Евгений Н. проводит ещё 4 экскурсии

Зелёная бухта Олюдениза имеет интересную историю 📖 — ведь по одной из легенд именно отсюда благодаря св. Николаю началось распространение христианства по всему региону. Сюда приезжают по нескольким причинам:1) Полетать на параплане с горы ⛰️ БабаДаг (1987 м) — 30 минут полёта над красивейшей бухтой Олюдениза (это главная фишка этого места);

2) Искупаться в бирюзовом море 🌊 — ведь не зря же это место называют «голубой лагуной»;

3) И, наконец, отправиться на остров 🏝️ Святого Николая.