Зинаида Ч. проводит ещё 6 экскурсий

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Океанариум в Анталье: самый большой туннельный аквариум в мире

Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Сиде
Групповая экскурсия ⛳ с трансфером в анталийский Океанариум — это активный отдых для всей семьи.

К тому же вы узнаете и увидите массу интересного и познавательного! Океанариум в Анталье известен на весь мир своим огромным тоннельным аквариумом.

Его длина — 131 м.

Пройдя через него можно в подробностях разглядеть обитателей подводного мира: экзотических рыб и морских животных.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €50 за человека

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Океанариум в Анталье: самый большой туннельный аквариум в мире
Океанариум в Анталье: самый большой туннельный аквариум в мире
40 тематических аквариумов, в которых плавают водные жители со всего мираОкеанариум Анталии (Antalya aquarium) по площади занимает 12 тыс. кв. м., в нем нашли свой дом более 10 тыс. морских обитателей и рептилий. Тут имеется несколько детских игровых зон, тематические зоны, кафе и даже небольшой кинотеатр. Из наиболее интересных тематических зон можно выделить зону снега (Мир Снега и Льда), а также зону с рептилиями. В остальном стандартный набор, но только более масштабно.
Нельзя упустить из вида и самый огромный подводный туннель, вход в который расположен где-то посредине здания океанариума. Добраться до него просто, внутри масса указателей, и вы не пройдете мимо, даже если сильно захотите. Сам туннель представляет собой извилистый стеклянный проход шириной 3 метра, вдоль которого установлены выступающие бортики.
Что входит
  • трансфер
  • входные билеты
  • шоу программы.
Что не входит
  • личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр. )
Начало
🚩 точное место встречи в Сиде обсудим по телефону
Место завершения
🏁 ваш отель
Океанариум в Анталье: самый большой туннельный аквариум в мире
Океанариум в Анталье: самый большой туннельный аквариум в мире
Океанариум в Анталье: самый большой туннельный аквариум в мире
Океанариум в Анталье: самый большой туннельный аквариум в мире

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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