 Что не входит
  • <b>Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:</b>
  • Напитки
  • Входной билет «Античный бассейн Клеопатры» (взрослый 12+) – 100 TL, (дети 07-11 лет) – 50 TL
  • Параглайдинг в Памуккале, если выбран пакет,, не включающий полет (450 метров, полет 15-20 мин) – 60 USD
  • Фото и Видео при полете на воздушном шаре / Параглайдинге – 25 USD
Важная информация
  • Возьмите с собой: паспорт (или фото паспорта, особенно детям 7-8 лет), принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце, видео/фотокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту
  • Ознакомитесь с температурой в регионе на время посещения и оденьтесь соответственно
  • Расстояние от центра Сиде до Памуккале: 310 км
Время проведения: 23:30 – 00:30 трансфер из отелей в регионе Сиде
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Tunar T.
Tunar T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиде

👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные#Памуккале🗽Достопримечательности📜История и культура

Tunar T. проводит ещё 9 экскурсий

Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
$65
за 1 чел.
38ч
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Сиде
5 отзывов
Понедельник, Четверг и Суббота (05:00 - 06:00)
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Сиде (без шопинга)
$40
за 1 чел.
17ч
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Сиде (без шопинга)
03:00 - 04:00 трансфер в регионе регионе Сиде
Малахитовое Царство Турции - неповторимый Грин Каньон из Сиде
$40
за 1 чел.
12ч
Малахитовое Царство Турции - неповторимый Грин Каньон из Сиде
12 отзывов
Будние дни (08:30 - 09:30)
Лавандовые поля Ыспарты + Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) из Сиде
$45
за 1 чел.
17ч
Лавандовые поля Ыспарты + Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) из Сиде
1 отзыв
04:00 - 05:00 трансфер из отелей в регионе Сиде
2 каньона: ТАЗЫ КАНЬОН на джипах + Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
$35
за 1 чел.
10ч
2 каньона: ТАЗЫ КАНЬОН на джипах + Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
08:30 - 09:30 трансфер в регионе
По следам святого Николая Угодника: Демре — Мира — Кекова из Сиде
$35
за 1 чел.
14ч
По следам святого Николая Угодника: Демре — Мира — Кекова из Сиде
2 отзыва
05:00 – 06:00 трансфер в регионе
Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) + Античное Памуккале из Сиде
$40
за 1 чел.
17ч
Турецкие Мальдивы (Озеро Салда) + Античное Памуккале из Сиде
13 отзывов
02:30 - 04:00 трансфер в регионе
Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Сиде
$20
за 1 чел.
10ч
Рафтинг 14 км (1 и 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон из Сиде
08:30 – 09:30 трансфер в регионе
Супер Микс Сафари: Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Селге из Сиде
$35
за 1 чел.
10ч
Супер Микс Сафари: Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Селге из Сиде
4 отзыва
08:30 – 09:30 трансфер в регионе

Еще несколько похожих предложений в Сиде

Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
100
за 1 чел.
13ч
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Сиде
Увидеть белоснежные террасы с высоты, прогуляться по Иераполису и отдохнуть в Бассейне Клеопатры
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Сиде
160
за 1 чел.
13ч
Открыть Стамбул за один день: путешествие из Сиде
Посетить главные символы города, заглянуть на Египетский базар и проплыть по великому Босфору
в понедельник и четверг в 05:00
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Сиде
50
за 1 чел.
13ч
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Сиде
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Из Сиде — в Памуккале и античный Иераполис
Цена за всё – до 4 чел.
340
289
за 1-4 чел.
12ч
Из Сиде — в Памуккале и античный Иераполис
1 отзыв
Погулять по белоснежным склонам, отдохнуть в горячих термальных водах и посетить древний город
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции
50
за 1 чел.
13ч
Из Сиде в Памуккале — белоснежную крепость Турции
5 отзывов
На автобусе к знаменитым травертинам, античному Иераполису и бассейну Клеопатры — без шоппинга!
Групповая экскурсия в Памуккале
45
за 1 чел.
13ч
Групповая экскурсия в Памуккале
2 отзыва
Увидеть неземные водоемы-каскады, знаменитые источники и античный город
во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 05:30
В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре
$100
за 1 чел.
36ч
В Каппадокию на 2 дня: подземные города и полет на воздушном шаре
10 отзывов
С 05:30 (в зависимости от отеля) понедельник и четверг
Джип Сафари в Сиде
$25
за 1 чел.
Джип Сафари в Сиде
Каждый день 09:00 до 15:00
Невероятная Каппадокия за 2 дня — из Сиде
60
за 1 чел.
13ч
Невероятная Каппадокия за 2 дня — из Сиде
Автобусное путешествие за космическими пейзажами и тайнами подземных городов
в понедельник, четверг и субботу в 05:00
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Сиде
60
за 1 чел.
13ч
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Сиде
7 отзывов
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Дайвинг в Сиде
$50
за 1 чел.
Дайвинг в Сиде
Каждый день с 09:00 до 17:00
Открыть Сиде: групповая экскурсия на кабриобусе
29
за 1 чел.
Открыть Сиде: групповая экскурсия на кабриобусе
4 отзыва
Руины античного города, мечеть, чайная церемония по-турецки и пляжный отдых
во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сиде
🇹🇷