Зинаида Ч. проводит ещё 6 экскурсий

40 тематических аквариумов, в которых плавают водные жители со всего мираОкеанариум Анталии (Antalya aquarium) по площади занимает 12 тыс. кв. м., в нем нашли свой дом более 10 тыс. морских обитателей и рептилий. Тут имеется несколько детских игровых зон, тематические зоны, кафе и даже небольшой кинотеатр. Из наиболее интересных тематических зон можно выделить зону снега (Мир Снега и Льда), а также зону с рептилиями. В остальном стандартный набор, но только более масштабно.

Нельзя упустить из вида и самый огромный подводный туннель, вход в который расположен где-то посредине здания океанариума. Добраться до него просто, внутри масса указателей, и вы не пройдете мимо, даже если сильно захотите. Сам туннель представляет собой извилистый стеклянный проход шириной 3 метра, вдоль которого установлены выступающие бортики.